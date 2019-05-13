В Англии «Ливерпуль» за сезон проиграл один раз, но остался без титула

Еще днем 3 января «Ливерпуль» в чемпионате Англии опережал на 7 очков «Сити», мог увеличить отрыв до 10 очков, но в личной встрече проиграл.

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А потом растерял преимущество в 4 балла. Перед завершающим туром «горожане» имели преимущество в одно очко. И свое не упустили (98 очков, 97 - у «красных»), разгромили «Брайтон» - 4:1 - и стали чемпионами второй сезон подряд.

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А «Ливерпуль» - первая команда, которая при одном поражении в 38 матчах чемпионата Англии не выиграла золото (В 2009 году «красные» поиграли всего два раза, но тоже не стали чемпионами). У «Сити» 4 поражения, но меньше ничьих (две, у «Ливерпуля» - семь). Ранее еще не бывало случая в топ-чемпионатах, чтобы команда с 97 очками оставалась на втором месте. Всего дважды в Англии команда набрала больше 97 очков: у «Манчестер Сити» в прошлом сезоне было 100 очков, в этом - 98. Чемпионская гонка 2019 года уникальна.

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Пока же Пеп Гвардиола получает дифирамбы в свой адрес. С 2008 года он провел 11 сезонов в топ-чемпионатах и 8 раз приводил свои команды к чемпионству (три раза «Барселону» и «Баварию», дважды - «Сити»). Он первый тренер в истории, который отстаивал чемпионские титулы в трех странах: Испании, Германии и Англии. За всю карьеру Гвардиола набрал 1382 очка, выиграл 433 матча из 581. Процент побед - 74!

- Мы много работали. Я должен поздравить и «Ливерпуль», конечно. Большое спасибо им. Они подтолкнули нас и повысили наши стандарты качества, - сказал Гвардиола.