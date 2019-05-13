Белоруски боятся много рожать, чтобы не жить бедно, и все больше ценят карьеру

Каждая пятая семья, в которой три и больше ребенка, - малообеспеченная.

- За последние годы представления белорусов о семье сильно изменились, - говорит замминистра труда и соцзащиты Беларуси Валерий Ковальков. - Создавать семьи белорусы стали ближе к 30 годам, в связи с этим наметилась тенденция и к более позднему рождению первенцев. А на первом месте среди жизненных ценностей, по результатам опросов, уже числится не только семья, но и карьера.

Молодые мамы повзрослели: в 2017 году 65% всех детей родили женщины в возрасте 25 - 34 лет, а уже в прошлом году женщины старше 45 родили 99 младенцев.

Есть и другая, не менее интересная статистика. Теперь молодые семьи стараются не жить с родителями и стремятся, чтобы рождение ребенка не слишком отразилась на достатке. То есть, задумываясь о детях, всерьез боятся перейти на хлеб и воду. Судя по статистике, опасения не напрасны: как рассказал замминистра труда, 20% семей, где воспитываются трое и более детей, сегодня являются малообеспеченными.

По словам чиновника, государство семьи поддерживает. Пособие по уходу за детьми до трех лет оформлено более чем на 300 тысяч детей, а общий объем льгот, которые государство выделяет для поддержки семей с детьми, составляет 9 млрд рублей, а это 7,5% ВВП Беларуси.

Действенной стала программа семейного капитала, которая заработала в 2015 году. Цифры говорят сами за себя: по состоянию на 1 мая 2019 года в отделениях Беларусьбанка по этой программе открыто почти 68 тысяч лицевых депозитных счетов, зачислено почти $680 млн.

Как с тех пор изменилась рождаемость?

- Увеличилось число семей, в которых родилось больше трех детей, - говорит Валерий Ковальков. - Если в 2010 году третьим и последующими в белорусских семьях родились 12,5 тысячи детей, то есть чуть больше 11% процентов от всех новорожденных, то уже в 2018 году таких было уже 20 тысяч детей - это уже 21% от всех новорожденных малышей. Все идет к тому, что действие этой программы продлят до 2025 года.

«Рождение ребенка - равная ответственность отцов и матерей»

- Исходя из новых реалий и увеличения возраста материнства, мы по-новому выстроили программу по формированию стратегии планирования семьи. И уже работаем над изменением статьи закона здравоохранения по предабортному консультированию, - рассказывает начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан.- Безусловно, решение об аборте будет оставаться за женщиной, но мы хотим создать более широкие условия для семейного консультирования - и женщин, и отцов детей. Мы хотим, чтобы на рождение детей уже смотрели под другим углом: рождение ребенка - равная ответственность и равная радость.

Чтобы поддержать родителей, создаются учебные центры, в которых учат создавать для малышей безопасные условия жизни.

- Казалось бы, это элементарно, но у нас по-прежнему гибнут дети в домашних бассейнах и почти каждые две недели по ребенку выпадает из окон, - отметила Елена Богдан. - Еще одно важное направление нашей работы - создание службы раннего вмешательства. Лучший такой центр уже работает на базе 19-й детской поликлиники Минска. Его суть - своевременное выявление факторов рисков здоровью ребенка и работа мультидисциплинарной бригады специалистов, которые отреагируют на проблему ребенка тут же, а не когда, к примеру, он пойдет в школу.

После развода родители все чаще не могут договориться.

- Возросшее число споров по воспитанию детей, особенно после разводов, - наши реалии, - отметила главный специалист Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елена Симакова. - Увы, создавая семью, современные белорусы не всегда готовы к серьезному подходу по поводу того, как они будут воспитывать детей. Кодексом РБ «О браке и семье» предусмотрено заключение соглашения о детях еще при создании семьи. Но, к сожалению, им почти никто не пользуется. Все чаще родители не могут решить, с кем и на каких условиях будет проживать ребенок. Поэтому о том, что такое семья, насколько это важно и серьезно, а также о понятиях семейных ценностей и того же брачного договора мы активно начинаем рассказывать белорусам уже в школах.