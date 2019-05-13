2019-05-13T18:01:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

Лучшему вратарю чемпионата Англии 2-летняя дочь забила между ног на «Энфилде»

«Ливерпуль» пережил драматичную сезон, но красиво и душевно завершил чемпионат [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Алиссон Бекер с дочкой Хеленой. Фото: GettyАлиссон Бекер с дочкой Хеленой. Фото: Getty
Изменить размер текста:

«Ливерпуль» долгое время лидировал в английской Премьер-лиге, но 3 января проиграл ключевой матч. Это поражение стало единственным за 38 матчей чемпионата.

1,12 см от гола: судьбу главного матча сезона в Англии решила система Hawk-Eye

В завершающем туре «Сити» не допустил очески и стал чемпионом.

В Англии «Ливерпуль» за сезон проиграл один раз, но остался без титула

После победы на «Вулверхэмптоном» (2:0) «Ливерпуль» устроил красивую мизансцену на поле. Игроки вышли на поле вместе с семьями. Самое милое действо исполнил вратарь Алиссон Бекер. Своей 2-летней дочери Хелене он дал пробить по воротам и пропустил мяч между ног. Он же его удар отбила.

Кстати, Алиссон Бекер получил «Золотую перчатку» - провел 21 «сухой» матч в Премьер-лиги.

2-летняя дочь Алиссона Беккера забивает отцу между ног на Энфилде . Источник: twitter.com/Koda117

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
На переезде в Ратомке грузовой поезд подмял Ford Mondeo: есть погибший
Гомельские сельчане-наркокурьеры привозили из отдыха в Доминикане вино с кокаином
Минтруда: «Минимальную зарплату и стипендии в апреле индексировать не будут»
Йоханнес Хан в Брюсселе: «Переговоры с Беларусью о соглашении по реадмиссии более-менее завершены»
Пенсионерка сорвала с грабителя маску и узнала своего соседа
В Минске ищут пропавшую 23-летнюю девушку
Беларусь планирует начать поставки в Китай овощей, фруктов, муки и меда
С 15 июля «Белавиа» начинает летать в Мюнхен
В Гродно пьяный бомж угнал автомобиль
В Островце машина сбила восьмиклассника
Одноглазую Нику приютила семья оршанцев, но собака сбежала и вернулась в свой старый двор
Главный бухгалтер очень хотела айфон и купила его себе за счет предприятия
В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага
В Новополоцке поймали фальшивого инвалида
В Витебске начинается суд над парнем и девушкой, которые живьем закопали в лесу знакомую
В Минске движение транспорта будет ограничено из-за подготовки к параду