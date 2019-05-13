Лучшему вратарю чемпионата Англии 2-летняя дочь забила между ног на «Энфилде»

«Ливерпуль» долгое время лидировал в английской Премьер-лиге, но 3 января проиграл ключевой матч. Это поражение стало единственным за 38 матчей чемпионата.

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В завершающем туре «Сити» не допустил очески и стал чемпионом.

В Англии «Ливерпуль» за сезон проиграл один раз, но остался без титула

После победы на «Вулверхэмптоном» (2:0) «Ливерпуль» устроил красивую мизансцену на поле. Игроки вышли на поле вместе с семьями. Самое милое действо исполнил вратарь Алиссон Бекер. Своей 2-летней дочери Хелене он дал пробить по воротам и пропустил мяч между ног. Он же его удар отбила.

Кстати, Алиссон Бекер получил «Золотую перчатку» - провел 21 «сухой» матч в Премьер-лиги.