В Беларуси все больше браков распадается из-за того, что кто-то из партнеров не хочет заводить детей

В прошлом году вальс Мендельсона в Беларуси прозвучал 60 700 раз, за этот же год 33 000 семейных пар приняли решение расстаться. И все чаще белорусы решаются развестись из-за того, что кто-то из партнеров по тем или иным причинам не хочет заводить детей.

- На 1000 браков – 546 разводов. Понятия о крепкой семье, увы, рушатся. Возраст молодоженов увеличивается. В среднем, современным белорусским женихам и невестам по 30 лет, - рассказывает замминистра труда и соцзащиты Беларуси Валерий Ковальков.

Рождаемость падает. В 2018-м родилось менее 100 тысяч белорусов – тогда как, например, в 2015 году на свет появилось 119 тысяч детей.

- Сегодня в стране насчитывается 2,7 млн семей. Из них только у 1,2 млн есть несовершеннолетние дети. Нынешняя картина – результат тяжелых 80-х – 90х прошлого века. Советский союз распался, уровень жизни резко упал. В результате женщины стали рожать меньше детей. Сегодня матерями должны стать именно те дети, но их было мало. Отсюда и демографические качели, - объясняет Валерий Ковальков.

Медики тоже бьют тревогу.

- Урбанизация, новые жизненные ценности – это наша реальность, но природу не обманешь. Самым благоприятным возрастом для рождения детей по-прежнему остается возраст 21-26 лет. Но уже сегодня женщины все чаще рожают детей ближе к 30 годам и даже позже, - рассказывает начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Беларуси Елена Богдан.

Как рассказала медик, учитывая новые реалии, Минздрав уже пересмотрел подходы в организации медицинской помощи и внедрил новые клинические протоколы.

- Оказание гинекологической и акушерской помощи, ведение беременности уже происходит с учетом возросшего возраста женщин, которые впервые решили стать мамами, - рассказывает Елена Богдан. – Но появились и другие проблемы. Мы столкнулись с тем, что при наличии хорошо выстроенной службы охраны женского здоровья теперь мы нуждаемся в построении аналогичной службы для мужчин. Если раньше в парах, которые не могли забеременеть, первым делом обследовали женщин и чаще всего проблемы находили у них, то уже сегодня в 35-40% таких пар проблемы обнаруживают именно у мужчин. Для нашей страны стала актуальной проблема мужского бесплодия. Сотрудники БелМАПО уже активно трудятся над разработкой алгоритмов оказания помощи мужчинам с этой проблемой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детей рождается меньше, но число тех, которые остаются без родителей, возрастает. В прошлом году без родных мамы и папы остались 2 300 детей. При этом по причине смерти – в 11% случаев. То есть практически 9 из 10 детей остаются без родителей, потому что тех лишили родительских прав.