«Ночь музеев-2019» в Беларуси: княжеские балы, бесплатные брадобреи и мастера тату, сиреневый бал

«Ночь музеев-2019» пройдет во многих городах.

МИНСК: музыкальный квиз, бокал пива, бесплатная стрижка и дуэль без правил

- Бесплатный квест по Осмоловке 18 мая с 15.00 до 21.00 проведет Музей пивоварения «Аливария». Гости будут путешествовать не только по улицам Осмоловки, но и по различным временным периодам и узнают, каким был этот район Минска на стыке 19 и 20 веков. История будет тесно переплетена с этапами развития «Аливарии»: от пивоварни Рохли Фрумкиновой 1864 года до начала 20 века. Каждый из участников получит специальную карту с локациями квеста. У последней точки участников квеста ждет денежная работа и бокал пива. Как свидетельствуют исторические документы, всем сотрудникам «Богемии» (именно так называлось предприятие в начале 20 века) в конце рабочего дня полагался бокал пива. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации по ссылке https://forms.gle/.

- Национальный исторический музей 18 мая с 19.00 до 1.00 19 мая будет представлять программу «Мод найт». Во дворике музея - показ коллекций одежды от молодых белорусских дизайнеров, бесплатные стрижки от барбершопа F.S.H., временные татуировки от тату-мастерской Lumos tattoo, «живая скульптура», выступление культового минского исполнителя Сергея Пукста. В здании музея - исторические квесты, посвященные моде, по экспозициям «Древняя Беларусь», «Беларусь в портретах и геральдике 16-18 веков», «Приглашение на бал» (из частной коллекции историка моды Александра Васильева). Билеты: 5 – 10 руб.

«Ночь музеев» - праздник для поклонников искусства!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В Минской ратуше 18 мая с 29.00 до 23.00 гостей ждут на музыкально-интеллектуальный квиз «Классика» - викторину об искусствах в формате интеллектуальных игр, в которой команды будут сражаться друг с другом целых 7 туров. Сможете блеснуть знаниями музыкального содержимого рекламы, популярных видеоигр и кинофильмов, будете гадать, что скрывается в недрах картин известных художников, и узнаете, какое отношение Ратуша имеет к классической музыке. Отличный бонус - живая музыка в перерывах между турами и особенный приз команде-победителю. Билет: 5 руб.

- Музей истории города Минска 18 мая с 20.00 до 24.00 предлагает игрушку-испытание на логику, сообразительность, смелость и чувство юмора «Ночь. Меч. Электропечь». Надо будет разгадывать загадки Прекрасной Дамы, раскрыть тайны черной комнаты, обыграть монаха-гроссмейстера, спасти несчастного миннезингера, оседлать коня, принять вызов и сразиться на дуэли. Чтобы пройти через все испытания, нужно посетить три музейные экспозиции по одному входному билету (его цена 5 руб.): выставки «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса» и «Дамские штучки» в Художественной галерее Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15), Археологический музей (ул. Кирилла и Мефодия, 6), экспозицию «Каретная» (ул. Кирилла и Мефодия, 8). Играть можно в одиночку, парами, командами. Супер-приз – «Свидание над ночным Минском», которое состоится в 24.00 на самой красивой крыше города.

ГРОДНО: мир оперы и картины из песка

В Музее истории религии «Ночь музеев» стартует с гламур-оперы «Красная Шапочка» в исполнении заслуженного коллектива Беларуси - Гродненского областного театра кукол. Для посетителей устроят музыкальный кинораунд, танцевально-образовательный флешмоб под аккомпанемент сценическо-музыкального экспромта «ИмпровиZZация» и много других сюрпризов. Под конец программы будет джаз и выступление Александра Кравчука (саксофон), Игоря Гиро (клавишные) и песочная анимация от Вероники Поплавской. Параллельно с работой всех развлекательных площадок организаторы проведут квиз «Музыка со смыслом».

Где и когда: 18 мая с 20.30 до 23.50, внутренний дворик Музея истории религии (ул. Замковая, 16).

Цена: 15 руб.

ГОМЕЛЬ: сиреневый бал и 100 историй во дворце

Накануне 100-летнего юбилея музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля приготовил вам гранд-сюрприз. 100 музейных историй будут поджидать вас в каждом зале, в каждом произведении искусства, в квестах, арт-занятиях, играх и мастер-классах. Будет сиреневый бал, сальса, стильные мастер-классы, выставочные проекты, ток-шоу, театральные представления и даже охота на динозавров. Кстати, только в эту ночь для посетителей распахнет двери башня дворца.

Где и когда: 18 мая с 18.00 до 23.00, центральная часть и башня дворца Румянцевых и Паскевичей.

Цена: взрослый билет - 10 руб.; школьникам, учащимся, студентам, пенсионерам - 5 руб.; детям до 7 лет в сопровождении взрослого - бесплатно.

ВИТЕБСК: история раритетов и вид на город с башни Ратуши

Праздник начнется с танцевальной программы перед Ратушей, рассказывающей об истории и культурных традициях города от Великого княжества Литовского до наших дней. Дальше в стенах самой Ратуши гостей ждет концертная программа на тему творчества композитора Марка Фрадкина. Хранители музейных коллекций расскажут об истории создания и судьбе уникальнейших раритетных предметов на выставке «100 раритетов к 100-летию музея». Будут и мастер-классы по изготовлению украшений и подарков, брейн-ринги, киновикторины, квесты… Для тех, кто захочет впасть в детство, в музейном дворике пройдут «Игры нашего двора». В «Ночь музеев» желающие также смогут воспользоваться уникальным шансом, который предоставляется всего раз в год: можно будет подняться на башню Ратуши и насладиться видом ночного Витебска.

Где и когда: 17 мая с 19.00 до 0.00, городская Ратуша.

Цена: 5 руб.

Традиционная «Ночь музеев» пройдет в Минске и областных городах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БРЕСТ: 1000 лет за одну ночь

Самая масштабная «Ночь музеев», посвященная тысячелетию города, пройдет в областном краеведческом музее. Организаторы подготовили большую интерактивную программу, которая познакомит посетителей с историей города. Так, например, о возникновении Берестья расскажет театральная постановка. В каждом зале посетителей будет приветствовать «оживший» герой из прошлого. Заглянут на «Ночь музеев» и участники знаменитой Берестейской встречи - Витовт и Ягайло. Печатник Берестейской типографии XVI века Киприан Базылик проведет мастер-класс по оттиску гравюры. Посетители смогут познакомиться с подробностями строительства Брестской крепости из уст ее главного инженера, совершить экскурсию на Брест-Литовский железнодорожный вокзал и оказаться на линии фронта Первой мировой войны. Завершится ночь концертом коллектива Muzzart. Посетителей, набравших наибольшее количество баллов в викторинах, ждут подарки.

Где и когда: 18 мая с 19.00 до 23.00, Брестский областной краеведческий музей (ул. Карла Маркса, 60).

Цена: взрослый билет - 6 руб., детский - 4 руб. Тем, кто придет с фотографией старого Бреста, - скидка 50%.

МОГИЛЕВ: парад муз и тайна городских часов

В городской Ратуше в этот раз решили организовать «Ночь Муз»: посетителей ждет квест-игра «Орфей и Эвридика», «Астрономический арт-фьюжен», лекция историка Заремского, театральная программа «Пародия на «Илиаду», концертно-танцевальная программа и многое другое. Будет работать фотозона, cinema-room, детский уголок. Каждый час будут проводиться костюмированные экскурсии по музею, а об истории часов на городской Ратуше расскажет их же создатель - часовщик Головчик.

Где и когда: 17 мая с 17.00 до 0.00, городская Ратуша.

Цена: взрослый билет - 5 руб., детский и студенческий - 2 руб. 50 коп., детям до 7 лет бесплатно.