Белые ботфорты, бомбер и смелое декольте: обсуждаем наряды ZENA на «Евровидении-2019»

Последнюю неделю фанаты «Евровидения» обсуждают не столько вокал ЗЕНЫ, сколько ее образ. Белые ботфорты, короткий топ и шорты юной артистки наделали много шума на просторах байнета. Одни считают, что наряд мог бы быть и скромнее в ее 16 лет, другие поддерживают Зину в стремлении самоутвердиться. Мы же знаем, что ZENA позиционирует себя не только как вокалист, но и как стилист и дизайнер. Скорее всего, и образ для «Евровидения-2019» создавался при ее участии.

«Комсомолка» обсудила наряды ZENA на международном конкурсе вместе со стилистом Марией Тишкевич.

Стилист Мария Тишкевич хвалит ЗЕНУ за стиль и умение подать себя. Фото: личный архив.

- ZENA - современный подросток и исполнитель в жанре поп с элементами R'n'B и hip-hop, поэтому очень логично, что в своем стиле она выбрала концепцию, которая сейчас модна и среди знаменитостей, и среди простых обывателей. Это стилистика 90-х, 2000-х. Воспеваемая грузинским дизайнером Демной Гвасалией в брендах Vetements и Balenciaga, певицей Рианной. Что мы видим в гардеробе Зины? Это китчевые вещи, яркие цвета, оголенный живот, перебор во всех смыслах (оверсайзы, каблуки, кроссовки, плюш). Это вызов обществу. В возрасте ЗЕНЫ с ее фигурой можно себе такое позволить. Она смотрится органично, тем более что этого стиля она придерживается не только на сцене, но и в жизни. В этом она не новатор абсолютно: такой же стиль в одежде предпочитают Рианна, Хейли Болдуин, семейство Кардашьян. Мы видим концентрацию горячих супертрендов, - рассказывает Мария.

Певица любит оголять плоский живот. В ее возрасте можно себе позволить! Фото: Инстаграм.

ZENA позиционирует себя не только как вокалист, но и как стилист и дизайнер. Фото: Инстаграм.

В этом костюме Зина снималась для визитки. Фото: Инстаграм.

Как мы видим, Зина любит оверсайз.Фото: Инстаграм.

- А что думаешь об образе для номера ЗЕНЫ? Зрители неоднозначно его восприняли…

Этот сценический наряд сильно «порезал» ее фигуру, визуально сделал ее ниже и массивнее. Фото: eurovision.tv

- Не удивляюсь, что наряд бурно обсуждают. За что можно похвалить Зину? За верность себе и стилю. Но и есть к чему придраться. Этот сценический наряд сильно «порезал» ее фигуру, визуально сделал ее ниже и массивнее. Я бы даже сказала, что смотрится это вульгарно. Но это же «Евровидение» - тут совсем другие правила, думаю, на это и делали ставку стилисты и сама ЗЕНА. В данном случае я бы рекомендовала уравновесить верхнюю и нижнюю часть тела оверсайз-бомбером. Думаю, в обычной жизни Зина так не ходит. Ботфорты лучше все-таки прикрывать одеждой.

А вот на оранжевой дорожке во время официального открытия конкурса ZENA нас удивила. Девушка появилась в облегающем платье с декольте и босоножках на шпильке. Даже не скажешь, что Зине всего 16 лет - такая дива R'n'B! За этот образ давайте ее похвалим!

За этот образ давайте ее похвалим! Фото: Инстаграм

- Голливудские локоны, декольтированное платье… Но в то же время китчевая раскраска платья - актуальный зебровый принт в сочетании с пайетками. Наверняка многие заметили, как заметно увеличилась зона декольте певицы. Все дело в хайлайтере - он в большом количестве нанесен в нужные зоны декольте и под светом софитов выглядит очень выигрышно. Грамотно подчеркнута фигура Зины. ZENA выглядит круто, можно ею гордиться. Она точно не осталась без внимания на оранжевой дорожке!

Женственные образы - пока не типичны для юной артистки. Фото: Инстаграм.

Певице нравится стиль 90-ых. Фото: Инстаграм

14 мая, «Евровидение-2019»,

Первый полуфинал / 22.00