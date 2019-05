Первый полуфинал: Провокаторы из Исландии и ZENA от Беларуси

Так получилось, что в этом году в первом полуфинале «Евровидения» нет явных фаворитов. Практически все 17 участников находятся во второй половине букмекерской таблицы. Только эпатажные артисты из Исландии с садомазохистскими наклонностями занимают 10-ю строчку. Возможно, именно слабый полуфинал сработает на руку нашей участнице, 16-летней Зине Куприянович (ZENA), и она пробьется в финал конкурса. Хотя в это не особенно верят букмекеры, да и белорусские фанаты «Евровидения». Но надежда умирает последней!

1 Кипр

Tamta - Replay

38-летнюю певицу Тамту Годуадзе называют одной из самых красивых девушек конкурса. Тамта по национальности грузинка, но 16 лет назад артистка переехала вместе с семьей из Грузии. Тамта заняла второе место в греческой версии музыкального шоу «Идол».

По версии букмекеров - 2-е место*

2 Черногория

D mol - Heaven

D mol создал бывший участник «Евровидения-2005» Даниэль Алибабис, он выступал в составе группы No Name в Киеве. Теперь Даниэль собрал талантливых молодых парней и девушек, чтобы покорить конкурс в 2019 году.

По версии букмекеров - 17-е место

3 Финляндия

Darude и Себастьян Рейман - Look Away

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away - Finland. Источник: Eurovision Song Contest

Популярные финские артисты: автор всемирного хита Standstorm ди-джей Darude (Вилле Виртанен) и певец Себастьян Рейман объединились специально для «Евровидения». Darude обладатель мультиплатиновых альбомов - самый успешный Moments выпущен в 2015 году.

По версии букмекеров - 16-е место

4 Польша

Tulia - Fire of Love

Tulia - Fire of Love - Poland. Источник: Eurovision Song Contest

В этом году Польшу представляют внучки бурановских бабушек - фольклорный квартет Tulia. Девушки выйдут на сцену в народных костюмах и исполнят песню на польском языке. Дома квартет прославился кавер-версией песни Enjoy the Scilence группы Depeche Mode.

По версии букмекеров - 11-е место

5 Словения

Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Zala Kralj & Ga per antl - Sebi - Slovenia. Источник: Eurovision Song Contest

Молодая певица Зала и композитор Гашпер познакомились через Instagram в 2017 году. Гашперу понравился нежный голос девушки, и он предложил Зале исполнять его авторскую музыку. Буквально за полтора года дуэт прославился на родине.

По версии букмекеров - 8-е место

6 Чехия

Lake Malawi - Friend of a Friend

Lake Malawi - Friend Of A Friend - Czech Republic. Источник: Eurovision Song Contest

Инди-поп-группа состоит из трех молодых, но амбициозных парней. Lake Malawi уже хорошо известна в Чехии, сейчас ребята хотят покорить мировую сцену. В 2014 году они выступали на разогреве на концерте известной американской группы 30 Second To Mars в Праге.

По версии букмекеров - 7-е место

7 Венгрия

Йоца Папаи - Az En Apam

37-летний певец не новичок на «Евровидении». В 2017 году Йоци занял 8-е место в финале конкурса. Это лучший результат Венгрии на конкурсе. Йоци Папаи родился в большой цыганской семье. Глядя на старшего брата и отца которые занимались музыкой, в раннем возрасте стал писать песни и играть на гитаре.

По версии букмекеров - 5-е место

8 Беларусь

ZENA - Like It

ZENA - Like It - Belarus. Источник: Eurovision Song Contest

16-летняя ZENA- самая юная конкурсантка на «Евровидении». А еще у нее международная команда – украинская команда стрит-дансеров и российские бэк-вокалистки сестры Софья и Радмира Мантулины. Продюсер у нее тоже российский - Виктор Дробыш, с которым она подписала контракт в 15 лет. Дробыш уже возил на «Евровидение» нашего Наталью Подольскую, IVANа и «Бурановских бабушек».

По версии букмекеров - 13-е место

9 Сербия

Невена Божович - Kruna

24-летняя певица тоже приехала на «Евровидение» во второй раз. В 2013 году Невена участвовала в составе группы Moje, но коллектив не прошел даже в финал. На детском «Евровидении-2007» Божович заняла третье место. Девушка окончила академию музыки.

По версии букмекеров - 6-е место

10 Бельгия

Eliot - Wake Up

Eliot - Wake Up - Belgium. Источник: Eurovision Song Contest

Популярность 18-летнему артисту принесло участие в седьмом сезоне шоу «Голос». После чего на него обратил внимание известный бельгийский продюсер Пьер Дюмулин. В настоящее время Элиот учится в средней школе.

По версии букмекеров - 9-е место

11 Грузия

Ото Немсадзе - Sul TsinIare

Oto Nemsadze - Keep On Going - Georgia. Источник: Eurovision Song Contest