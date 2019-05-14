ZENA уже выступила для жюри "Евровидения".

В сети появился фрагмент генеральной репетиции первого полуфинала «Евровидения-2019», в котором выступает участница от Беларуси. Напомним, генеральная репетиция практически не отличается от самого шоу. Более того, именно под впечатлением от выступления на репетиции выставляет оценки международное жюри «Евровидения». Номер нашей певицы сейчас ровно такой, каким мы его увидим во вторник вечером.

Обращает на себя внимание, что операторы постарались нивелировать не очень уместный для 16-летней девочки жест в начале выступления, где она раздвигает ноги и одновременно прикрывает рукой пах. Теперь он вне кадра.

Чем несомненно запомнится выступление белорусской дивчины - так это белыми сапогами выше колена и шортами с надписью ZENA на попе.

ZENA довольна своим выступлением. Фото: eurovision.tv

В целом же выступление белорусской участницы можно считать довольно свежим и экспрессивным. Жюри свои оценки уже выставило, но какие – мы узнаем только вечером, когда их объявят вместе с баллами зрителей. Букмекеры оценивают шансы Зины Куприянович попасть в финал 1:3 и ставят ее на 13 место в первом полуфинале, в то время, как финалистами станут лишь первые 10. Но дождемся вечера – букмекеры, бывает, ошибаются.

«Беларусь-1»

Первый полуфинал «Евровидения-2019»

22.00