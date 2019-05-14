Глава МИД Владимир Макей: Евросоюз стал для нас вторым торговым партнером

14 мая на конференции по случаю 10-летия Восточного партнерства в Брюсселе выступил глава МИД Беларуси Владимир Макей. По его словам, Беларусь и ЕС достигли значительного прогресса, но в отношениях остаются нерешенные вопросы. При этом министр подчеркнул, что за последние годы Беларусь в отношениях с ЕС достигла большего, чем в предыдущие десятилетия, когда действовали санкции.

- ЕС и Беларусь прошли этап нормализации отношений. С вашей точки зрения, что Восточное партнерство (ВС. - Ред.) дало Беларуси? - задали вопрос Владимиру Макею.

- Мы решили участвовать в этой инициативе с самого начала. Некоторые люди считают, что Беларусь и некоторые другие страны Восточной Европы - буферная зона. Мне не нравиться эта формулировка. Я бы хотел скорее поговорить о зоне процветания, зоне благосостояния. Поэтому мы и решили участвовать в ВС с самого начала. Мы в Беларуси достигли за последние 3 - 4 года намного больше, чем за предыдущие десятилетия, когда были ограничения и санкции.

В Брюсселе состоялась конференция по случаю 10-летия Восточного партнерстваФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Владимир Макей рассказал о…

…РОСТЕ ЭКСПОРТА

«За последний год доля ЕС в нашем экспорте возросла с 26 до более чем 30%, и это соответствует нашему решению диверсифицировать торговые отношения. ЕС стал уже вторым по величине нашим торговым партнером. Вы знаете, у нас открытая экономика, мы зависим от ситуации на внешних рынках, поэтому для нас очень важно, чтобы у нас были хорошие торгово-экономические отношения с ЕС. Надеемся, нам удастся преодолеть и остающиеся торговые барьеры».

Владимир Макей отметил положительный прогресс в финансовом сотрудничестве с ЕСФото: Дмитрий ЛАСЬКО

…ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Министр напомнил, что одно из достижений в отношениях с ЕС - работа координационной группы Беларусь-ЕС. Заседания проходят дважды в год, и тут обсуждают гуманитарные вопросы, в том числе вопросы прав человека и демократии.

«Есть щекотливые, чувствительные вопросы. Может быть, там недостаточно прогресса по этим направлениям для ЕС в Беларуси. Но тем нее менее важно продолжать диалог, обсуждать открыто остающиеся проблемы - я имею в виду смертную казнь, опасения ЕС по поводу соблюдения прав человека в Беларуси и т. д. Мы разработали национальный план действий по правам человека в соответствии с рекомендациями ООН, и мы успешно его реализуем». «При поддержке ЕС в Беларуси проведено большое количество мероприятий, касающихся этого чувствительного вопроса - смертной казни. Мы создали в парламенте рабочую группу по изучению этой проблемы. Я думаю, важно продолжать работу с обществом, с тем, чтобы изменить отношение в обществе по этому вопросу».

Напомним, Беларусь - единственная страна Европы, где до сих пор применяют смертную казнь в качестве исключительной меры наказания. Рабочая группа по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь, существует в Палате представителей Национального собрания с 2008 года.

…ИНВЕСТИЦИЯХ И ПРИВАТИЗАЦИИ

«Мы также достигли положительного прогресса в финансовом сотрудничестве с ЕС. Это важно для Беларуси. Например, объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси за последний год дошел до 360 млн евро. Это своего рода рекорд в наших отношениях. Европейский инвестиционный банк в прошлом году начал проведение своих операций в Беларуси. Важно сотрудничать с этими организациями в таких вопросах, как приватизация. Мы знаем примеры негативные в соседних странах, когда приватизация проводилась без подготовки и появились олигархи. Мы хотим учесть этот опыт и избежать негативных примеров и ошибок».

Владимир Макей подчеркнул, что за последние годы Беларусь в отношениях с ЕС достигла большего, чем в предыдущие десятилетияФото: Дмитрий ЛАСЬКО

…КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ

«Конфронтация между Востоком и Западом, Россией и ЕС - для нас это проблема, потому что мы находимся между двумя крупными лагерями, и мы страдаем от этого. Поэтому мы поддерживаем идею «интеграции интеграций», которая могла бы объединить два интеграционных процесса (ЕС и ЕАЭС. - Ред.) на нашем континенте».

…УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА И РЕАДМИССИИ

Еще один нерешенный вопрос - до сих пор не подписанные соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. А также переговоры по соглашению о приоритетах партнерства.

Белорусская сторона надеется до конца года упростить визовый режим с ЕСФото: Дмитрий ЛАСЬКО

«В нашей повестке дня есть определенные соглашения, которые должны быть подписаны в этом году, - здесь я имею в виду соглашения о либерализации визового режима и соглашение о реадмиссии. Я надеюсь, что к концу года мы должны подписать эти соглашения. Что касается приоритетов партнерства, то остаются еще проблемы - я, честно говоря, не понимаю, почему из-за позиции одной страны мы не можем преодолеть небольшие остающиеся препятствия, которые не позволяют подписать эти соглашения по приоритетным направлениям партнерства».

Владимир Макей не называет страну, но тут речь идет о Литве, которая активно выступает против строительства АЭС в Островце.