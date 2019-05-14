С 1 июня дорожает отопление и подогрев воды

Власти поставили перед собой цель довести возмещение коммуналки до 100%. Но опыт показывает, что сделать это одним махом было бы слишком болезненно для многих. Например, в Украине из-за резкого повышения тарифов сумма задолженностей перевалила уже за несколько миллиардов долларов. Поэтому у нас решили повышать плавно, не больше чем на 5 долларов в год из расчета на среднюю семью.

В 2018 году коммуналка подорожала в целом на 16,5% и вошла в топ-10 самых дорогих товаров и услуг. Спустя год тарифы на коммуналку решили поднимать не в один, а в два этапа. Первый прошел 1 января, когда выросли расценки на газ, электричество, холодную воду, канализацию, капитальный ремонт и уборку дома. В общей сумме жировка потяжелела на 3,9 доллара.

А с 1 июня, после окончания отопительного сезона, на оставшиеся 1,1 доллара увеличиваются тарифы на отопление и подогрев воды - они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Для тунеядцев тарифы останутся прежними - 88,99 рубля за 1 Гкал. К слову, последних с 1 октября обяжут возмещать полную стоимость еще и тепло- и газоснабжения.

Какой процент затрат на ЖКУ мы вообще покрываем? В конце 2017-го эта цифра была почти 70%, в 2018-м – около 76%. А в 2019 году планируется довести ее до почти 83%. При этом сейчас мы оплачиваем 100% большинства коммунальных услуг, за исключением самых «весомых», которые продолжат постепенно повышаться. К ним относятся теплоснабжение (пока мы возмещаем 44,7%) и газоснабжение (51%).

СЧИТАЛКА «КП»

На сколько потяжелеет стандартная жировка?

Посчитать, на сколько в среднем вырастет жировка для семьи из трех человек, которая живет в двушке площадью 48 квадратов с электрической плитой и вписывается в субсидируемые тарифы. Расчеты мы делали, исходя из максимально допустимых тарифов.

Подогрев воды для семьи с июня подорожал на 62 копейки, а отопление – на 1,56 рубля. Итого: плюс 2,18 рубля, или те самые обещанные 1,1 доллара. По нашим предыдущим расчетам, коммуналка для такой семьи при первом подорожании в январе 2019-го выросла куда ощутимее - сразу на 8,66 рублей.