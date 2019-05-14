Расстрел. Приговор жителю Бобруйска, который убил двух девушек, оставили без изменений

Сегодня, 14 мая, Верховный суд в апелляционном порядке проверил законность и обоснованность приговора, постановленного Могилевским областным судом по уголовному делу в отношении Александра Осиповича, обвиняемого в убийстве двух девушек в Бобруйске.

Напомним, двойное убийство произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир. Накануне вечером они отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной и уехали на такси к нему домой. Утром одна из девушек позвонила в милицию - сказала, что закрылась в ванной с подругой. С обратной же стороны в дверь ломится мужчина. Но девушка не успела назвать полный адрес, и сотрудники милиции в нужный дом попали не сразу.

В Верховном суде рассматривают апелляционную жалобу Александра ОсиповичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове

Убитых девушек звали Кристина и Алеся. Как стало известно еще в суде Бобруйского района, между компанией, которая выпивала, возникла ссора. Девушки испугались и закрылись в ванной комнате - тогда Осипович взял молоток, ножи и ворвался в ванную. Он нанес Алесе Климовой 77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове. Кристине Крюшкиной обвиняемый нанес не меньше 16 ударов ножом и руками, 2 удара в шею и голову.

Обвиняемый Александр Осипович ранее был судим за кражу, грабеж, злостное хулиганство, причинение тяжких телесных повреждений. Суд признал его виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью. Ему назначена исключительная мера наказания - расстрел.

В Верховный суд пришла мать убитой Алеси Климовой, а также родственники обвиняемого.

Осипович просит назначить ему в том числе повторную комплексную стационарную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу.

Александра Осиповича приговорили к расстрелу. Он подал аппеляционную жалобу в Верховный судФото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам обвиняемого, незадолго до произошедших событий (день трагедии. - Ред.) он получил травму головы. И просит назначить экспертизу, на которой будет поставлен вопрос: могли ли обнаруженные у него "телесные повреждения быть причинены обнаруженным молотком"?

- Прошу изменить приговор судебной коллегии Могилевского областного суда, переквалифицировать мои действия с ч. 2 ст. 139 "Убийство" на ст. 143 УК РБ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны», - говорит обвиняемый. - Прошу суд перенести и отложить рассмотрение настоящего дела.

- Я считаю, ходатайство необоснованно. Судом было исследовано буквально все - каждый пункт дела, - волнуясь, говорит мама Алеси Климовой. - Спрашивали каждый раз - его здоровье, мое здоровье. Всем интересовались. Все было нормально, все было хорошо. Он опять выбрал новую линию защиты. Он хочет продолжить жить, а девочки тоже хотели.

Ранее суд признал его виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ходатайство обвиняемого суд оставил без удовлетворения.

Судья зачитал апелляционную жалобу обвиняемого. Так, по словам Осиповича, потерпевшие (убитые девушки. - Ред.) пытались совершить хищения имущества в квартире, а затем совершили на него нападение, однако не рассчитали своих возможностей и закрылись в ванной комнате. В апелляционной жалобе защитник указывает, что из показаний Осиповича усматривается, что он "находился в состоянии необходимой обороны". Однако предпринял чрезмерные меры. Защитник также указывает на то, что преступление совершено под влиянием противоправных аморальных действий потерпевших.

«Дочку хоронила в закрытом гробу. Даже не посмотрела на нее»

Мать убитой Нина Климова была очень эмоциональна:

- Для меня он был зверь, потому что так страшно убить девочку - 77 ударов нанести! Я в закрытом гробу ее хоронила. Я даже не посмотрела на нее - у нее была вся голова раздроблена... Во-вторых он вел себя вызывающе. В суде говорил: «Я уже устал, пора заканчивать». Он не раскаялся. Он как был, так и остался зверем. Они звонили в милицию - попросили о помощи... До этого он девочку избил на кухне...

Двойное убийство произошло в Бобруйске 20 июляФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Глупости, - говорят родственники обвиняемого. Видно, что они не согласны с матерью убитой.

- И скажите, кого жалеть? Вот этого вот? Да он даже не Чикатило... Моя материнская боль никогда не утихнет. Даже если его расстреляют. Сколько я буду жить, я буду его проклинать... Он будет на том свете, я буду проклинать. Я никому не желаю того, что я пережила. Я считаю, что приговор справедлив. Девочки мучились, они просили его выпустить...

- Я понимаю ваши эмоции. Но попрошу воздерживаться, - успокаивает женщину судья.

- Я понимаю. Вы извините.

Прокурор предлагает оставить апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемый зачитывает свою речь с листов бумаги. Его руки в наручниках. Выступление долгое.

- Находясь в кафе, я ни к кому не приставал. Ходил на улицу курить, на танцпол танцевать... Когда я возвращался на танцпол, ко мне подошла Климова Алеся и начала навязывать знакомство...

Обвиняемый подробно описывает, что было в кафе и как он с Алесей и Кристиной, которых затем убил, добирался на такси к нему домой. Осипович отмечает, что насильно ехать к нему домой он не заставлял.

- Климова знала, что я ранее судимый, - говорит обвиняемый.

По словам Осиповича, уже в квартире его матери Климова его оскорбляла.

- Когда я выгонял их из квартиры, она стала угрожать.... Оскорблять. Я был возмущен. (...) Потерпевшая Климова Нина поясняла, что ее дочь была не подарок. Характер вспыльчивый и агрессивный. (...) Я им говорил, чтобы они уходили. Соседка напротив видела, как меня оскорбляют.

Адвокат Осиповича отмечает, что рассмотрение дела проходит крайне эмоционально.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна из девушек выбросила ключи, после чего он ударил ее и вышел на улицу на их поиск.

Осипович утверждает, что в квартире Климова стала наносить ему удары по голове. А ее подруга стояла с ножом и говорила: "Я сейчас тебя завалю, с..а".

- Прошу у всех прощения, особенно у матерей.

- О Господи, - вздыхает мать убитой Алеси.

Мать обвиняемого, слушая сына, вытирает глаза платком. Рядом с ней на скамье сидят ее близкие.

Александр Осипович рассказывает, что помогал матери, сестре.

- Я всегда покупал племяннице какую-то вкусняшку, сладость.

«Обдуманной ненависти к потерпевшим у него не было»

Адвокат Осиповича отмечает, что рассмотрение дела проходит крайне эмоционально.

- Обвиняемый сказал, что обдуманной ненависти к потерпевшим у него не было. (...) К девушкам относился нормально, проживал с девушкой. Ухаживал за ней, постоянно был рядом. Осипович относился к ней положительно.

Защитник отмечает, что обвиняемый на работе спиртное не распивал. Тяжело переживал потерю отца. Имеет положительные характеристики с места работы.

Осипович ранее был судим за кражу, грабеж, злостное хулиганство, причинение тяжких телесных повреждений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор предлагает оставить апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения.

… Спустя два с половиной часа Верховный суд огласил решение: приговор оставить без изменения. Судья напомнил обвиняемому, что тот вправе подать ходатайство о помиловании на имя президента.

- Конечно, сын будет писать ходатайство, - сказали после суда родственники обвиняемого Осиповича.

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