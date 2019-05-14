Приговор маме - воспитателю детского дома за избиения детей: три года лишения свободы

14 апреля суд Борисовского района вынес приговор родителю - воспитателю детского дома семейного типа Зое Каторгиной. По версии следствия, с 2005 по 2018 год она систематически била детей, которые жили вместе с ней. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Обвиняемая отреагировала на приговор спокойно, а вот коллеги и ее бывшие воспитанники вышли из зала суда в слезах и на коридоре еще долго обсуждали процесс.

- Я шла сюда в полной уверенности, что ей дадут «химию», - говорит одна из знакомых Каторгиной. - Если бы действительно что-то она сделала ужасное - мы бы сидели и молчали, но ведь понятно, что дети приукрашивали, они в этом и в суде признавались. Зоя с ними носилась, как с родными, они ее мамой называли и воспринимали как маму, думали, что им все можно. Попробуйте с одним проблемным ребенком справиться, а у нее их было 10! Теперь страшно работать в этой сфере - дети поймут, что одного их слова достаточно, чтобы засадить тебя в тюрьму.

Родителем-воспитателем Зоя Каторгина работала 13 лет. За это время у нее на воспитании побывали 25 детей. О семье как об образцово-показательной писали в местных СМИ, никаких нареканий на Зою Каторгину не было. Проблемы обнаружились, когда в отношении мужа Зои возбудили уголовное дело за сексуальное насилие над детьми. Тогда же следователям стало известно, что Зоя Каторгина била детей.

- Используя незначительный повод, тягала за волосы, била головой о стены, пол, мебель и другие предметы, наносила удары выбивалкой для ковров, сапогами и другими предметами, - сказано в обвинении. Потерпевшими признаны 10 девочек.

После того как в отношении ее мужа возбудили уголовное дело, Зоя объяснила детям, что больше не может их воспитывать - девочки отправились в приют. Сейчас они растут в других приемных семьях.

Детям от 7 до 18 лет, почти все они дали показания в суде. Претензий к Зое у девочек нет - некоторые называли женщину мамой и благодарили за все, что она для них сделала. При этом некоторые девочки утверждали, что Каторгина их била.

- Била за грязные вещи, за плохую оценку, за бардак в шкафу, - такие показания давала в суде 15-летняя Алина.

Зоя подробно описывала каждого ребенка: некоторые дети, по ее словам, были проблемными. Одну из девочек женщина называла идеальным ребенком: та всегда слушалась, отлично училась в школе. Другая девочка регулярно симулировала болезни. Самую младшую, восьмилетнюю Машу, Каторгина с мужем даже хотели удочерить.

В суде обвиняемая рассказывала, что отношения с детьми у нее складывались по-разному, но никого из них она не била. Она считает, что девочки на нее обиделись, потому что после истории с мужем она их отдала в приют. А кто-то просто хотел уехать жить в Италию, поэтому наговорил на нее.

- Дети были в сговоре: их показания одинаковые, слово в слово - причем это несуществующие моменты. А младшие просто повторили за старшими. Со слов одной из девочек, они все вместе обсуждали вопросы и ответы - было оговорено, кто что скажет и в какой последовательности. Врать легче, чем говорить правду.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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