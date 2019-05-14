«Зубры» снова с Быком. Андриевский вернулся в «Динамо», чиновники рассказали о стратегии развития

Сегодня состоялся исполком НОКа. Среди прочих рассматривался вопрос о развитии минского «Динамо».

В минском «Динамо» старая игра: ищут нового тренера

Новым главным тренером стал Александр Андриевский. Он несколько сезонов выступал за команду как хоккеист (суммарно почти десять сезонов), был капитаном сборной Беларуси. За мощную фактуру и характер получил прозвище Бык.

Как тренер Андриевский начинал карьеру в «Динамо» в сезоне-2006/07: входил в штаб Любомира Поковича, а потом Эдуарда Занковца. Затем возглавлял «Гомел» (Андрей Скабелка был его помощником). С 2009 по 2013 год вновь был в штабе минского «Динамо» как помощник Марека Сикоры, Кари Хейккиля, а также сам возглавлял команду. Именно при нем «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера в 2009 году.

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После ухода из «Динамо» Андриевский в 2014 году снова работал с «Гомелем», а затем вернулся в КХЛ: возглавлял «Адмирал» и «Сибирь». С «Адмиралом» тренер дважды выходил в плей-офф КХЛ. А «Сибирь» принял по ходу прошлого сезона: команда занимала последнее место в лиге, а в итоге заняла девятое место в Восточной конференции, даже до конца регулярки боролись за плей-офф.

Так Андриевский прокомментировал свой уход из «Сибири»:

- По будущему – это же не от меня зависит. Мне никто ничего не предлагал в «Сибири», а ходить и кричать, что я хочу этого и этого, хочу остаться, не буду. Мы не выполнили задачу, не вышли в плей-офф, ни о каком удовлетворении от сезона не может быть и речи. Это искренне и честно, я не удовлетворен сезоном, – заявил Андриевский.

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков отметил, что в последнее время белорусские тренеры добились успехов в КХЛ при работе с российскими клубами.

- В нашем списке кандидатов значилось около десяти человек, - заявил Дмитрий Басков. - Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф «Адмирал», а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру «Сибири», которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку. К тому же Андриевский, как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер, хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф.

Глава ФХБ Геннадий Савилов отметил, что Андриевский успешно работал с клубами-андердогами, и это тот опыт, который нужен в «Динамо»:

- Не в последнюю очередь гражданством [руководствовались при утверждении кандидатуры Андриевского]. Рассматривался ряд кандидатур, но из свободных от контрактных обязательств и им имеющих уже немалый опыт работы в КХЛ Александр Леонидович подходил лучше всех. К тому же он имеет не просто опыт, а опыт успешного сотрудничества именно с андердогами. К которым, будем честными, минское «Динамо» на данный момент также относится.

А вот Андрею Сидоренко придется подождать. Останется ли он на посту главного тренера сборной Беларуси пока открытый вопрос.

- Тема сборной не укладывалась в формат сегодняшнего совещания. Понятно, что возвращение сборной в элиту — это локальный успех, позволивший снять некоторое напряжение. Сейчас в том числе и комплектование «Динамо», и сборной будет подчинено задаче достойного сопротивления грандам мирового хоккея в ближайшей перспективе, - сказал Савилов.

Семь легионеров, «клуб остается в лоне государства»

Зато стало известно о стратегии развития «Динамо» на ближайшие два сезона: с прицелом на домашний чемпионат мира 2021 года.

В своей деятельности клуб продолжит решать две основные задачи — популяризация хоккея в стране и развитие белорусских игроков во второй по силе лиге мира. Плюс выход в плей-офф КХЛ. Для этого «Динамо» хочет хранить ведущих белорусских хоккеистов (интерес к некоторым проявляет ряд клубов КХЛ, Дмитрия Буйницкого его увели боссы «Магнитки»). Перед тренерским штабом будет поставлена задача развивать молодых перспективных игроков и постепенном интегрировать в основную команду.

По легионерам. Их будет семь (один вратарь и шесть полевых). В «Динамо» отмечают, что клуб рассчитывает пригласить опытных иностранцев, уже успевших зарекомендовать себя в ведущих лигах мира. На них будет возложена роль лидеров, которые должны вносить решающий вклад в результат команды.

- Сейчас трансферная кампания в самом разгаре, — отметил генеральный директор клуба Дмитрий Басков. — Мы ведем работу как по сохранению лучших белорусских хоккеистов, так и по поиску новых имен для «Динамо». Для нас важно, чтобы даже у опытных игроков горели глаза, а молодые имели потенциал и перспективу роста. Также в помощь местным ребятам ищем сильных легионеров: голкипера, двух защитников, двух центральных и двух крайних нападающих. Возможно, вратарскую позицию закроем за счет Юнаса Энрота — он один из кандидатов, в котором мы уверены и с которым продолжаем вести переговоры. К остальным легионерам будем предъявлять серьезные требования, поэтому выбираем преимущественно из тех, у кого за плечами богатый опыт, в том числе выступления в НХЛ. Верим, что данная стратегия позволит нам решить задачу попадания в плей-офф и помочь сборной.

Геннадий Савилов отметил, что в плане структуры и финансирования «Динамо» глобально ничего не изменилось:

- В хоккейной части рассматривалось два вопроса — стратегический и тактический. В первом случае ничего революционного не произошло — состоялась своеобразная сверка часов. Подтвердившая концепцию, что управление хоккеем должно вестись совместно и согласованно.

Игорь Анатольевич Шуневич подтвердил, что в статусе минского «Динамо» ничего не меняется: клуб остается в лоне государства, формат собственников при этом не столь важен. И мы продолжаем выстраивать синергию федерации хоккея и клуба, что фактически происходило весь завершившийся сезон.

Наш представитель в КХЛ остается в лиге, а информация о том, что команду возглавит Александр Андриевский, так понимаю, уже появилась в медиапространстве. Сейчас совместными усилиями будем комплектовать команду с прицелом на ее выход в плей-офф следующего сезона КХЛ.