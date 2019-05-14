Отец ЗЕНЫ перед полуфиналом «Евровидения-2019»: «Как папа, я плачу от счастья, как директор - все контролирую»

ZENA (Зина Куприянович) начала свою карьеру в 11 лет, и именно папа привел девочку в шоу-бизнес. Несмотря на то, что певица подписала контракт с российским продюсером Виктором Дробышем, директором артистки остается Александр Куприянович.

Каждый день на «Евровидении» расписан по минутам: сегодня утром Зина после завтрака занималась вокалом, а после обеда готовится к генеральному прогону. Пока ЗЕНЕ делают макияж и прическу, мы поговорили с ее папой.

- Зина, конечно, волнуется, но мы даже не пьем валерьянку, - улыбается Александр. - Дочка в хорошем настроении. Вчерашний день, когда Зина выступала перед профессиональным жюри, дал нам еще больше уверенности. Все было спето и станцовано идеально! Десятитысячный зал тепло принимал ЗЕНУ - это та атмосфера, о которой она мечтала.

- В одном из наших разговоров Зина призналась, что внутренне уверена, что пройдет в финал. Она так же себя чувствует и сейчас?

- Мы замахиваемся и выше. Главное сейчас - сконцентрироваться на выступлении, четко выполнить поставленные задачи, чтобы зрители конкурса захотели посмотреть на ЗЕНУ еще и в финале. В душе мы все уверены, что Зина пройдет в финал, но об этом не принято говорить вслух. На букмекерские ставки не обращаем внимания, если представить, что сейчас хотя бы один человек поставит на ЗЕНУ 100 тысяч долларов, мы сразу окажемся в топе. Зину уже окрестили принцессой конкурса - дочка удивляет всех своим вокалом и хореографией в ее 16 лет.

Зина с родителями. Фото: личный архив.

- Александр, раскройте секрет: кто работал над образом Зины? Белые ботфорты вызвали бурную реакцию у поклонников шоу в Беларуси.

- Над образом работал украинский дизайнер и хореограф Назар Дидык. Ботфорты у Зины очень удобные, это танцевальная обувь. Поверьте, если бы дочке было в них некомфортно, она бы их не надела. «Евровидение» - это шоу, а не вокальный конкурс. Чтобы запомниться, нужны яркие костюмы, огонь, танцы. Все мировые звезды, такие как Бритни Спирс, Бейонсе, создают запоминающиеся образы на сцене. У ЗЕНЫ тоже свой образ. А нравиться всем невозможно: сколько людей, столько мнений.

- Скажите, ваши чувства сейчас как отца и как директора отличаются?

- Знаете, я человек сентиментальный, поэтому как папа - плачу во время выступления, радуюсь за дочь, горжусь, что она смогла попасть на «Евровидение». А как ее директор - все контролирую: сон, питание, расписание. Когда из окна видишь море, хочется расслабиться, но нельзя, - улыбается Александр.

После генерального прогона ЗЕНА сможет отдохнуть в гримерке, где есть удобные диваны и можно даже вздремнуть, чтобы к старту первого полуфинала быть в полной боевой готовности.

Беларусь участвует в «Евровидении» в 16-ый раз. В финал мы проходили только 5 раз. Лучший результат показал Дмитрий Колдун в 2007 году. Артист занял 6 место. Хуже всех выступили группа «3+2» и Роберт Уэллс в 2010 году. Они оказались на 22 строчке.

14 мая, «Евровидение-2019»,

Первый полуфинал / 22.00

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