2019-05-15T12:54:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей о Бабиче: «Нет претензий к работе российского посла по содержанию, может быть, по форме немножко»

По словам главы белорусского МИД, официальный Минск готов работать с любыми представителями России
Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
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Глава МИД Владимир МакейГлава МИД Владимир МакейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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14 мая в Брюсселе после конференции высокого уровня по случаю 10-летия Восточного партнерства глава МИД Беларуси Владимир Макей пообщался с журналистами. Министр сообщил, что замена Михаила Бабича на Дмитрия Мезенцева в должности посла РФ в Беларуси это «абсолютно внутреннее решение российских друзей».

- Абсолютно внутреннее решение наших российских друзей. У нас нет претензий к работе российского посла по содержанию, может быть, по форме немножко. Не совсем и не всегда дипломатичны были некоторые действия, но нам комфортно работалось с послом России. Но то, что было принято решение отозвать, - я считаю, внутреннее дело наших друзей, - сказал Владимир Макей. - Мы готовы к развитию и укреплению тесных дружеских отношений с Российской Федерацией с любым послом, с любыми представителями этой страны.

Напомним, Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси 30 апреля «в связи с переходом на другую работу». Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев, он прибудет в Беларусь в скором времени.

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