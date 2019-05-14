Банкоматы скоро исчезнут? Средний чек в интернет-банкинге составил уже 46 рублей

Банкоматы и инфокиоски скоро могут уйти из нашей жизни. Эту тему затронула начальник управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Ольга Антонович в журнале «Банковский вестник».

- С развитием рынка карточек и информационных технологий существенно меняются каналы взаимодействия банков и клиентов. Активно развиваются системы дистанционного банковского обслуживания, посредством которых клиенты, не выходя из дома или офиса, могут осуществлять безналичные платежи. Оценив преимущество, держатели карточек предпочитают оплачивать услуги в них, в связи с чем часть инфокиосков и банкоматов становится нерентабельной и выводится банками из эксплуатации. Полагаем, что с развитием систем дистанционного банковского обслуживания тенденция снижения количества инфокиосков и банкоматов, особенно в крупных населенных пунктах, сохранится, - написала Ольга Антонович.

Сложно представить, что в 2002 году по карточкам совершалось всего 2% платежей. Сейчас по карточке рассчитываются в 20 раз чаще - в 40% случаев. Но обычно люди делают это не через банкоматы, а через интернет-банкинг (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ). На начало 2019 года 53,6% держателей карточек использовали интернет-банкинг (в 2018 году - 49,3%). В этом году ожидается, что цифра составит 60%.

Технический прогресс привел к тому, что на 1 января 2018 года в Беларуси было 4404 банкомата, а спустя год осталось 4249, на 155 машин меньше. Инфокиосков за год тоже стало меньше на 191 штуку. И постепенно и те и другие будут исчезать.

К слову, по этой причине Белинвестбанк думал с 2 мая ввести лимиты и комиссию на снятие наличных в банкоматах, а также платный просмотр баланса в банкоматах. Например, без комиссии разрешалось снять не более 500 рублей в сутки, а в месяц - 1500 рублей. Мол, и так немного людей снимает наличные. Потом суточные лимиты решили не вводить, а месячные подняли до 5000 рублей. Новость наделала немало шума, и 14 мая стало известно, что банк вообще передумал и нововведения отложил.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 банка в Беларуси выпускают платежные карточки.

15 млн платежных карточек выпущено в Беларуси на 1 января 2019 года (13,9 млн - в 2018 году).

54,3% от общего количества карточек – зарплатные.

53,6 % людей с карточками используют интернет-банкинг.

46,1 рубля - средняя сумма операции через интернет-банкинг в 2018 году (в 2017 году - 33,8 рубля).