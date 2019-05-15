ZENA прошла в финал "Евровидения-2019"!

Ведущие Асси Азар, Бар Рафаэли, Эрез Таль и Люси Айоуб открыли «Евровидение 2019» в Израиле. А первой выступить выпала честь Нетте Базилай, которая и привезла победу в эту страну в прошлом году.

Зрители при обсуждении конкурса в интернете высказывали мнение, что первый полуфинал оказался слабым. Вряд ли можно согласиться с эти мнением - полуфинал как раз получился разнообразным и пестрым - были и предельно лаконичный номер, как у Словении, и настоящее яркое шоу, как у Австралии, и громогласное, как у Грузии, и откровенно стебное, как у Португалии, и провокационное - как у Исландии.

ZENA стала шестой артисткой за всю историю нашего участия в "Евровидении", которая прошла в финал. Фото: eurovision.tv

Наша ZENA выступила на пределе возможностей, даже лучше, чем во время генеральной репетиции, и совершенно заслуженно оказалась среди финалистов. Голосовать за Зину Куприянович призывал в соцсетях даже наш земляк Александр Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году.

Остальные страны-счастливчики - Греция, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Исландия, Австралия, Сан-Марино, Словения.

Кстати, букмекеры угадали 8 из 10 финалистов. Ошиблись они только с Беларусью и Сан-Марино, которые успешно преодолели полуфинальное сито.

Почти наш Naviband из Словении. Фото: eurovision.tv

Самое неожиданными финалистами стали, конечно Зала Краль и Гашпер Шантл из Словении. Хорошие интеллигентные ребята с совершенно аскетичным номером (вернее, при полном его отсутствии). Ни макияжа, ни прически в традиционном понимании у девушки не было – волосы были просто собраны резинкой. Зала пела, Гашпер играл на гитаре, артисты просто смотрели в глаза друг друга. Оба в белой одежде. Все! Такое ощущение, что это была просто репетиция у себя дома. Когда их объявили среди финалистов, комментатор Евгений Перлин не сдержал удивления: "В смысле?!". Сработал стереотип, что на "Евровидение" нужно показывать номер, в котором все "дорого-богато".

Сопрано на палочке из Австралии. Фото: eurovision.tv

Самое крутое шоу показала австралийка, 37-летняя Кейт Миллер-Хайдке. Она профессиональная оперная певица, магистр музыки, выступала на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Английской национальной оперы и в Доме Оперы в Сиднее. И можно только представить себе, как непросто было ей петь, раскачиваясь на высоком шесте - будто бы летая над залом. «Сопрано на палочке», как остроумно заметил Евгений Перлин.

Любители погорячее из Исландии. Фото: eurovision.tv

Самым шокирующим было, конечно, выступление исландцев. Забавно, что основной вокалист этой эпатажной группы - ведущий теленовостей. Hatari показали безумный номер, напоминающий выступления Rammstein и особенно украинки Maruv, которая так и не приехала на "Евровидение".

Ну а в четверг мы увидим второй полуфинал, в котором сразятся Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдавия, Латвия, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва, Мальта, Северная Македония - всего 18 стран. Финал конкурса пройдет в субботу 18 мая.

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