«Хочу наказать людей, из-за которых мой сын сидел в СИЗО»

12 февраля суд Минской области вынес оправдательный приговор по делу об убийстве Владимира Кузнецова, директора «Глобал Авто Сити» - преступление произошло в 2010 году. В убийстве обвиняли бывшего сотрудника фирмы Ивана Полоневича, который погиб в 2011 году и его коллегу Максима Дышлевича. Оправдательные приговоры в Беларуси выносят редко - в прошлом году было оправдано 80 человек - это около 0,2% от общего количества приговоров.

Генеральная прокуратура с приговором суда Минской области не согласилась и обжаловала его в Верховном суде. 14 мая дело было рассмотрено в апелляционном порядке – оправдательный приговор оставили без изменения.

Мама Маскима Дышлевича, Ольга Васильевна, говорит, что надеялась на такое решение суда.

- Конечно, мы были неприятно удивлены, когда узнали, что прокуратура обжаловала приговор. Но я была уверена, что все будет хорошо. Мне даже удалось поспать в ночь перед судом, - смеется женщина. – А вот в суде все время плакала, меня трясло. Мы не услышали никаких доказательств виновности сына, обвинение шито белыми нитками.

Ольга Ивановна недовольна работой прокуратуры и следствия, в результате которой Максим столько времени провел в СИЗО.

- Недовольна – очень мягко сказано. Я возмущена! Сейчас сижу, обдумываю план действий – хочу, чтобы наказали людей, из-за которых мой сын просидел в СИЗО.

У Максима есть право на возмещение морального и материального вреда из-за того, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

- Для меня главное – что сын оправдан. Но мы постараемся воспользоваться этим правом, хоть для этого придется еще побороться. Никто нам на блюдечке это не преподнесет.

Максим сейчас вернулся к нормальной жизни, работает водителем, вместе с женой растит дочку. Но, по словам мамы, ему еще нужно время, чтобы полностью прийти в себя.

- Нам всем это далось нелегко, здоровья не прибавилось. Я без лекарств сейчас не живу.

Мама Ивана Полоневича, Лариса Полоневич, тоже намерена добиваться наказания для тех, кто вел расследование.

- Пусть люди чувствуют свою ответственность. А то все пошумят и забудут. Я не знаю, как у меня хватило сил с этим справиться. Но я не могла оставить это просто так: я была абсолютно уверена, что сын не виновен и обязана была восстановить его доброе имя. Человек, который оружие в руках не держал, весь день был на работе, а вечером дома - стал обвиняемым в убийстве.

Напомним, убийство произошло в 2010 году в поселке Привольный Минского района - ночью в бизнесмена Владимира Кузнецова, директора «Глобал Авто Сити» выстрелили из ружья в голову. В кабинете Кузнецова стоял сейф с 40 тысячами долларов, вырученных после крупной сделки. Вскрыть сейф преступники не смогли, его просто бросили. По горячим следам задержать подозреваемых не удалось, следователи допрашивали всех сотрудников фирмы. В том числе и Максима Дышлевича, который работал менеджером в «Глобал Авто Сити». Пока шло расследование, Максим жил спокойно - летом 2013 женился, скоро должна была родиться дочка. А потом молодого человека задержали как подозреваемого на 20 дней. О том, что произошло тогда в СИЗО, Максим жалеет - он оговорил своего коллегу Ивана Полоневича, который еще в 2011 году погиб после аварии, сказал, что Иван совершил убийство. Так Полоневич стал обвиняемым в убийстве посмертно. Тогда Дышлевича отпустили домой, а в мае 2018-го снова задержали. На этот раз на 10 месяцев, по подозрению в пособничестве. В суде Максим категорически отрицал свою вину, вступалась за сына мама Полоневича, и даже сын убитого бизнесмена не мог поверить, что виноват в этом преступлении именно Иван и Максим. В пользу невиновности говорили и факты: ни один человек не видел в ту ночь в поселке Ивана и Максима, нет никаких записей видеонаблюдения, которые бы подтверждали их присутствие на месте преступления, а оружие, из которого выстрелили в бизнесмена, так и не нашли. Фактически единственными доказательствами были отпечатки пальцев - отпечаток Ивана Полоневича нашли на внутренней стороне удостоверения убитого, а Максима Дышлевича - на сейфе. Но в суде выяснилось, что к сейфу могли притрагиваться и другие сотрудники фирмы.