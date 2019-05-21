2019-05-21T16:30:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Сколько зарабатывает блогер из Минска на видео своих родов

Минчанка сняла свои роды для канала на YouTube - ролик посмотрели более 3 миллионов человек [фото, видео]
Эвика ОТТО
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Блогер Мария Орешко не ожидала, что 6-минутный фильм о ее третьих родах посмотрят миллионы людей.Блогер Мария Орешко не ожидала, что 6-минутный фильм о ее третьих родах посмотрят миллионы людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Блогер Мария Орешко не ожидала, что 6-минутный фильм о ее третьих родах посмотрят миллионы людей. Пока это самый популярный ролик на канале Mary Fish в YouTube

29-летняя Мария из Минска начала вести свой канал на YouTube четыре года назад. Тогда у минчанки было еще двое детей - дочка Вера и сын Арсений (сейчас Вере 8 лет, Арсению - 6).

- В 2014 году впервые узнала, что такое видеоблог, и решила: почему бы не попробовать? Я журналист по образованию, в декретном отпуске. У меня не было конкретной концепции, я не писала сценарии для выпусков - просто начала снимать то, что мне интересно, то, чем занимаюсь я, как живет моя семья.

29-летняя Мария из Минска начала вести свой канал на YouTube четыре года назад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29-летняя Мария из Минска начала вести свой канал на YouTube четыре года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так, например, на днях Маша показала, как она прошла сеанс склеротерапии (удаление сосудистой сетки лазером. - Ред.). Мария считает, что это одно из самых откровенных видео на канале, но пока ролик посмотрели всего лишь 592 человека. А вот видео под названием «Роды» набрало уже 3,2 миллиона просмотров!

- Третьи роды у нас с супругом были партнерские, и я спонтанно предложила мужу поснимать меня в предродовой палате. В кадр вошли моменты, где слышно сердцебиение ребенка, первые схватки, а потом мы сняли уже появившегося на свет Леона. В видео нет ничего супероткровенного, но большинство людей осуждают меня, что мы показали всем новорожденного сына. У меня нет таких предрассудков: скоро Леону уже два года, и у моего сына все хорошо… Понимала, что это видео может попасть в топ на YouTube, но что соберет такое количество просмотров, честно, не ожидала!

Видео под названием «Роды» набрало уже 3,2 миллиона просмотров! Кадр из видео

Видео под названием «Роды» набрало уже 3,2 миллиона просмотров! Кадр из видео

Блоги мамочек - одни из самых популярных в интернет-пространстве, и для многих это становится настоящей работой с приличным доходом.

Первые дни жизни в роддоме. Источник: Mary Fish

- Маша, сегодня у тебя 11 тысяч подписчиков - можно ли с таким количеством зарабатывать на блоге?

На самом деле 11 тысяч подписчиков - немного для YouTube. Те деньги, которые приносит канал, пока не сопоставимы с любой зарплатой. Например, за видео про роды я получаю примерно 15 - 20 долларов в месяц. Я бы с удовольствием зарабатывала на YouTube, но в данный момент у меня не получается вести канал как бизнес. Все делаю от души и по настроению. Чтобы зарабатывать, нужно относиться к раскрутке канала серьезно: писать контент-планы, заниматься продвижением, возможно, нанять оператора. Пока я снимаю сама себя на камеру и на телефон. А вообще монетизацию канала можно начать, если твое видео набрало хотя бы 3000 просмотров. Как это работает? В каждой стране существуют компании-медиапартнеры, которые помогают с продвижением и рекламой на твоем канале. Блогер заключает с ними договор, а уже они платят за тебя налоги.

«YouTube - тест на раскрепощенность»

У Маши с мужем были партнерские роды. В семье - трое детей. Фото: личный архив.

У Маши с мужем были партнерские роды. В семье - трое детей. Фото: личный архив.

Мария Орешко считает, что сегодня за YouTube - будущее.

- Возьмем того же Юрия Дудя (у российского журналиста 5,1 млн подписчиков. - Ред.) - он начал делать качественные интервью с известными людьми на своем канале и очень быстро раскрутился. Сейчас этот формат подхватили многие - даже Ксения Собчак пришла на YouTube. У нас только сейчас стали понимать мощь этого ресурса. Но нужно понимать, что в канал надо вкладывать и силы, и деньги, чтобы со временем он выстрелил. У нас сейчас популярнее раскрутка в Instargam, но, на мой взгляд, он потихоньку себя изживает.

По статистике, канал Маши Mary Fish смотрят 40% мужчин и 60% женщин, возраст - от 25 до 34 лет. Фото: личный архив

По статистике, канал Маши Mary Fish смотрят 40% мужчин и 60% женщин, возраст - от 25 до 34 лет. Фото: личный архив

- Сейчас многие мечтают стать звездой YouTube. Как думаешь, что нужно человеку, чтобы стать успешным блогером?

- Первоначально на YouTube все решает харизма. Людей смотрят не потому, что они показывают что-то оригинальное, выдающееся или талантливо смонтированное. Есть какой-то наркотический эффект у YouTube. Люди, например, очень любят подсматривать за чужой жизнью - видео из путешествий часто смотрят куда менее активно, чем ролики об обычных буднях. Иногда я устаю все снимать на камеру, но после недельного перерыва начинаю скучать по процессу. А еще YouTube - тест на раскрепощенность.

Здесь Леон еще совсем кроха. Видео "Один день с маленьким ребенком" набрало 43 тыс. просмотров. Фото: кадр из видео

Здесь Леон еще совсем кроха. Видео "Один день с маленьким ребенком" набрало 43 тыс. просмотров. Фото: кадр из видео

Леону уже два года, а видео продолжают смотреть на канале Маши. Фото: личный архив.

Леону уже два года, а видео продолжают смотреть на канале Маши. Фото: личный архив.

По статистике, канал Маши Mary Fish смотрят 40% мужчин и 60% женщин, возраст - от 25 до 34 лет.

- Как ни странно, на моем канале мужчины довольно активны. Я люблю обсудить с ними кинопремьеры, книжные новинки, новости. Женщины, как правило, мало спрашивают, а больше высказывают оценочное мнение: одобряют или осуждают. Конечно, неприятно читать комментарии под видео о родах в стиле: «А почему зачатие не выложила?» Но я не обращаю внимания на едкие слова - на мою жизнь это никак не влияет.

Мария окончила журфак, но пока в декрете. Фото: личный архив

Мария окончила журфак, но пока в декрете. Фото: личный архив

Топ-5 видео на канале Mary Fish

1. «Роды» - 3,2 млн просмотров

2. «Позор L’oreal» (о домашней окраске) - 110 тыс. просмотров

3. «Белковая диета. Мой опыт» - 61 тыс. просмотров

4. «Естественные роды после кесарева» - 56 тыс. просмотров

5. «Один день с маленьким ребенком» - 43 тыс. просмотров

У Марии 11 тысяч подписчиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Марии 11 тысяч подписчиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария рассказывает о своем YouTube-канале.Святослав ЗОРКИЙ

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