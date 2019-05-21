Сколько зарабатывает блогер из Минска на видео своих родов

Блогер Мария Орешко не ожидала, что 6-минутный фильм о ее третьих родах посмотрят миллионы людей. Пока это самый популярный ролик на канале Mary Fish в YouTube

29-летняя Мария из Минска начала вести свой канал на YouTube четыре года назад. Тогда у минчанки было еще двое детей - дочка Вера и сын Арсений (сейчас Вере 8 лет, Арсению - 6).

- В 2014 году впервые узнала, что такое видеоблог, и решила: почему бы не попробовать? Я журналист по образованию, в декретном отпуске. У меня не было конкретной концепции, я не писала сценарии для выпусков - просто начала снимать то, что мне интересно, то, чем занимаюсь я, как живет моя семья.

29-летняя Мария из Минска начала вести свой канал на YouTube четыре года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так, например, на днях Маша показала, как она прошла сеанс склеротерапии (удаление сосудистой сетки лазером. - Ред.). Мария считает, что это одно из самых откровенных видео на канале, но пока ролик посмотрели всего лишь 592 человека. А вот видео под названием «Роды» набрало уже 3,2 миллиона просмотров!

- Третьи роды у нас с супругом были партнерские, и я спонтанно предложила мужу поснимать меня в предродовой палате. В кадр вошли моменты, где слышно сердцебиение ребенка, первые схватки, а потом мы сняли уже появившегося на свет Леона. В видео нет ничего супероткровенного, но большинство людей осуждают меня, что мы показали всем новорожденного сына. У меня нет таких предрассудков: скоро Леону уже два года, и у моего сына все хорошо… Понимала, что это видео может попасть в топ на YouTube, но что соберет такое количество просмотров, честно, не ожидала!

Видео под названием «Роды» набрало уже 3,2 миллиона просмотров! Кадр из видео

Блоги мамочек - одни из самых популярных в интернет-пространстве, и для многих это становится настоящей работой с приличным доходом.

Первые дни жизни в роддоме. Источник: Mary Fish

- Маша, сегодня у тебя 11 тысяч подписчиков - можно ли с таким количеством зарабатывать на блоге?

На самом деле 11 тысяч подписчиков - немного для YouTube. Те деньги, которые приносит канал, пока не сопоставимы с любой зарплатой. Например, за видео про роды я получаю примерно 15 - 20 долларов в месяц. Я бы с удовольствием зарабатывала на YouTube, но в данный момент у меня не получается вести канал как бизнес. Все делаю от души и по настроению. Чтобы зарабатывать, нужно относиться к раскрутке канала серьезно: писать контент-планы, заниматься продвижением, возможно, нанять оператора. Пока я снимаю сама себя на камеру и на телефон. А вообще монетизацию канала можно начать, если твое видео набрало хотя бы 3000 просмотров. Как это работает? В каждой стране существуют компании-медиапартнеры, которые помогают с продвижением и рекламой на твоем канале. Блогер заключает с ними договор, а уже они платят за тебя налоги.

«YouTube - тест на раскрепощенность»

У Маши с мужем были партнерские роды. В семье - трое детей. Фото: личный архив.

Мария Орешко считает, что сегодня за YouTube - будущее.

- Возьмем того же Юрия Дудя (у российского журналиста 5,1 млн подписчиков. - Ред.) - он начал делать качественные интервью с известными людьми на своем канале и очень быстро раскрутился. Сейчас этот формат подхватили многие - даже Ксения Собчак пришла на YouTube. У нас только сейчас стали понимать мощь этого ресурса. Но нужно понимать, что в канал надо вкладывать и силы, и деньги, чтобы со временем он выстрелил. У нас сейчас популярнее раскрутка в Instargam, но, на мой взгляд, он потихоньку себя изживает.

По статистике, канал Маши Mary Fish смотрят 40% мужчин и 60% женщин, возраст - от 25 до 34 лет. Фото: личный архив

- Сейчас многие мечтают стать звездой YouTube. Как думаешь, что нужно человеку, чтобы стать успешным блогером?

- Первоначально на YouTube все решает харизма. Людей смотрят не потому, что они показывают что-то оригинальное, выдающееся или талантливо смонтированное. Есть какой-то наркотический эффект у YouTube. Люди, например, очень любят подсматривать за чужой жизнью - видео из путешествий часто смотрят куда менее активно, чем ролики об обычных буднях. Иногда я устаю все снимать на камеру, но после недельного перерыва начинаю скучать по процессу. А еще YouTube - тест на раскрепощенность.

Здесь Леон еще совсем кроха. Видео "Один день с маленьким ребенком" набрало 43 тыс. просмотров. Фото: кадр из видео

Леону уже два года, а видео продолжают смотреть на канале Маши. Фото: личный архив.

По статистике, канал Маши Mary Fish смотрят 40% мужчин и 60% женщин, возраст - от 25 до 34 лет.

- Как ни странно, на моем канале мужчины довольно активны. Я люблю обсудить с ними кинопремьеры, книжные новинки, новости. Женщины, как правило, мало спрашивают, а больше высказывают оценочное мнение: одобряют или осуждают. Конечно, неприятно читать комментарии под видео о родах в стиле: «А почему зачатие не выложила?» Но я не обращаю внимания на едкие слова - на мою жизнь это никак не влияет.

Мария окончила журфак, но пока в декрете. Фото: личный архив

Топ-5 видео на канале Mary Fish

1. «Роды» - 3,2 млн просмотров

2. «Позор L’oreal» (о домашней окраске) - 110 тыс. просмотров

3. «Белковая диета. Мой опыт» - 61 тыс. просмотров

4. «Естественные роды после кесарева» - 56 тыс. просмотров

5. «Один день с маленьким ребенком» - 43 тыс. просмотров

У Марии 11 тысяч подписчиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ