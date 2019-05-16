Что защитит от тромбоза?

Об этом мы поговорили с Натальей Цапаевой, врачом-кардиологом, профессором, доктором медицинских наук.

- Наталья Леонидовна, один мой знакомый недавно рассказал, что начал принимать препарат для разжижения крови. Мол, возраст не юный, да и тромбофлебит перенес…

- Ваш знакомый, даже не подозревая, затронул одну из самых актуальных проблем современной медицины - профилактику внезапной смерти. Несмотря на колоссальные достижения в предотвращении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, до сих пор эта проблема остается нерешенной. Основными причинами внезапной смерти остаются острое нарушение коронарного кровообращения (инфаркт), острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

В норме должен быть и сахар в крови, и холестерин

- Что можно сделать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? И правда ли, что после сорока лет надо ежедневно принимать ацетилсалициловую кислоту для разжижения крови?

- Алгоритм первичной или вторичной профилактики определяется с учетом индивидуального уровня общего сердечно-сосудистого риска. Очень высокий риск - наличие сердечно-сосудистого заболевания, сахарного диабета, почечной недостаточности - требует активного лечения, которое назначается и контролируется врачом. В остальных случаях риск оценивается по системе SCORE, учитывающей пол, артериальное давление (АД), общий холестерин и липопротеиды высокой и низкой плотности (хороший и плохой холестерин).

Профилактика сердечно-сосудистых осложнений включает: достижение целевых уровней АД (постоянный прием гипотензивных препаратов), глюкозы крови (диета, гипогликемические препараты) и показателей липидограммы (низкохолестериновая диета, прием статинов).

Aцетилсалициловая кислота должна назначаться врачом по индивидуальным показаниям пациентам с высоким риском и сахарным диабетом для первичной профилактики. Это протокольный компонент двойной антитромбоцитарной терапии при остром коронарном синдроме, остром инфаркте миокарда, стентировании и аорто-коронарном шунтировании. Ацетилсалициловая кислота (АСК) продолжает оставаться золотым стандартом вторичной профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку ключевую роль в их развитии играет тромбоз.

С целью уменьшения повреждающего действия АСК сегодня используют защищенные формы: буферные - комбинация АСК с невсасывающимся антацидом (например, гидроксидом магния), который защищает слизистую оболочку желудку, и кишечнорастворимые.

Не вмешивайтесь без контроля в сложный процесс свертывания крови!

- Из-за чего чаще всего образуются тромбы?

- Установлены патологические механизмы тромбообразования, среди которых применение оральных контрацептивов, заместительной гормональной терапии, беременность, злокачественные новообразования, выраженная дегидратация (при бесконтрольном применении мочегонных или слабительных средств для похудания) и др.

Возникновению острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей способствуют: гиподинамия, необходимость соблюдения постельного режима длительное время, переломы костей и травмы нижних конечностей, хирургические вмешательства на органах брюшной полости, протезирование тазобедренных и коленных суставов. Риск его возникновения повышают: хроническая сердечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность нижних конечностей, мерцательная аритмия. Все перечисленные состояния, безусловно, требуют адекватной профилактической терапии.

Хочу еще раз обратиться к разуму всех, кто использует интернет как шпаргалку для выбора препаратов, особенно вмешивающихся в такой сложный процесс, как свертывание крови. Только врач может определить нужный препарат с учетом вашего основного диагноза и всех индивидуальных факторов, взвесив все за и против в отношении «эффективность и безопасность»!

pharmland.by

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Применение препарата для разжижения крови должно быть обоснованным»

К выбору всего, что попадает в желудок - будь то напитки, продукты или лекарства - я подхожу с вопросом «А как к этому отнесется моя язва?» Вылеченная много лет назад, она в любой момент может напомнить о себе, если соприкоснется с источником раздражения. Поэтому к препаратам, содержащим ацетилсалициловую кислоту, я отношусь настороженно и ищу формы с более мягким действием.

- Несмотря на высокую эффективность, побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (АСК) выявляются в 1 - 5% случаев. Чаще всего речь идет об эрозивно-язвенных осложнениях, сопровождающихся в ряде случаев кровотечениями, - прокомментировала мои опасения Наталья Цапаева. - Безусловно, все зависит от исходного состояния слизистой желудка, уровня пепсина и соляной кислоты, а также развивающейся острой ишемией органов брюшной полости.

Напомню, что сегодня существуют защищенные формы АСК - буферные и кишечнорастворимые.

Кишечнорастворимые формы АСК в процессе всасывания в тонком кишечнике защищают от раздражения слизистую оболочку желудка. Но количество лекарственного вещества, доходящего до места его действия, таких форм АСК стандартно рекомендуемой суточной дозе меньше, что необходимо учитывать при выборе формы и дозы препарата.

При приеме буферных форм всасывание АСК происходит в желудке. И выбор гидроксида магния в качестве кислотного буфера неслучаен, так как для него характерно быстрое начало действия, защитный эффект на протяжении всего времени воздействия АСК на слизистую оболочку желудка. К тому же он не влияет на обмен фосфора и, соответственно, не вызывает поражение почек и костной ткани.

Хочу все-таки акцентировать внимание на том, что применение препаратов, обладающих свойствами разжижения крови, должно быть обоснованным, осмысленным и применяться только по назначению врача.

- Что можно сказать об эффективности такой профилактики?

- Установлено, что снижение риска развития нефатального инсульта при назначении препаратов, препятствующих образованию тромбов, составляет 31%, нефатального инфаркта миокарда - 35%, сосудистой смерти - 18%.

По данным Международного комитета по анализу исследований, посвященных антитромбоцитарным препаратам, назначение препаратов ацетилсалициловой кислоты с целью вторичной профилактики сердечно-сосудистых эпизодов снижает риск развития ишемического инсульта, инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой смерти в среднем на 25%.