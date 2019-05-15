Как получить максимум пользы из молока и творога?

Современные потребители очень внимательны и даже придирчивы. Стремясь купить самое лучшее, натуральное и полезное, они внимательно читают информацию о составе продукта и его производителе. А еще натуральные молочные продукты важно не только правильно выбрать, но и правильно хранить и употреблять. Только в этом случае все их ценные свойства принесут максимум пользы организму.

Дать людям проверенную и полную информацию о молочных продуктах и их роли в здоровом образе жизни, а также о принципах их правильного употребления - такова цель нового социального проекта «Клуб экспертов молока», стартовавшего нынешней весной в компании «Савушкин продукт». В рамках проекта обычные потребители могут встретиться с профессионалами в области здоровья, правильного питания и приготовления продуктов, своими глазами увидеть процессы производства и упаковки йогуртов, творога, молока и кефира во время экскурсии по производственным цехам компании «Савушкин продукт», а также продегустировать новинки ассортимента и оригинальные блюда, приготовленные профессиональными поварами из привычных молочных продуктов.

Встречи «Клуба экспертов молока» ежемесячно проходят в Бресте, где располагается основное производство «Савушкин продукт». Мероприятия, каждое из которых посвящено отдельной «молочной» теме, вызывают высокий интерес не только у брестчан, но и у жителей других городов. Нам удалось попасть на встречу под интригующим названием «Белок: все, что вы не знали о нем» - и узнать много действительно интересного и важного об этом самом полезном нутриенте.

Встречи «Клуба экспертов молока».ВИДЕО: Микита Недаверков

Для чего нам белок?

- Белок - это кирпичики, которые нужны организму человека для строительства: восстановления и замены устаревших клеток на новые, - рассказала Екатерина Собко, эксперт «Клуба экспертов молока» в области гастроэнтерологии. - Белки входят во все ткани и прежде всего - в мышечную ткань. От них зависит работа всего организма, мозга, а также иммунитет, состояние волос и ногтей и даже настроение. Белок состоит из 20 стандартных аминокислот, 9 из которых - незаменимые, они должны обязательно поступать в организм из пищи.

Лучше всего усваиваются молочные белки, когда мы едим творог, йогурты либо употребляем другие кисломолочные продукты и пьем молоко. Коровье молоко - источник двух видов белка: казеина и сывороточных белков (альбуминов и глобулинов). В среднем в 100 мл молока содержится 3,2 г белка. Важно помнить, что питание должно быть сбалансированным. Как недостаток, так и избыток белка вреден. Избыток отрицательно влияет на работу печени и поджелудочной, а недостаток белка негативно сказывается на нашем настроении, состоянии иммунной системы, внешнем виде (страдают кожа, волосы, ногти).

Шеф-повар брестского кафе «Таймс» Леонид Степкин и эксперт «Клуба экспертов молока» в области гастроэнтерологии Екатерина Собко.

Сколько человеку нужно белка?

- Норма потребления белков зависит от многих факторов, - отвечала на вопросы участников встречи эксперт Екатерина Сабко. - В среднем для взрослого человека она составляет 1,2 грамма чистого белка на один килограмм веса в сутки. И только 20% этого количества должны составлять растительные белки, получаемые из бобовых и зерновых культур, овощей, орехов и семечек. Все остальное - животные белки, содержащиеся в молочных продуктах, яйцах, мясе, птице и рыбе. Норма потребления углеводов - 400 граммов в сутки, жиров - 90 граммов в сутки (из них растительных - до 30%). Чтобы соблюсти эти нормы и быть здоровым, взрослому человеку следует съедать в день не менее 150 граммов творога, пару кусочков сыра, выпивать стакан молока либо йогурта и не более 100 г мяса. При физических нагрузках, занятиях спортом эта норма, конечно, выше. Для детей в среднем рекомендуется около трех стаканов молока либо 3 порции молочных продуктов в день. И вообще, молочные продукты должны составлять около трети от общей калорийности суточного рациона.

Когда особенно нужны кисломолочные продукты?

Лучше всего начинать день с творога, в нем содержание белка максимально, и он надолго даст чувство насыщения. Когда плохое настроение, поможет метионин - аминокислота, содержащаяся в твороге и орехах. Кроме того, некоторые незаменимые аминокислоты сильно воздействуют на иммунитет. Их много в молочных продуктах, в орехах (особенно кедровых) и красном винограде. Если человек принимает антибиотики, то в течение курса приема и после него необходимо поддерживать иммунитет и микрофлору кишечника пребиотиками и пробиотиками, то есть обязательно употреблять кисломолочные продукты. Также весьма полезны для иммунитета напитки на основе молочной сыворотки, в которой содержится очень много иммуноглобулинов.

Все в холодильнике!

- Для любых молочных продуктов следует строго соблюдать правила хранения, - обратил внимание участников встречи «Клуба экспертов молока» шеф-повар популярного брестского кафе «Таймс» Леонид Степкин. - Безопасный срок и оптимальная температура хранения всегда указаны на упаковке. Конечно же, молочные продукты обязательно хранить в холодильнике. Молоко, кефир, йогурт, сырок или творог перед употреблением можно достать из холодильника и оставить на полчаса, максимум на час, чтобы продукт достиг комнатной температуры, но не дольше.

Как сохранить белки при готовке?

- При тепловой обработке в домашних условиях молочных продуктов из-за контакта с кислородом содержащиеся в них белки могут сворачиваться и разрушаться, - предупреждает Леонид Степкин. - Например, если мы вскипятим молоко, то на нем образуется пенка - это свернутся белки. Поэтому, чтобы максимально сохранить полезные свойства горячего молока, его лучше не доводить до кипения.

Если готовим сырники, то желательно не оставлять творог или готовую массу лежать при комнатной температуре. Когда масса для сырников готова, ее надо укрыть пищевой пленкой и тоже поставить в холодильник, чтобы набухла клейковина, то есть мука приобрела нужные свойства. Затем сырники следует быстро обжарить на сковородке, после чего можно поставить ненадолго в духовку и там довести до готовности. При таком способе приготовления творог сохранит максимум полезных свойств.

Что добавить? Рекомендация шеф-повара

- Наступает сезон свежих ягод, и они идеально сочетаются с молочными продуктами. Ягоды можно добавлять в творог и в йогурт. Очень вкусны смузи и коктейли на основе кисломолочных продуктов. Можно взять обычный или греческий йогурт без наполнителя, добавить свежую клубнику, мяту, сахарную пудру и взбить блендером - получится очень питательный прохладительный напиток. На основе творога можно делать не только вкусные десерты с ягодами и орехами, но и легкие и сытные закуски с добавлением сыра, зелени, чеснока и свежих овощей.