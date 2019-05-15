Комментатору «Беларусь-1» Евгению Перлину досталось за его гомофобные шуточки

Сразу после окончания первого полуфинала, когда интернет-комментаторы поняли, что оторваться на проигрыше Зены не удастся, накинулись на Евгения Перлина, который вел трансляцию из Изариля. Досталось сразу за несколько его шуточек, которые некоторые восприняли как оскорбительные.

Белорусская делегация - Евгений Перлин справа. Фото: eurovision.tv

«Это - ведение шоу?! «Выступили исландцы, а стыдно мне»? «А она постарела» - о Дане? «Будем смотреть в зал – ой, лучше не смотреть» - при виде целующихся парочек парней? «Любовь, конечно… Но ценности должны быть ценностями»? Евгений комментирует от страны. Страна разная. Что бы он себе лично не думал, имеет право, но свое важное мнение нужно оставлять при себе. С ужасом жду комментариев во втором полуфинале и финале».

«Ценности должны быть ценными"? Евгений, а Вы уверены, что Евровидение - это Ваше? Может быть лучше устроиться на российский новостной канал какой-нибудь, там Ваши гомофобные комментарии оценят по достоинству».

«Евгений только портит «Евровидение», нет чувства такта и нет культуры у ведущего. Разочарован!!!»

В общем, приложили, так приложили!

Интернациональная команда белорусской певицы, с которой она прошла в финал конкурса. Фото: eurovision.tv

Телеведущий Евгений Перлин решил не отвечать на критику и отшутился:

- В ответ на десятки запросов на интервью со мной, хочется процитировать Филиппа Киркорова: «Я всёёё сказаааал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ZENA прошла в финал "Евровидения-2019"!

Сенсационно завершился первый полуфинал "Евровидения-2019" (читать далее)

Отец ЗЕНЫ перед полуфиналом «Евровидения-2019»: «Как папа, я плачу от счастья, как директор - все контролирую»

«Комсомолка» поговорила с отцом белорусской участницы и по совместительству ее директором Александром Куприяновичем (читать далее)

Белые ботфорты, бомбер и смелое декольте: обсуждаем наряды ZENA на «Евровидении-2019»

Последнюю неделю фанаты «Евровидения» обсуждают не столько вокал ЗЕНЫ, сколько ее образ (читать далее)