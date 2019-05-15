2019-05-15T12:54:07+03:00
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КП Беларусь

Комментатору «Беларусь-1» Евгению Перлину досталось за его гомофобные шуточки

В интернете разразился целый скандал по поводу его высказываний во время комментирования первого полуфинала "Евровидения-2019"
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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ZENA во время пресс-конференции сразу после завершения первого полуфинала. Справа продюсер певицы Виктор Дробыш, который также позволяет себе нелестные высказывания в адрес геев. Фото: eurovision.tvZENA во время пресс-конференции сразу после завершения первого полуфинала. Справа продюсер певицы Виктор Дробыш, который также позволяет себе нелестные высказывания в адрес геев. Фото: eurovision.tv
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Сразу после окончания первого полуфинала, когда интернет-комментаторы поняли, что оторваться на проигрыше Зены не удастся, накинулись на Евгения Перлина, который вел трансляцию из Изариля. Досталось сразу за несколько его шуточек, которые некоторые восприняли как оскорбительные.

Белорусская делегация - Евгений Перлин справа. Фото: eurovision.tv

Белорусская делегация - Евгений Перлин справа. Фото: eurovision.tv

«Это - ведение шоу?! «Выступили исландцы, а стыдно мне»? «А она постарела» - о Дане? «Будем смотреть в зал – ой, лучше не смотреть» - при виде целующихся парочек парней? «Любовь, конечно… Но ценности должны быть ценностями»? Евгений комментирует от страны. Страна разная. Что бы он себе лично не думал, имеет право, но свое важное мнение нужно оставлять при себе. С ужасом жду комментариев во втором полуфинале и финале».

«Ценности должны быть ценными"? Евгений, а Вы уверены, что Евровидение - это Ваше? Может быть лучше устроиться на российский новостной канал какой-нибудь, там Ваши гомофобные комментарии оценят по достоинству».

«Евгений только портит «Евровидение», нет чувства такта и нет культуры у ведущего. Разочарован!!!»

В общем, приложили, так приложили!

Интернациональная команда белорусской певицы, с которой она прошла в финал конкурса. Фото: eurovision.tv

Интернациональная команда белорусской певицы, с которой она прошла в финал конкурса. Фото: eurovision.tv

Телеведущий Евгений Перлин решил не отвечать на критику и отшутился:

- В ответ на десятки запросов на интервью со мной, хочется процитировать Филиппа Киркорова: «Я всёёё сказаааал».

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Belarus - ZENA - Like It . Источник: Eurovision Song Contest

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