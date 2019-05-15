«Чтобы дойти до загса, научитесь не тянуть одеяло на себя, а чтобы до золотой свадьбы - умейте вовремя расслабляться»

Волнительный момент: звучит вальс Мендельсона, жених и невеста, трогательно заглядывая друг другу в глаза, с трепетом произносят заветные «согласен» и «согласна»... Еще пару секунд - и прямо перед нами рождается новая семья. Слезы радости, много цветов и поздравлений от самых родных и близких, а впереди много счастья, прекрасных событий и жизненных поворотов.

В канун Международного дня семьи «Комсомолка» вместе с представителем компании Home Relax отправились в единственый в нашей стране Дворец торжественных обрядов, чтобы поздравить новобрачных с их праздником.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В канун Международного дня семьи, который уже более 25 лет 15 мая празднуют по всему миру, «Комсомолка» вместе компанией Home Relax, история и качество товаров которой такая же уникальная, как и история любви всех молодоженов, отправились в единственный в нашей стране Дворец торжественных обрядов, чтобы поздравить новобрачных с их праздником, пожелать долгих и счастливых дней семейной жизни и, конечно же, вручить подарки - лучшие товары и аксессуары для сна и отдыха с мировым именем.

От народной славы не уйти, не убежать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Лазарев женился спустя ровно год после знакомства с будущей женой

Прямо на наших глазах на минчанке Юлии женился... Сергей Лазарев.

Самый волнительный момент, когда оба вот-вот произнесут заветное да.Фото: Павел МАРТИНЧИК

К тому, что будущий муж - однофамилец российского певца, девушка уже привыкла. Да и сегодня слишком волнительный день, чтобы об этом думать.

А вот так закончилась холостая жизнь Сергея Лазарева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Юлия, ну расскажите же нам, где нашли своего Лазарева?

- Не поверите, познакомились возле костра, - смеется девушка.- Там между нами искры и зажглись. А дальше были очень красивые ухаживания. В планетарий водил, на звезды смотрели, Луну подарил, на тропический остров возил...

Свадьба Юлии и Сергея Лазарева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня ровно год, как мы начали встречаться. Вот, решили годовщину свадьбой отметить, - шутит Сергей.

- А наша история любви - это путешествия, - рассказывают счастливые Анна и Игорь, которых только что объявили мужем и женой.

Теперь Анна и Игорь будут не только жить в одной стране, но и греться под одним одеялом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы познакомились в Греции и с тех пор жили на две страны. Я у себя в России, муж - в Беларуси, - вспоминает Анна. - А потом было романтичное путешествие в Испанию, после которого мы решили, что больше друг без друга не можем. Ура, теперь мы муж и жена!

- Отношения на расстоянии - серьезные испытание. Может, подскажете, как довести их до загса?

- Доверять друг другу и не перетягивать одеяло на себя, - выдал секрет Игорь.

- Отличный совет, - подмечает представитель компании Home Relax, а чтобы все так было и дальше, вручает молодоженам одеяло в качестве подарка.

Ура! Теперь муж и жена.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мое счастье говорит по-французски»

Нам посчастливилось побывать сразу на двух французских свадьбах. Невесты - красавицы белоруски, женихи - как на подбор, из города всех влюбленных и оба по имени Стефан.

Стефан и Юля рассказали нам, что влюбились друг в друга с первого взгляда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Невеста с приданым.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я работала в интернет-магазине французских товаров, а когда по работе приехала в Париж - увидела Стефана, и мы оба поняли, что это судьба, - вспоминает историю знакомства с уже состоявшимся мужем Юлия. Предложение руки и сердца Стефан сделал мне в Греции - на закате дня, на мысе у развалин старинного храма. И я сказала да.

- И наше первое свидание тоже произошло в Париже, - рассказывает Вероника.- Я приехала в Париж по туристической путевке, и этот город стал моей судьбой. Здесь мы встретились со Стефаном. Он был настойчив с первого дня нашего знакомства. Мы много путешествовали и радовали друг друга. Самым незабываемым было путешествие на Мальдивы. Почти все время мы провели под водой, занимаясь дайвингом и рассматривая рыбок.

- Вероника - лучшая женщина на земле, потому что с ней легко, и она невероятно светлый человек, - признался Стефан.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стефана и Веронику с бракосочетанием поздравила не только комсомольская утка, но и Home Relax.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Стефан, почему для вас Вероника стала лучшей женщиной на земле? - поинтересовались мы у новоиспеченного мужа.

- С Вероникой всегда очень легко, она невероятно добрый и светлый человек, - ответил мужчина и тепло поблагодарил нас за подарки и поздравления.

Поздравлять таких молодоженов - одно удовольствие.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всех за молодоженов радовался этот маленький французик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Увидели друг друга на танцах - и с тех пор не расстаемся уже 50 лет»

Надя и Гриша познакомились полвека назад - на танцах. Вскоре Гришу забрали на сборы, а когда он вернулся - сделал Наде предложение. Ей было 18, ему - 24.Сегодня Надежда Ефимовна и Григорий Александрович снова молодожены - но уже золотые. Она - в шикарном свадебном платье и ей 70, он - в отглаженном костюмчике и ему 75. Оба счастливы и до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами.

Надежда Ефимовна и Григорий Александрович пообещали нам прожить вместе еще как минимум лет 20.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Главный вопрос: в чем все-таки секрет такой счастливой семейной жизни? 50 лет вместе - это же подвиг!

- Это большой труд, - признается Надежда Ефимовна.- В нашей жизни было очень много трудностей. Но что бы ни произошло, мы научились понимать и принимать друг друга. Когда любишь - все прощаешь. А если и поругаемся, оставляем ненадолго друг друга в покое, забываем, а потом снова вместе, как ни в чем не бывало. Это и есть мудрость. А главное богатство - сын, дочь, пятеро внуков и правнук.

Теперь золотые молодожены занесены в почетную книгу Дома.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Еще секрет отношений в честности, верности и порядочности. И да, моя жена еще и готовит прекрасно! - обязательно просит дополнить последний пункт Григорий Александрович.

На наших глазах молодые снова скрепили свой союз подписями, нежно поцеловали друг друга и пообещали, что с такими подарками от Home Relax просто обязаны прожить вместе еще как минимум лет 20. Правильные манеры отдыха эта итальянская компания прививает с 1960 года и сегодня по праву считается законодателем счастливого и здорового сна во всем мире.

КСТАТИ

В топе импортных женихов - израильтяне, немцы и англичане, а белорусы все чаще женятся по-белорусски

- По статистике, каждая четвертая пара у нас регистрируется с участием иностранца, - рассказывает начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина. - Притом чаще всего иностранцы - именно женихи, кстати, из более 100 стран мира.

Если брать ближнее зарубежье, то, по словам специалиста, чаще всего за белорусскими женами к нам приезжают женихи из России и Украины, в топе иностранных женихов из ближнего и дальнего зарубежья в 2018 году был Израиль, Германия и Великобритания, в 2017 году - Турция, Италия и Германия.

Мы вместе с родными с удовольствием порадовались за молодоженов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что касается невест, то, как оказалось, сегодня они не так уж и торопятся в загс, впрочем, как и мужчины.

- Браки повзрослели. Средний возраст нынешних женихов и невест - 28 - 31 год, хотя еще 10 лет назад молодоженам было слегка за 20, - говорит Юлия Кочина. - Наша модель семьи стала более европейской, а перед загсом женихи и невесты все чаще решают проверить чувства - пожить вместе и присмотреться друг к другу.

Еще одна новобрачная тенденция последних лет - невесты все реже берут фамилию мужа.

- Опять же, лет 10 назад оставить свою девичью фамилию после замужества больше считалось моветоном, - рассказывает Юлия Павловна. - А уже сегодня правом оставить свою фамилию и после свадьбы пользуются практически 50% невест. И все чаще пары, в которых жених и невеста белорусы, просят провести обряд бракосочетания на белорусском языке.

Утка ждет молодоженов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Кстати, медовый месяц наш партнер тоже советует проводить на корректорах Home Relax. Производители обещают, что они обеспечат молодоженам комфортный отдых и негу удовольствий, которые, мы надеемся, продлятся сначала до серебряной свадьбы, с наматрасником «Топпер» - наверняка до золотой, а на матрасе «Топпер Макс» и до коронной недалеко. Здоровья и любви на долгие годы.