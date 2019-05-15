Военная выставка MILEX открылась масштабной реконструкцией боя

На проводимую раз в два года военную выставку MILEX съезжаются военные специалисты из сотни стран, а белорусы демонстрируют свои последние новинки.

Открытие 9-ой Международной выставки вооружения и военной техники прошло на Линии СталинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Только в прошлом году Беларусь продала за границу разного оружия больше чем на миллиард долларов - это пока рекорд. Поставки были в 76 стран мира. Своеобразным прологом выставки стала реконструкция боя на «Линии Сталина». По замыслу, в Беларусь вторглись террористы и сбили белорусский военный самолет. Летчик успел катапультироваться, но в зону, где он приземлился, выдвинулись боевики.

Состоялось шоу на земле и в воздухе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ходе импровизированного боя зрителям показали современную технику, которая стоит на вооружении белорусской армии: модернизированный вертолет Ми-8МТВ-5, бронеавтомобиль «Кайман», модернизированный БТР-70-БМ, грузовик МЗКТ 500200, минометы «Нона-М1». А еще гостям показали реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны.

В боевых эпизодах были задействованы современные образцы военной техники.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С vip-трибуны за шоу наблюдали высокие чиновники: премьер-министр Сергей Румас, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, начальник генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев, помощник президента Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, председатель комитета госконтроля Леонид Анфимов, министр промышленности Геннадий Свидерский, а еще были иностранные военные атташе.

Помощник президента Виктор Лукашенко и премьер-министр Сергей Румас.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приветствие от Александра Лукашенко гостям зачитал Сергей Румас:

- Формат мероприятия в очередной раз подтверждает открытость нашей страны, ее заинтересованность в развитии сотрудничества с другими государствами в сфере обеспечения безопасности, - сказано в обращении. - Выставка будет способствовать обмену опытом между разработчиками вооружений, даст старт их совместным проектам и станет площадкой для заключения взаимовыгодных контрактов.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка MILEX-2019 пройдет с 16 по 18 мая в «Минск-Арене». Билет стоит 10 рублей, но часть экспозиции выставлена на улице - посмотреть можно бесплатно. Всего на выставке показывают около 100 белорусских новинок. В завтрашнем номере «Комсомолки» читайте подробнее о самых интересных белорусских новинках - это робот-пулемет, как в «Терминаторе», летающий гранатомет и новый броневик.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь — первый заместитель Министра обороны Олег Белоконев и Виктор Лукашенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр внутренних дел Игорь Шуневич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемонию торжественного открытия выставки провели на площадке комплекса «Линия Сталина»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раз в два года на военную выставку MILEX съезжаются военные специалисты из сотни странФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего на выставке показывают около 100 белорусских новинок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ