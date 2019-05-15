«В кинотеатре парни носят на руках. Это приятно!» 17-летняя Юля хочет сделать Минск безбарьерным

Юле Стефняк 17 лет. Сейчас учится в Минском радиотехническом колледже, где стала единственной очницей на коляске. У Юли ДЦП. На этом совершенно не хочется акцентировать внимание, но иногда приходится. Когда девушка хочет побывать с друзьями в кино, маршрут продумывает заранее. Выбрать дорогу, желательно без подземных переходов, дождаться низкополый автобус, в который проще попасть на коляске, да и кинотеатр выбирается исходя из того, какие там лестницы. На коляске Юля передвигается всю жизнь и решила упростить жизнь себе и другим колясочникам: вместе с командой из колледжа разработала приложение для смартфонов и планшетов, которое будет выстраивать безбарьерный маршрут.

Юля хочет, чтобы в Минске не было барьеров и вместе с командой из колледжа создает навигатор, который поможет выстроить безбарьерный маршрутФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас у нас есть карта, объекты на которой раскрашены в три цвета. Зеленым обозначены полностью доступные для колясочников объекты, желтым - те, где понадобится небольшая помощь, красным - недоступные. В скором времени можно будет проложить безбарьерный маршрут. Это, кстати, поможет и мамам с колясками, и пожилым людям - любому лучше выбрать удобный маршрут, где не придется преодолевать много барьеров.

- Какого цвета в основном оказалась карта?

- Пока что точно не зеленой. Согласно официальной статистике, в 2018 году в Минске объекты городской инфраструктуры были приспособлены для людей с инвалидностью примерно на 72%. Но я могу точно сказать, что это далеко от истины. Во всех магазинах от колледжа до ЦУМа есть на входе пандусы, но внутри лестницы. Это не доступность. Многие пандусы имеют крутой уклон, на который невозможно забраться. Подъемные платформы в подземных переходах чаще не работают. Проблема еще и в том, что «безбарьерка» у нас локальная, пятнами. А как добраться из точки в точку? Цельный зеленый маршрут составить очень сложно - все равно встретишь препятствие. А вот большинство современных торговых центров зеленого цвета. Я, например, очень люблю «Дана Молл». В кинотеатре там есть ступеньки, но персонал помогает, парни готовы отнести на руках - для каждой девушки это приятно. «Красные» - подземные переходы, старые постройки. Раньше инвалиды сидели дома, и общество делало вид, что их нет. А значит и безбарьерная среда не нужна.

В кинотеатре Юлю парни носят на руках. С одной стороны, сложности передвижения, а с другой - приятноФото: Святослав ЗОРКИЙ

«МАМА КУПИЛА 40 РУЧЕК И НАУЧИЛА ПИСАТЬ, А УЧИТЕЛЯ ГОВОРИЛИ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО»

- Юля, ты выглядишь очень активной. Так было всегда?

- У меня мама очень активная - от нее и передалось. Мне повезло с родителями. Благодаря им я выросла в обществе: ходила в обычный садик, со всеми была на прогулке, могла, как и все дети, попробовать на вкус песок, окончила 9 классов, сейчас учусь в радиотехническом колледже, за плечами курсы фотошопа, английского, программирования. Вообще, в детстве хватало ярких моментов. У меня ведь есть сестра-двойняшка Лена, которая младше меня на 5 минут, и старший брат, которому 25 лет. Он работает детским хирургом-травматологом (возможно, этот выбор связан и со мной).

Сложностей хватало, и они еще ждут. Но лет 10-12 назад негативного внимания к инвалидам было больше, дети показывали пальцем. Потихоньку это становится привычным. Нам главное не бояться говорить о себе и выходить из зоны комфорта.

- Я знаю, что тебя воспитывали достаточно строго. Мама привязывала ложку к руке, чтобы ты научилась есть самостоятельно…

- Да, а потом так случилось и с ручками. Может показаться, что это строго, но я же научилась писать, кушать и самостоятельно жить. Это обычные вещи, но мне требовалось гораздо больше усилий, чтобы освоить их. Сейчас непонятно, как можно было сидеть и грести ложкой кашу часами! Я считаю маму героем, ведь мне не требуется сторонняя серьезная помощь, как многим людям с моей степенью утраты здоровья.

Когда к нам присоединяется мама Юли Ольга, становится понятно: все, что дочка говорила о ее активности - абсолютная правдаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас не было такой градации - если ты на коляске, то тебе не надо мыть посуду или пол, - говорит Юлина мама Ольга о своей воспитательной методике. - Твой день по графику дежурств? Делай! А с ручками в первом классе учительница не взялась: мол, руки сложные - покупайте компьютер и работайте. Но попытаться же можно! Мы уехали тогда в санаторий, я купила 40 ручек разной толщины и формы, привязывала Юле к рукам, и так она научилась писать. Юле я сказала: «За тебя в жизни никто ничего делать не будет, поэтому либо ты медленно, но сама, либо ищи варианты, чтобы заработать и за тебя все делал кто-то». Я не скажу, что это жестко, - это условия, которые позволят жить самостоятельно.

- Как все, - добавляет Юля. - Мама мне всегда говорила, что я смогу всего добиться, невзирая на коляску.

- А откуда появилась идея с ручками?

- Процесс вынужденного изобретательства. Например, когда Юля сидит, ей нужна опора, поэтому мы переворачивали журнальный столик ножками вверх и привязывали дочку к ним ремнями.

Чтобы научиться писать и есть ложкой, Юле понадобилось больше времени, чем другим детям. Но Юля справиласьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ольга, сейчас дочка называет вас героем, но, когда она была маленькой, не боялись, что Юля будет обижаться?

- Да, моя мама, Юлина бабушка, всегда говорила: «Ты - гестапо! Нельзя так обходиться с ребенком, ее надо жалеть. Ей боженька не дал возможности ходить, поэтому надо все делать за нее, помогать». Но я понимаю, что мы не вечны. Бабушки тоже уже нет. И надо думать, что когда-то Юле все равно пришлось бы все делать самостоятельно. В интернат же совсем не хочется…

- В детстве я иногда думала: почему я должна часами сидеть над всеми делами, - говорит Юля. - Почему остальным детям помогают делать «домашку», а мне мама говорит: «Делай сама - и только потом пойдешь гулять»? Это была задача для супермена: на улице тепло, а я сижу за этим примером и еще стараюсь ровно вывести цифры. Теперь я маме благодарна: да, физические ограничения есть, но зато голова работает. Я смогла поступить в колледж на выбранную специальность – техническую, программируемые мобильные системы.

- Со средним баллом аттестата 9,4 ты учишься на платном?

- Да, я еще не определилась, смешная эта история или печальная. Но мне не хватило 0,1 балла при поступлении, чтобы пройти на бюджет. У моей сестры был средний балл 9,6 - Лена поступила. Но родители знали, как важно мне учиться именно на дневном вместе со всеми, и отправили меня на платное.

- Отношение в колледже и в школе отличается?

- В школе все-таки больше внимания обращали на инвалидность. Хорошо, что я не застала стереотипа: инвалид - обучайся на надомном. Но есть друзья и подруги, которые за время обучения в школе были в ее стенах не более двух раз. Я все же всегда ломала стереотипы (улыбается). В колледже этого ненужного внимания нет. Может, причина в том, что в колледж поступают с высоким баллом. Знаешь математику, успеваешь со всеми - учись.

«ЗАХОТЕЛА ГОТОВИТЬ - ПРОДУМАЛА ИНКЛЮЗИВНУЮ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ»

- Давай еще про одну из твоих активностей. Пару лет назад ты разработала мебель для людей с инвалидностью…

- Да, пока тестируем дома. Мне хотелось готовить без чьей-либо помощи. Для этого такая кухня, чтобы могли пользоваться все в семье - разного роста и возможностей. Например, у нас нет нижних шкафчиков под рабочей поверхностью, чтобы я могла свободно подъехать под стол и мойку. Сейчас продумываем верхние шкафчики. Пока они висят гораздо ниже обычного. Но будет полка, которая крутится, как колесо обозрения для банок со специями, например. Достать их оттуда сможет человек и на коляске, и со слабыми руками. Думаю, потом поделимся чертежами в интернете.

- А производство такой мебели можно у нас организовать?

- Сложный вопрос, ведь каждый заказ индивидуален. А мне 17 лет, учеба, и открывать свой бизнес пока рановато. Но я мечтаю реализовать максимально удобный дом для людей с инвалидностью. А еще думаю вести блоги, обучающие самостоятельности: как собраться утром, почистить зубы и все-таки надеть этот носок...

- Пару лет назад ты говорила, что среди людей, которые передвигаются на колясках, только единицы хотят самостоятельности.

- Это зависит и от самого человека, и от гиперопеки родителей. Зачастую дети боятся сделать что-то не так сами, раз их опекают. Но многое зависит и от желания человека. Да, есть классные примеры активности среди людей на колясках, однако, большинство заперты в четырех стенах.

- На II Европейских играх ты будешь факелоносцем. Расскажи, как тебя выбрали.

- Я узнала об этом пару недель назад - до сих пор, когда говорю об этом, ладошки влажные (улыбается). Буду представлять Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), я не первый год волонтер этой организации, участвую в их проектах, а еще - в полумарафонах, хожу в бассейн. Вообще я увлекаюсь спортом 12 лет, мне очень близка спортивная тематика.

- Да скажи прямо: ты чуть не упала, когда тебе позвонили! - смеется Ольга. - Ты просто кричала от счастья! Мы не понимаем, что случилось. Юля подняла трубку - сначала молчание, потом ее крик: «Ааааа!» Мы смотрим на нее, а она не может остановиться, кричит, а потом говорит в трубку: «Я не просто согласна, я счастлива!» И только когда Юля положила трубку, мы узнали, что это звонили из ЮНИСЕФ обрадовать, что Юля будет факелоносцем на II Европейских играх.

На II Европейских играх Юля будет факелоносцем от ЮНИСЕФФото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

18 мая в 12.00 в Prime Hall Юля Стефняк будет участвовать в масштабной конференции TEDxYouth@Minsk в формате всемирно известного движения TED. Конференция станет финалом Республиканского конкурса проектов для старшеклассников velcom YOUTH и впервые пройдёт в Минске в молодежном формате. 10 школьников 10-х и 11-х классов представят свои идеи, как сделать мир лучше. А Юля расскажет о том, как мобильный навигатор, который она разработала вместе с командой, поможет людям, которые передвигаются на колясках.