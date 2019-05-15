ZENA: «Я счастлива быть в финале с лучшей командой»

Благодаря 16-летней Зине Купрянович Беларусь оказалась в финале самого популярного музыкального конкурса мира.

- Я счастлива оказаться в финале с лучшей командой, - сразу по завершении шоу сказала на пресс-конференции ZENA.

Продюсер Виктор Дробыш дал в среду всей команде выходной. Зена отсыпалась до обеда, а затем впервые отправилась на пляж, чтобы искупаться в море.

- Перед началом концерта нас предупредили: если назовут вашу страну среди финалистов, сразу всей командой отправляйтесь к сцене. И вот мы видим, что к нам приближается камера, а Беларусь еще не назвали. В этот момент мы замерли, даже дух перехватило... И через секунду прозвучало: Беларусь! Вот тогда мы стали кричать от счастья. Результат в полуфинале дал мощный толчок всей команде. Мы рассчитываем на призовые места в финале, - рассказывает «Комсомолке» отец и директор ZENA Александр Куприянович.

Мобильные телефоны Александра и ZENA оборвали еще ночью. Папа артистки не успевает отвечать на десятки сообщений и звонков.

- Все, кто поддерживал дочку, шлют поздравления. Уже написали Аня Шаркунова, Анастасия Тиханович, Алена Ланская, Настасья Сумбурская, Юлиана Караулова.

- Мы заметили, что Зина намного лучше выступила в полуфинале, чем на генеральной репетиции, во время которой выставляло оценки жюри.

- Конечно, это же совсем другой энергетический выплеск! Очень горжусь дочерью, потому что она в свои 16 лет смогла совладать с собой. Подготовиться, не обращая внимания на критику. Правильно Зина говорит: «Собираю только положительные эмоции и улыбки, ценю людей, которые меня поддерживают». «Евровидение» - тяжелый труд: Зина за 4 дня 10 раз пропела Like It в полную силу. Не каждый вокалист так сможет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Второй полуфинал пройдет 16 мая. За путевку в финал поборются 18 стран: Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдавия, Латвия, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва, Мальта, Северная Македония. Финал конкурса назначен на 18 мая.

16 мая, «Евровидение-2019»,

Второй полуфинал / 22.00

18 мая, «Евровидение-2019»,

Финал / 22.00

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