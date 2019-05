Куллинкович целовал с Солодухой «тещи своей глаза», перепел Кобзона с Булановой и рассмешил Мулявина

На каждом альбоме группы «Нейро Дюбель» в обязательном порядке была кавер-версия той или иной известной песни. Александр Куллинкович не раз признавался, что переделывает группа исключительно те вещи, который любит и к которым лежит душа. В своем последнем интервью, которое Александр Михайлович дал «Комсомолке» за несколько месяцев до смерти, он сказал, что уже задумывался о новом альбоме, и группа выбрала кавер для релиза. Но эти планы не сбылись – 4 августа Куллинковича не стало.

Куллинкович благодаря своей неподдельной искренности всегда был любим публикой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый кавер «Нейро Дюбеля» рассказывал уже известную музыкальную историю по своему – весело и безбашенно. Кому-то это казалось шалостями в духе панковского имиджа команды, но за почти 30 лет группы этих композиций набралось на полноценный альбом. И это не считая реминисценций, музыкальных цитат и аллюзий в собственных песнях "любелей".

«Комсомолка» переслушала эти номера – эдакое музыкальное хулиганское путешествие с Александром Куллинковичем, которому 18 мая исполнилось бы 47 лет.

Как и все свои песни, кавер-версии хитов других исполнителей лидер "Нейро Дюбеля" пел с самым высоким сценическим напряжением.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Уже на «Ромашке», первом альбоме «Нейро дюбеля», записанном в сякой-такой студии на бобинный магнитофон за бутылку водки, появился номер с элементами кавера – «Сулико». Фирменный текст Куллинковича в припеве сменяется на игру вокруг русского перевода известной грузинской песни. А потом - перевод перевода, уже на английский: Where is, where is, where is my Suliko? Конечно, трек этот хорошо забыт, но его можно послушать на сайте группы.

Классические для «дюбелей» каверы начались с альбома «Битва на мотоциклах». «Надежду» Александры Пахмутовой затягивает Юрий «Паскуда» Наумов (на записи кажется, что едва сдерживая хохот). Вышла эдакая песенка интуриста на ломаном русском. Вторая фишечка: «А пьесни довольно одной, чьтобы только о «дьюбель» в ньей пьелось».

18 мая 2019-го Куллинковича исполнилось бы 47 лет. В это бы и спустя более чем полгода трудно поверить.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В своей аннотации к «Битве на мотоциклах» на сайте команды Куллинкович так пишет об этом записанном у него дома на бытовой магнитофон альбоме: «Практически все песни писались с одного дубля. Как правило, текст придумывался на «ходу». В процессе было употреблено немеряное количество чая и «туземского» рома... Самая душевная работа». Там же, на сайте «дюбелей», можно вспомнить «Надежду», вернее – «Надьежду».

На альбоме 1994 года «Министерство» группа перепевает «Трубодурочку» - песню принцессы из мультфильма о «Бременских музыкантах». Начинается все с характерного для американских мелодрам (естественно, в типичном для начала 1990-х кошмарном переводе) диалога принца и принцессы с обещаниями земного рая. А в песне, к удивлению, самый стебный из возможных вокалов Куллинковича в роли Короля оказывается очень схожим с голосом Олега Ануфриева, который озвучивал партию в мультфильме. Принцесса же очевидно подросла и получила не только голосовые мутации, но и богатый опыт общения с противоположным полом. Ну, и аллюзии на траурный марш, которым пронизана вся песня, - куда же без черного юморка Куллинковича и компании. Альбому уже четверть века, так что послушать трек можно только на сайте.

Куллинкович всегда был за бурлящую экспрессию и даже легкое хулиганство на сцене.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

На культовом двойном альбоме «Умные вещи» каверов полно. И вещи отсюда (не зря же умные!) получили долгую жизнь. До последних концертов «Нейро дюбель» пел еще одну переделку темы из все тех же «Бременских музыкантов» - «Ничего на свете лучше нету». Она свелась к одной слегка переделанной строке с решительным выводом: «Ничего на свете больше нету – и за это ничего не будет». Наверное, бременские музыканты, будь они современниками Александра Михайловича, тоже проревизировали свое творчество в таком направлении.

"Ничего на свете больше нету".Нейро Дюбель - замечательно неординарная беларуская группа. Единственная в своём роде. (клипы и видео) Официальный сайт www.neurodubel.com

В тех же «Умных вещах», кроме хитов вроде «Время распрощаться» или «Петровой», со знакомой с детства (детства Александр Куллинковича, конечно) темы из «Прекрасного далека» начинается кавер на песню «Один раз в год». Впрочем, после этой версии сады из песни могли и не расцвести. Но, наверное, лабухам, игравшим ее в ресторанах советской эпохи, порой хотелось переосмыслить приевшийся хит танцплощадок где-то так - покровожаднее.

В некоторых переделках Александр Куллинкович был крайне суров с первоисточниками.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В «Жестоком самоубийстве универсальной нарезкой Бернера» Куллинкович с ансамблем обратились к белорусскому хиту – тогда из всех утюгов неслась «Здравствуй, чужая милая» Александра Солодухи. Это не песня из детства Александра Михайловича. Ну а что? Малый повзрослел, как говорит Макс Корж. Результат был, как и всегда, несколько истеричен. Зато песня Эдуарда Ханка получила другой семейный коленкор с поцелуем тещиных глаз. Трагедия самая настоящая, если немного дофантазировать! Между прочим, эта версия «Здравствуй, чужая, милая?» (да, с вопросиком) получила приз от Ленинградского рок клуба и группы ДДТ.

Здравствуй, чужая милая.

Кстати, спустя годы было и совместное выступление «Нейро Дюбеля» с Александром Солодухой.

Александр Солодуха feat Нейро Дюбель - Здравствуй чужая милая.

В титулованном «Рок-короной» сразу в нескольких номинациях, в том числе и «Группа года», альбоме «Охотник и сайгак» группа прошлась по очередному сполоху из ярких детских впечатлений Куллинковича. Да и как не отметить легендарный мультфильм «Остров сокровищ»? Хотя бы на полторы минутки и с «Бармолэем». Песенка на концертах звучала мало, потому можно вспомнить ее аудиовариант.

Александр Куллинкович делился своими эмоциями на сцене очень непосредственно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В залихватское кантри на альбоме «Ворсинки и катышки» превратилась переделка, пожалуй, первой мажорной песни от вечно плачущей российской поп-звезды 1990-х Татьяны Булановой. Обойти этот факт (ведь песня валила отовсюду) «Нейро Дюбель» не смог. То ли не сдержался дядя Саша, то ли почувствовал свой долг перед современниками.

Благодаря «Правдивым историям о том, как у Карлсона угнали комбинезон» «Нейро дюбель» надолго получил клеймо «белорусского Rammstein». Бороться со стереотипами было бесполезно, ведь группа записала кавер с собственным вольным переводом хита Du Hast немцев из Rammstein. И эта штука, которую Куллинкович пел с пафосом как раз в духе восточногерманцев, запомнилась надолго. И Юрий Наумов звучал лучше всякой электроники со своим вокализом.

Бухаст - гр. Нейро Дюбель.

Брутальный на сцене, в жизни Куллинкович был тонким и ранимым человеком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тогда же Александр Куллинкович поучаствовал в белорусском трибьюте Depeche Mode. Для пластинки Personal Depeche вместе с фольк-группой Guda он записал версию I Feel You. И номер получился достойным.

GUDA - I Feel You.

На сборнике «PR во время чумы», который готовили для Москвы, вышел кавер на «Вологду». Ее записывали для альбома «Песнярок» - трибьюта «Песняров» - еще в 1997-м. Интересно, что «Рок-корону» за 1998-й год группа получила как раз из рук Владимира Мулявина. А потом вместе с «Песнярами» в малознакомом после их недавнего раскола составе, но с самим Мулявиным и Анатолием Кашепаровым, спела «Вологду».

Александр Куллинкович делился своими впечатлениями о событии:

- Насколько я знаю, к той версии, вообще к «…Дюбелю» он ставился хорошо (Мулявин, открыв конверт с названием победителя, так и сказал: «У нас совпало» – Ред.). Одно из самых светлых воспоминаний в моей жизни – момент, когда Владимир Георгиевич вручил нам хрустальную корону на «Рок-коронации». Его рукопожатие. И та «чума» на сцене, которую мы устроили, когда пели «Вологду». Не удивительно, что приехавший из Америка Анатолий Кашепаров не попадал – он просто стоял в полном непонимании того, что же происходит. И смеялся вместе с Мулявиным. Нет, он пел все правильно в той тональности, в которой всегда исполнял эту песню, но наш вариант был в другой. В общей пачке весь вокал воспринимался кошмарно!

Нейра Дзюбель - РОК-КАРАНАЦЫЯ.

Одним из любимых музыкантов Куллинковича был Лемми Килмистер из Motorhead. На одном из своих последних концертов, который прошел в рамках фестиваля "Наш дзень", Александр Михайлович вышел в майке с его портретом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Над «Камсамольскім білетам» с первого белорусскоязычного альбома «Нейро Дюбеля» можно просто посмеяться. А можно заметить, как разложены партии «немца-жандара» и «юнака з камсамольскім білетам» - сразу ясно, кто хороший и кто плохой. Кстати, этот номер – тоже переосмысление песни из репертуара «Песняроў».

Камсамольск б лет. Neuro Dubel.

В следующем диске Stasi у группы, по сути, сразу два кавера. Просто один очевидный, а второй – нет. Так, в своей фирменной манере «дюбеля» прошлись по хиту тогдашних дискотек (да, тогда, в 2007-м, на них еще кто-то ходил!) «Черные глаза». Помните эти восточные мотивы: «Черные глаза, замираю-умираю, черные глаза – я только о тебе мечтаю»?

Чёрные глаза - Нейро дюбель.Provided to YouTube by Believe SAS Чёрные глаза Нейро дюбель Stasi ООО "Вебмюзик Паблишинг" Released on: 2015-01-22 Composer: Нейро дюбель Music Publisher: D.R Auto-generated by YouTube.

А второй кавер делался для проекта «Салідарныя з Беларуссю» - Александр Куллинкович перепел песню «Kocham wolno » польской группы Ch opcy z Placu Broni. Перевод сделал Михал Анемподистов.

Alaksandar Kulinkovich - Kachaju svabodu .Solidarity with Bie aru - Polish-Bielarusian concert in Warsaw. Alaksandar Kulinkovi (Neuro Dubel) sings Kachaju svabodu , originally Kocham wolno of Ch opcy z Placu Broni.

Хит в исполнении Льва Лещенко «Дети галактики» у белорусов получился филиалом вселенской дискотеки. С этой песней, между прочим, Куллинкович записал клип с детьми из студии «Академия Talent». В нем музыкант заново окунулся в атмосферу детского сада с его молоком в казенных чашках, здорово отхватил подушками и вообще вволю порезвился – не хуже, чем на концерте!

НЕЙРО ДЮБЕЛЬ и Академия TALENT "Дети Галактики".

"Нейро Дюбель" обещал собираться по особым случаям - первым был концерт памяти Куллинковича, а вторым станет выступление к его дню рождения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Песня «Куба» в исполнении Иосифа Кобзона успела хорошо затеряться в недрах народной памяти по мере ослабления любви на постсоветском пространстве к героике Острова Свободы. Но всего двумя штрихами «дюбеля» ее реанимировали по полной программе. Во-первых, заменили давно забытое Patria o muerte на «что-то там по-испански». Во-вторых, сбили весь пафос легко узнаваемой цитатой из «Чунга-чанги». Даешь постмодерн! Или панк! А лучше то и другое.

Куба любовь моя.

Кавер с альбома «На Марс!» не рекомендуется слушать особо восприимчивым поклонникам творчества Бориса Гребенщикова. Ведь Куллинкович и «Нейро Дюбель» не пощадили никого!

Аквариум - Рок-н-ролл Мертв (cover by Neuro Dubel).

Наконец, в 2017-м на альбоме «Першы» звучит «Погоня» из «Неуловимых мстителей» - еще одно посвящение Куллинковича своему детству: «И нет нам покоя – гори но живи». Точка в кавер-эпопее группы получилась эффектной.

Погоня - Нейро дюбель.Provided to YouTube by Believe SAS Погоня Нейро дюбель Першы Нейро Дюбель Released on: 2017-11-03 Author: Нейро дюбель Composer: Нейро дюбель Arranger: Нейро дюбель Auto-generated by YouTube.

Александра Михайловича не стала 4 августа 2018-го.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

18 мая в 18.00 в клубе Re:Public на Притыцкого, 62 пройдет концерт ко дню рождения Александра Куллинковича. Играет "Нейро Дюбель", на вокале - Юрий Наумов и друзья-музыканты. Билеты - 30-40 рублей.

