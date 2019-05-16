«Не утюжишь махровые полотенца? Плохая хозяйка!»

Ведение быта - тот еще камень преткновения, о который споткнулась не одна семья. Где находится грань между неубранной квартирой и нормальным жилым домом? Где та граница, когда «чистоплюйство» переходит в невроз?

Недавно соседка с возмущением жаловалась на свою невестку: «Не утюжит махровые полотенца! После стиралки сушит их на веревке и сразу в шкаф убирает. Мятые, жесткие! Сколько раз говорила: когда утюжишь «махру», избавляешься от затхлого аромата, а само полотенце становится гораздо мягче. А ей хоть бы хны! И не противно же самой после душа кутаться в мятую тряпку?!»

Столь бурное негодование из-за несчастных полотенец озадачило. Стоит ли эта мелочь того, чтобы портить отношения между поколениями? Решила почитать мнения на форуме. Обнаружилось, что у каждой хозяйки свои пунктики насчет порядка в доме.

- Я не могу лечь спокойно спать, если в раковине стоит грязная посуда. Даже если одна чашка! И в семье у нас заведено мыть посуду сразу после еды.

- А я если утром не заправлю кровать, то вечером не смогу лечь в нее, не перестелив белье. Мне кажется, что она грязная.

- Терпеть не могу, когда одежду оставляют на стульях и диванах. Для вещей есть шкаф и крючки в ванной!

- Меня коробит, когда вещи в шкафу свалены в общую кучу. Раз в неделю навожу порядок на полках и складываю все аккуратными стопочками.

Нашлись и те, кто попросту игнорирует беспорядок. В раковине грязная посуда? Ну не в кровати же, подождет до утра. Неглаженое постельное белье? Зато не помнется. Жизнь слишком хороша, чтобы из-за мелочей трепать нервы себе и домочадцам. Главное - найти себе такого же "мойдодыра" или чистюлю, как и ты сам. Вместе строить семью и не отравлять друг другу жизнь своими принципами.

Почему порядок в доме часто является камнем преткновения?

- Потому что все мы родом из детства и из собственной семьи, - говорит психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Если мама взвывала как пожарная сирена, увидев немытую чайную ложечку, то у вас есть два пути. Первый - вырасти и быть как мама, пугая своих домочадцев завываниями и проклятиями всех богов при малейшем беспорядке. Второй - наконец-то стать взрослым и жить как нравится - валяться на незастеленных кроватях, не мыть пол, пока к нему не начнут прилипать тапочки.

Если в доме царил хаос, было невозможно найти чистую чашку и полотенце, то у вас есть два пути. Первый - жить, как родители, помня, что второй закон термодинамики гласит: в замкнутой системе энтропия, или мера беспорядка, возрастает. Второй - наконец-то стать взрослым и жить как нравится - разложить все по местам, не путать доску для овощей с доской для мяса, менять постельное белье каждую неделю. И вот мы встречаемся - такие разные - и пытаемся построить совместный быт. Но наш старый опыт и принятые решения, а также привычные реакции, принесенные из родительской семьи, портят нашу жизнь. Правда в том, что для одних порядок важен, а для других - нет. Одни готовы тратить на него 15 часов своей жизни еженедельно, а другие - не больше 15 минут в день. И нам никогда не понять друг друга.

Какие выходы?

1) Попробовать договориться и сделать некий микс, когда один чуть больше старается поддерживать порядок, а другой - чуть меньше «выносится» от беспорядка;

2) Зарабатывать больше и нанять клинера - за 30 - 50 - 70 рублей в неделю он будет поддерживать сносный порядок в доме;

3) Разделить зоны ответственности - кому больше мешает, тот больше убирает;

4) Обсудить здоровые способы коммуникации - не кричать, не обобщать («ты всегда», «ты никогда»), не вспоминать прошлое («а вот в 1941-м, еще до войны ты…»);

5) Принять разумные решения - не обязательно утюжить нижнее белье и протирать ежедневно пыль со всех фарфоровых статуэток, надраивать зеркала и бабушкино серебро;

6) Попробовать еще раз. Но мы все помним стихи Маяковского: «Любовная лодка разбилась о быт»… Если дыру в днище залатать невозможно, выход один - переставать переделывать друг друга и предаваться суперпорядку или мегахаосу на отдельных территориях.

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