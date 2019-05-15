Новый выставочный центр планируют построить рядом с ТРЦ «Экспобел»

Беларусь все чаще принимает крупные международные выставки, но проходят они, как правило, на не специализированных площадках. О строительстве Национального выставочного центра говорили и 10 лет назад, но всякий раз проект откладывали.

- В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. А для экспортно ориентированной страны вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр, - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что центр должен быть в первую очередь функциональным, а затем выйти на самоокупаемость:

- Надо сделать просто и красиво, добротно, качественно. Лишних трат быть не должно. Подготовьте проектное предложение и внесите мне для ознакомления.

Под строительство уже согласовано место: возле ТРЦ «Экспобел» (МКАД, ул. Мирошниченко). Как сообщает БелТА, центр будет включать 15 тыс. кв. м выставочных площадей, такие же площади планируется выделить под конгресс-холл и бизнес-центр. Плюс рядом расположатся открытые площадки для экспонирования тяжелой техники. Финансирование строительства предполагается осуществить либо за счет кредитных ресурсов Банка развития, либо включить объект в государственную инвестиционную программу.