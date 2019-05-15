Мать, убившую младенца, нашли спустя 15 лет

Эта трагедия произошла еще в январе 2004 года в Могилевской области. Тогда на полигоне для бытовых отходов вблизи Климовичей нашли тело новорожденного. Как показала судебно-медицинская экспертиза, ребенок родился живым. Умер он от удушения в результате сдавливания шеи петлей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Но тогда, к сожалению, не удалось установить, кто же пошел на убийство малыша.

И вот спустя 15 лет нашли мать убитого младенца. Это стало возможным благодаря экспертизе.

- Уголовное дело в очередной раз было возобновлено в прошлом году, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. - Следователи допросили более 270 женщин, проживавших в 2004 году в районе жилого сектора, откуда вывозился мусор. У них были взяты биологические образцы для проведения сравнительной генетической экспертизы.

Так было установлено совпадение биологического материала одной из женщин с генотипом матери убитого новорожденного, обнаруженным на фрагменте мешковины. Всего было проведено свыше 150 экспертных исследований.

Матерью погибшего младенца оказалась 37-летняя местная жительница. Во время допроса женщина призналась, что родила мальчика в общежитии, где проживала. Она задушила новорожденного и выбросила его вместе с мусором. Подозреваемая задержана.