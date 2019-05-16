Выставка вооружений MILEX-2019: робот-пулемет из «Терминатора», 20-тонный броневик и летающие гранатометы

В прошлом году Беларусь продала за границу разного оружия больше чем на миллиард долларов - это пока рекорд. Поставки были в 76 стран мира. На проводимую раз в два года военную выставку MILEX съезжаются военные специалисты из сотни стран, а белорусы демонстрируют свои последние новинки - в этом году их около 100. Вместе с военным аналитиком Александром Алесиным мы выбрали девять самых главных и интересных.

1-е МЕСТО. Модернизированный «Бук» на новом шасси МЗКТ

Модернизированный «Бук-МБ3К» на шасси МЗКТ - главная новинка на выставке MILEX-2019.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Советский зенитно-ракетный комплекс «Бук» выпускают давно - с 1979 года. Именно из такого в 2014 году сбили малайзийский Boeing над территорией Украины.

С 2005 года глубокой модернизацией «Бука» занимаются и в Беларуси. Самая последняя наша модификация называется «Бук-МБ3К».

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказал Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

Дальность обнаружения целей увеличилась на 30%, повысилась устойчивость комплекса к помехам. А недавно комплекс поставили на новое шасси Минского завода колесных тягачей. Восьмиколесная версия имеет повышенную грузоподъемность и мощность двигателя - дизельный ярославский 17-литровый мотор развивает 500 лошадей.

2-е МЕСТО. Робот-пулемет «Берсерк» - как в фильме «Терминатор 3: Восстание машин»

Робот-пулемет «Берсерк» скоро сможет самостоятельно патрулировать периметр и стрелять по нарушителям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эту штуку в действии показали Александру Лукашенко осенью прошлого года. Внешне белорусский робот напоминает робота Т1 из третьей части «Терминатора».

Робот Т1 из третьей части «Терминатора».

- Это высочайшая точность. Этот робот - хорошая техника, - сказал Лукашенко после презентации «Берсерка». - Мы их будем производить, совершенствовать и ставить на вооружение.

«Берсерк» - это младший брат противотанкового робота «Богомол», который в 2017 году заинтересовал Виктора Лукашенко. «Богомол» стреляет противотанковыми ракетами, а «Берсерк» оснащен двумя скоростными авиационными пулеметами. Скорострельность каждого - до 100 выстрелов в секунду! Правда, с такой скоростью свой боезапас в 1700 патронов робот расстреляет всего за 17 секунд.

Робот чрезвычайно точен: на расстоянии 400 метров 100% пуль ложатся в круг диаметром 50 сантиметров. Дальность стрельбы - километр. У него есть гусеницы, поэтому он уверенно передвигается по песку, гравию, заболоченным участкам местности, преодолевает крутые подъемы и спуски, траншеи.

Пока роботом управляют люди с помощью пульта дистанционного управления: дальность в городе - 2 километра, на открытой местности - 5 километров. Но самое интересное: сейчас робота с помощью нейросетей учат самостоятельно определять и захватывать цели. И тогда он сможет действовать автономно. Например, охранять периметр.

А еще «Берсерк» входит в комплекс «Трио» - в него также входят боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Стрела-10», зенитная самоходная установка «Шилка» плюс подвижный бронированный пункт управления. Комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками всех видов и размеров.

Комплекс «Трио».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3-е МЕСТО. Локатор «Родник»: микроавтобус с антенной

Выглядит «Родник» как обычный микроавтобус с большой антенной на крыше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Официально комплекс называется радиолокационной станцией Х-диапазона для обнаружения маловысотных объектов «Родник».

- Была бы такая штука на вооружении нашей армии во времена «плюшевого десанта» - тогда бы такого инцидента не случилось, - говорит Алесин. - Потому что сбить цель тогда можно было без проблем. Но проблема - ее обнаружить.

Выглядит «Родник» как обычный микроавтобус с большой антенной на крыше. Антенну разворачивают за пять минут. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 20 километров. Точность обнаружения - 50 метров. Одновременно он может следить за 250 воздушными объектами.

4-е МЕСТО. Модернизированный «Ураган» на базе МАЗа

Модернизированный «Ураган» на базе МАЗа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ураган» - это советская реактивная система залпового огня. Она стреляет по бронированной технике, живой силе, артиллерии, командным пунктам, узлам связи, стоящим на земле вертолетам и самолетам.

- Тут история примерно такая же, как и с модернизированным «Буком», - рассказал Александр Алесин. - Систему модернизировали и поставили на шасси МАЗа.

5-е МЕСТО. Летающий дрон может вычислить «водителя» вражеского дрона

На борту дрона «Гроза-О» – пеленгатор и видеокамера с сильным «зумом».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как вычислить местонахождение оператора дрона? Для этого разработали другой дрон - «Гроза-О». На его борту - пеленгатор и видеокамера с сильным зумом. Пеленгатор определяет точку, откуда идет сигнал оператора дрона-нарушителя, летит туда и фотографирует оператора. Все данные передает в центр управления. Потом приезжают бойцы и задерживают оператора. О разработке такого дрона говорили еще в прошлом году, но широкой публике его показали только сейчас.

6-е МЕСТО. Боевая «Оса» на базе МАЗа

Модернизированный ракетный комплекс «Оса» на базе МАЗа. Фото: Госкомвоенпром.

- Ракетный комплекс «Оса» разработали еще в 70-е годы прошлого века, - рассказал Алесин. - С тех пор его много раз модернизировали. Комплексы до сих пор используются в разных странах. Научились проводить модернизацию и мы. А еще вместо устаревшего шасси Брянского автомобильного завода мы теперь используем шасси нашего МАЗа.

7-е МЕСТО. Бронированные машины-монстры

На MILEX-2019 впервые рассекретили огромный бронированный автомобиль-монстр с названием «Защитник» .Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Создание таких машин - тренд последних лет, - рассказал Алесин. - Они используются в разведке, для переброски личного состава диверсионно-разведывательных групп, и даже для пуска противотанковых ракет. В общем, такая техника нужна для сил специальных операций. Помимо собственных нужд, машины мы экспортируем в те страны, которые ведут боевые действия на Ближнем Востоке. Подобные автомобили используют, например, в Сирии и в Иране. Так что потенциальный покупатель там, где идет маневренная война - в условиях пустыни на открытой местности.

Самая главная новинка - огромный бронированный автомобиль-монстр с названием «Защитник». Машина сделана на базе МАЗа, внутри - мотор ярославского производства. Автомобиль делали в Борисове - там же, где и производят «Кайманы». Разработку держали в строжайшей тайне, до сегодняшнего дня о броневике не было никакой информации. Полная масса монстра - почти 20 тонн, в машину помещается 20 бойцов.

В бронированный автомобиль «Защитник» помещается 20 бойцов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Варианты поменьше показали конкуренты. Новый трехосный броневик «Витим» весит 11 тонн и предназначен для перевозки военных грузов.

Новый трехосный броневик «Витим» весит 11 тонн и предназначен для перевозки военных грузов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также впервые показали броневик, выполненный на так называемой универсальной боевой платформе. Фишка в том, что модули - сменные. Есть боевой вариант, транспортный, штабной и санитарный.

На MILEX-2019 впервые показали броневик, выполненный на универсальной боевой платформе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот броневик ASILAK, который презентовали как новинку, оказался нижегородским «Бураном», который показали еще в 2017 году.

Броневик ASILAK, который презентовали как новинку, оказался нижегородским «Бураном».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8-е МЕСТО. Летающие гранатометы и боевые дроны

Летающий гранатомет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Идея не нова: прикрепить гранатомет (а то и два) к квадрокоптеру. Но широкой публике такие штуки раньше не показывали. Комплексы назвали «Барражирующая труба» (вариант с одним гранатометом) и «Квадро 1600» (с двумя). Каждая из реактивных гранат РПГ-26 способна пробивать 40-сантиметровую броню. Тягачам МТБЛ и машинам БМП уже не выжить! Правда, дальность стрельбы таких гранатометов сравнительно невысокая - 170 метров.

Продолжение идеи с летающими гранатометами: к дрону, у которого аж восемь винтов, приделали бомбу. И теперь такой дрон можно заслать к врагу - и устроить там бабах! Дрон называется «Грач». Крепить можно разные типы снарядов - главное, чтобы их вес не превышал 3,5 килограмма. В варианте «камикадзе» на беспилотник подвешивается неуправляемая авиационная ракета - в итоге дрон может пробивать до 35 сантиметров брони. При использовании же осколочной боевой части образуется около 400 трехграммовых осколков. Кроме того, беспилотник способен нести малые авиационные бомбы. Или зажигательную кассету, из которой вылетает 60 осколков, нагретых до 2200 градусов! А еще дрон сможет сбросить и привести в действие четыре ручных гранаты. Максимальная дальность полета «Грача» - до 18 км, а скорость - 65 км/ч. Испытания боевого дрона еще не завершились, нужно не меньше года.

9-е МЕСТО. Усовершенствованная винтовка для борьбы с дронами: стреляет не пулями, а электронными помехами

Вторая версия винтовки «Гроза-Р2» - весит всего 7 килограмм.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первую версию винтовки «Гроза-Р» для борьбы с дронами корреспонденты «Комсомолки» испытали раньше других. Винтовка стреляет не пулями, а радиоэлектронными помехами. Убедились лично: работает! Но технические характеристики винтовки устроили не всех силовиков, основная претензия была к большому весу. Поэтому ее доработали. Осенью Александру Лукашенко показали вторую версию винтовки «Гроза-Р2»: она легче - всего 7 килограмм, от нее меньше излучения.