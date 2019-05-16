«10 рублей могу перечислить». Пациентам предложили помочь больнице в ремонте и покупке оборудования

Как живется районным больницам, «Комсомолка» посмотрела на примере районной клиники Светлогорска. Недавно о ней узнала вся страна - после того, как главврач предложил местным предприятиям и простым горожанам помочь учреждению. Через газету райисполкома руководитель больницы обратился с просьбой вместе сделать больницу лучше. Например, здесь не хватает новых «скорых» и современных аппаратов УЗИ, давно нуждаются в ремонте здания поликлиники и детской больницы. Но в районном бюджете нет средств на эту статью расходов.

По горячим следам мы поехали в Светлогорск и увидели, что не все так плохо, как могло показаться, но проблемы есть, и их не скроешь.

КТ КУПИЛИ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, А УЗИ ПОЧТИ ВСЕ СТАРЫЕ

- Я говорил не о том, что у нас все плохо, а что хотелось бы лучше. Цель была рассказать, как много у нас уже сделано. И деньги нам из бюджета выделяют, и большие. Этот компьютерный томограф мы купили в 2012 году за счет областного бюджета, а стоил он сумасшедшую сумму. Сейчас это самый мощный аппарат в Гомельской области. Он работает круглые сутки, и максимальная очередь на КТ у нас - всего неделю, - показывает гордость больницы главврач Игорь Тавтын и проводит по отделениям, где ремонт уже сделан - за счет субботников и районного бюджета.

Главврач показывает гордость больницы - кабинет КТФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очередь на УЗИ - не больше 10 дней. Правда, аппараты хотелось бы новые:

- Все они работают, но ведь лучше иметь современное оборудование, - продолжает главврач. Например, самый новый аппарат УЗИ в больнице - с 2015 года. Он - белорусского производства и с минимальным набором датчиков, а деньги на покупку выделили нефтяники к юбилею города. Все остальные аппараты изношены на 100% и ремонтировать их почти бессмысленно. Новый аппарат обойдется примерно в 60 тыс. рублей. А еще больнице нужна новая лапароскопическая стойка ценой в 250 тыс. рублей.

Здесь ремонт уже сделанФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- В 2014 году местные предприниматели предложили открыть благотворительный счет для помощи больнице. Но деньги на него так и не перечислили. И с тех пор на него не поступило ни копейки. Поэтому мы обращаемся в первую очередь к предприятиям с предложением о помощи, и ко всем неравнодушным тоже - внести посильный вклад, - объяснил руководитель.

«СКОРАЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ 5 ЛЕТ, А НАШИ ЕЗДЯТ ПО 10 И БОЛЬШЕ»

Ремонт в больнице идет и сейчас - его делают за счет средств от платных услуг. Но на то, чтобы купить новые машины «скорой помощи», заработать платными услугами не возможно. В больнице рады тому, что в прошлом году за бюджетные деньги смогли купить одно новое авто, а скоро здесь появится свой реанимобиль - средства выделили областные власти. Но другие 13 машин «скорой» уже давно отработали свой ресурс…

Все эти "скорые" уже изношены. В больнице ждут новый реанимобильФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Проблемы есть, но пока мы справляемся благодаря самоотверженности наших водителей, - рассказывает заведующий станцией скорой помощи Алексей Овчинников. - По правилам, машина «скорой» должна работать 5 лет, у нас же многие автомобили служат уже больше 10 лет.

Заглядываем в гараж. Здесь действительно стоят не только ГАЗели, но и морально устаревшие УАЗы. Сил и времени на ремонт таких авто приходится тратить много. И в коллективе не могут скрывать свою озабоченность ситуацией.

"Скорые" служат дольше положенного времени благодря самоотверженности водителейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Все должно идти сверху. Министерство есть, управление - там должен решаться вопрос, откуда брать деньги. По всей стране такие проблемы, но только в Минске «буханок» и «ГАЗелей» вы увидите - столицу смогли оборудовать хорошими зарубежными машинами. А российские «скорые» иногда еще новенькими приходится ставить на ремонт при том что у нас нет даже слесарей, - говорят работники. - По району на них еще можно ездить, а вот возить пациентов в Гомель, в Минск очень трудно.

«МОГУ ПОМОЧЬ, НО КУДА ИДУТ НАШИ НАЛОГИ?»

Спросить, готовы ли помочь финансово родной больнице, мы решили у пациентов. Мнения разделились примерно поровну.

- По лечению, персоналу вопрос нет. В отделении аккуратно, чисто. А вот быт… Окна поменяли на пластиковые, но и с них дует - теперь еще и от простуды лечусь. Десятку я бы перечислил с пенсии - чтобы хоть окна нормальные сделали, - отвечает Владимир.

В одной из палат сейчас как раз делают ремонтФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Я лежу здесь, чтобы не на стены смотреть, а чтобы меня лечили. Понимаю, что бюджетные деньги не всегда можно получить, поэтому перечислю, если попросят. Например, на аппарат МРТ, - говорит Павел.

- Не понимаю, почему мы должны это терпеть и лечиться в плохих бытовых условиях. С окон ветер гуляет, стены, тумбочки, сантехника - все в ужасном состоянии. Сколько ни лежали в больнице, ни разу не видели здесь наших чиновников - они-то в Гомеле или Минске лечатся, и в кабинетах у них ремонт хороший, - уверена Татьяна.

- Приехали в больницу делать рентген, потому что в поликлинике нет пленки. Как так? Я даже хотел пойти на прием к депутату и спросить об этом. А пожертвовать сколько я могу - рублей пять с пенсии, чтобы хоть пленку купили, - признается Сергей.

Больница старается сама зарабатывать на ремонтФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Нисколько не перечислю, - отрезал мужчина солидной внешности. - Я плачу большие налоги, но почему они идут не туда, куда надо - такие вопросы надо задавать.

Молодая мама Екатерина в местной больнице бывает редко, а чаще - в Гомеле и соседнем райцентре:

- Когда была беременной, здесь на УЗИ даже пол ребенка не смогли рассмотреть. Серьезные анализы не сделать - врачи сами отправляют в частный центр. Государство должно обеспечивать больницы. А скидываться и так часто приходится: то на Красный Крест, то на субботник, то на памятники на заводе деньги собирают.

- Мой муж хорошо зарабатывает, и на те налоги, которые у него берут, могли бы хоть что-то в больнице сделать. Но я бы все равно дополнительно скинулась - на детскую больницу, чтобы там хоть линолеум заменили и кровати. И на «скорую» - а то как-то ехала на такой «буханке» - в дороге укачало! - говорит другая молодая мама Мария.