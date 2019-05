Второй полуфинал «Евровидения»: споет финалистка «Славянского базара», поборются между собой Литва, Латвия и Россия

Второй полуфинал конкурса уже обозвали репетицией финала: именно этим конкурсантам букмекеры прочат самые высокие места. Так что, по мнению экспертов и фанатов, борьба развернется серьезная. Ее нельзя пропустить!

Для белорусов один из интересных моментов, пожалуй, в участии наших ближайших соседей - Литвы, Латвии и России. Напомним, Польша в финал, увы, не прошла, а Украина решила не участвовать из-за отказа певицы MARUV, выигравшей национальный отбор, подписывать финальный контракт, а потом и самоотвода еще трех исполнителей.

Интересно, что практически все песни – на английском. Полностью на родном языке прозвучит всего одна - от представителей Албании.

Мы собрали выступления и краткие справки обо всех участниках. Смотрите, слушайте, болейте! Правда, голосовать нам пока нельзя, но вы вполне можете найти любимчиков на финал.

1. Армения

Srbuk - Walking Out

Srbuk - Walking Out - Armenia. Источник: Eurovision Song Contest

Восходящая звезда Армении Србук Саргсян родилась в 1994 году в Ереване, училась в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, где изучила игру на кануне - это такой национальный щипковый инструмент.

Сбрук участвовала в многочисленных местных и международных конкурсах, а в 2018 году принимала участие в украинском шоу «Голос страны», где заняла четвертое место.

2. Ирландия

Сара Мактернан - «22»

Sarah McTernan - 22 - Ireland. Источник: Eurovision Song Contest

Сара родилась в 1994 году в графстве Клэр, Ирландия, и воспитывает 2-летнюю дочь Миу, которая также любит петь. Поначалу Сара хотела связать жизнь с медициной и даже получила образование медсестры. Но участие в ирландском «Голосе» открыло перед девушкой совсем другие возможности.

У Сары есть собственная группа под названием The Jeds, они выступают с концертами и иногда поют на свадьбах. Сара играет на скрипке, гитаре, гавайской гитаре, фортепиано и дудочке.

К слову, в прошлом году она даже подавалась на конкурс от Сан-Марино, но в результате, как видим, представляет родную страну.

3. Молдова

Анна Одобеску - Stay

Anna Odobescu - Stay - Moldova. Источник: Eurovision Song Contest

Анна Вдовиченко (ее настоящее имя) родилась в Дубоссарах, там же она делала и первые шаги в мире музыки, затем была победительницей многих конкурсов.

Белорусской публике Анна может быть известна тем, что в 2016 году получила вторую премию юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» в Витебске (а с ней и 5 тысяч долларов).

По мнению музыкальных критиков, главная цель у Анны - выйти в финал.

4. Швейцария

Лука Хенни - She Got Me

Luca Hanni - She Got Me - Switzerland. Источник: Eurovision Song Contest

Лука - и музыкант, и фотомодель, и даже немного каменщик (успел поучиться после школы). Его музыкальная карьера началась в 2012 году, тогда ему было всего 17. Его первый сингл занял первое место в чартах Германии (где он участвовал в конкурсе «Германия ищет таланты»), Австрии и Швейцарии. Лука также выиграл несколько главных музыкальных призов, таких как Swiss Music Award и Kids 'Choice Award в Лос-Анджелесе.

Парень написал свою песню She Got Me вместе с командой композиторов в швейцарском лагере авторов песен. Он надеется, что композиция, в которой сочетаются ритмические и ближневосточные элементы, понравится людям всех возрастов.

5. Латвия

Carousel - That Night

Carousel - That Night - Latvia. Источник: Eurovision Song Contest

Латвия отправила инди-поп-группу Carousel, которая была основана в 2015 году певицей Сабине Жугой и гитаристом Марцисом Василевскисом. Сабине интересуется музыкой с детства, в школьные годы училась в музыкальной школе, пела в хорах, участвовавших в телешоу Koru kari ("Битвы хоров"), и в 21 год поняла, что хочет связать свою жизнь с музыкой и пением. Затем и возник их дуэт с Марцисом. Известность пришла к ним в 2018 году. Как честно признавалась Сабине, сама она «Евровидение» смотрит далеко не всегда.

6. Румыния

Эстер Пеони - On a Sunday

Ester Peony - On A Sunday - Romania. Источник: Eurovision Song Contest

Эстер Пиони (настоящее имя - Александра Крецу) румынско-канадская певица и автор песен. Она родилась в Бухаресте, но воспитывалась в Монреале, Канада, где и начала заниматься музыкой - джазом. Потом девушка продолжила учебу в Румынии, поступив в консерваторию. В 2014 году Эстер заметили на YouTube, где она публиковала кавер-версии популярных песен.

7. Дания

Leonora - Love Is Forever

Leonora - Love Is Forever - Denmark. Источник: Eurovision Song Contest

Песня Леоноры «Любовь навсегда» - самая, пожалуй, мультикультурная из всех: она звучит на четырех языках: английском, немецком, датском и французском.

Леонора Колмор Джепсен родилась в Хеллерупе, к северу от Копенгагена, ей 20 лет. С семи лет она профессионально занималась фигурным катанием, участвовала в чемпионатах Северных стран и чемпионатах мира среди юниоров. Сейчас она не выступает сама, но работает тренером по фигурному катанию и хореографом.

8. Швеция

Джон Лундвик - Too Late for Love

John Lundvik - Too Late For Love - Sweden. Источник: Eurovision Song Contest

Джон родился в 1983 году и успел сделать карьеру в спорте как спринтер. Он прославился после выступления на свадьбе шведской наследной принцессы Виктории в 2010 году с песней «Когда говоришь миру, что ты мой».

Джон не только представит свою родину на «Евровидении». Он еще и соавтор песни Великобритании Bigger Than Us («Больше нас»), которую будет исполнять Майкл Райс.

Любопытно также, что в этом же конкурсе швед Виктор Крон представляет Эстонию, которая уже прошла в полуфинал.

9. Австрия

Pænda - Limits

PAENDA - Limits - Austria. Источник: Eurovision Song Contest

31-летняя Габриела Хорн (больше известная как Паенда) - музыкант, продюсер и автор песен. Она родилась в Дойчландсберге (Австрия), с шести лет пела в хоре, в 14 лет начала писать песни и петь в поп-рок-группах. Она научилась играть на гитаре и фортепиано, в 20 лет переехала в Вену, чтобы изучать эстрадную и джазовую музыку в Венском музыкальном институте.

10. Хорватия

Роко - The Dream

Roko - The Dream - Croatia. Источник: Eurovision Song Contest

Роко Блажевич родился в 2001 году в Сплите, его родители - хорватские певцы, брат играет на гитаре. Известность Роко Блажевич получил благодаря победе в сербском шоу талантов Pinkove Zvezdice, в 2018 году он занял второе место в хорватском шоу Zvijezde.

Роко исполнит свою песню «Мечта» на английском и хорватском языках. Композиция была написана Жаком Ходеком, участником от Хорватии на конкурсе «Евровидение» в 2017 году.

11. Мальта

Микела Паче - Chameleon

Michela - Chameleon - Malta. Источник: Eurovision Song Contest

Микела - мальтийская певица, которая выиграла первый сезон мальтийской версии шоу «Х-фактор» в 2019 году. Ей 17 лет, она родом с острова Гозо, учится в женской школе епископской консерватории в Виктории. В качестве приза за победу она получила право представлять Мальту на «Евровидении» и заключила контракт с Sony Music.

12. Литва

Юриюс - Run with the Lions

Jurij Veklenko - Run With The Lions - Lithuania. Источник: Eurovision Song Contest

Юриюс Векленко родился в 1990 году в Клайпеде, учился по специальности рекреации и туризма в университете, но работал всего месяц. Музыкальную карьеру начал в Вильнюсе, в 2010 году принял участие в шоу «Таланты Литвы».

Это, пожалуй, самый долгий путь на «Евровидение»! Юриус начал его еще в 2012 году, не прошел отбор, но в 2013-м стал бэк-вокалистом Андрюса Появиса на конкурсе в Мальмё. Затем - снова попытки участия в национальном отборе, сольно и в составе группы, бэк-вокал у литовского дуэта на «Евровидении-2015»…

И вот в 2019 году удача на стороне певца - и он в полуфинале конкурса с песней «Беги со львами».

13. Россия

Сергей Лазарев - Scream

Sergey Lazarev - Scream - Russia. Источник: Eurovision Song Contest

Второй раз на конкурс едет Сергей Лазарев, на этот раз - с песней Scream («Крик»). Песню для Лазарева написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон.

Номер певцу ставит тот же хореограф и режиссер Фокас Евангелинос, который занимался его выступлением и на «Евровидении-2016». Все фишки выступления Сергей пока не раскрывает. Но обещает сюрпризы и настоящее шоу, а не просто статичное пение.

14. Албания

Йонида Маличи - Ktheju tokës

Jonida Maliqi - Ktheju tokеs - Albania. Источник: Eurovision Song Contest

36-летняя Йонида Маличи - певица с уникальным голосом и стилем. Она выиграла национальное отборочное шоу с песней «Возвращение на землю» и будет исполнять ее полностью на родном албанском языке. Кажется, это единственный такой пример во втором полуфинале. Певица еще и прекрасно танцует, так что, возможно, мы увидим ее участие и в этой части постановки.

15. Норвегия

KEiiNO - Spirit in the Sky

KEiiNO - Spirit In The Sky - Norway. Источник: Eurovision Song Contest

Группа KEiiNO споет о «Духе в небе» на английском и северносаамском языках. Песня посвящена равенству людей и написана специально для «Евровидения». Да, собственно, и вся группа собралась тоже ради участия в конкурсе.

Коллектив состоит из саамского рэпера Фреда-Рене Бульо, норвежских певцов Тома Хьюго Хермансена и Александры Ротан.

Название группы Keiino было вдохновлено названием родного города Бульо Kautokeino (или Guovdageaidnu на сатросаамском). Последняя часть geaidnu переводится как «путь» или «дорога». Это как бы «дорога, которая свела нас вместе», признались участники группы.

16. Нидерланды

Дункан Лоуренс - Arcade

Duncan Laurence - Arcade - The Netherlands . Источник: Eurovision Song Contest

Дункан Лоуренс (настоящая фамилия - Де Моор), родился в 1994 году в небольшом голландском городе Спейкениссе. В 2013 году основал группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге. Выступал на фестивалях, играл в других коллективах академии, окончил ее в 2017 году.

Сам пишет песни, в том числе и для других - например, для корейской группы TVXQ.

17. Северная Македония

Тамара Тодевска - Proud

Tamara Todevska - Proud - North Macedonia. Источник: Eurovision Song Contest

Тамара, можно сказать, кармически связана с «Евровидением». Она уже трижды выходила на его сцену: как солистка Тоше Проэски в 2004 году, как часть трио Tamara в 2008 году и как бэк-вокал у своей сестры Тияны в 2014 году.

Тамара выступает на сцене с шести лет и родом из семьи музыкантов. Ее мать - оперная певица, отец - профессор Музыкальной академии в Скопье.

18. Азербайджан

Чингиз - Truth

Chingiz - Truth - Azerbaijan. Источник: Eurovision Song Contest

27-летний певец и композитор Чингиз представит Азербайджан с песней «Правда». Его композиция - о нечестных отношениях. Песня рассказывает историю одного партнера, который предает другого, и теперь перед ними трудный выбор - принять обман или освободиться от иллюзий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ZENA прошла в финал "Евровидения-2019"!

Сенсационно завершился первый полуфинал "Евровидения-2019" (читать далее)

ZENA: «Я счастлива быть в финале с лучшей командой»

Белорусская участница «Евровидения-2019» выступит в гранд-финале шоу 18 мая (читать далее)

Комментатору «Беларусь-1» Евгению Перлину досталось за его гомофобные шуточки

В интернете разразился целый скандал по поводу его высказываний во время комментирования первого полуфинала "Евровидения-2019" (читать далее)

Отец ЗЕНЫ перед полуфиналом «Евровидения-2019»: «Как папа, я плачу от счастья, как директор - все контролирую»

«Комсомолка» поговорила с отцом белорусской участницы и по совместительству ее директором Александром Куприяновичем (читать далее)

Белые ботфорты, бомбер и смелое декольте: обсуждаем наряды ZENA на «Евровидении-2019»

Последнюю неделю фанаты «Евровидения» обсуждают не столько вокал ЗЕНЫ, сколько ее образ (читать далее)