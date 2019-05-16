Депутат о киосках «Табакерка»: «Это не что иное, как скрытая реклама продажи табака!»

16 мая министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович представил депутатам новый антитабачный декрет президента. По нему вводится запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий. Владимир Колтович высказался о киосках «Табакерка», которые появились в белорусских городах рядом с остановками общественного транспорта и вызвали шквал возмущения простых людей.

- Хочу сказать, что в обществе активно обсуждается тема размещения названия «Табакерка» на павильонах... Мы очень долго спорили со специалистами... Табакерка не является наименованием видов табачных изделий, представляет собой емкость для хранения табака, - объяснил Колтович. И сказал, что данный запрет не будет распространяться на это название торгового объекта.

После выступления министра белорусские депутаты высказались о тех самых киосках «Табакерка».

- Мы, депутаты, ничего толком не знаем. Только из СМИ - 2500 точек «Табакерки» планируется установить. Вы перечислили все нормы декрета - они касаются ограничений выкладки (продукции. - Ред.), рекламы. И, в общем-то, декрет очень положительно воспринимается в нашем обществе. Но когда мы видим параллельно строительство вот этих точек «Табакерка»... В целом духу декрета это не соответствует. Наверное, в МАРТ должны как-то обратить на это тоже внимание, - возмутился депутат Андрей Рыбак. - Мы говорим о том, что запрещаем торговать табачными изделиями в медицинских учреждениях и учреждениях образования, а ларьки эти ставятся в 150 - 200 метрах от учреждения образования. (...) Опять же мы говорим, что выкладка не должна быть под кассами. Пожалуйста, идешь... В этих ларьках, нам говорят, 80% табачных изделий. То есть в одном месте мы создаем специализированные отделы, убираем выкладку, чтобы она не мозолила глаза тому же ребенку, который идет за молоком в магазин. В другом месте мы ставим ларьки, где стоят люди, покупают сигареты, и ребенок идет прямо из школы мимо этого ларька. (...) Где нужно ставить эти ларьки?

- Разделяю абсолютно все, что вы говорите. Мы над этим работаем. Поверьте, что данный декрет рождался очень непросто. Если даже буквально говорить, рождался, как говорят наши сотрудники, в муках. Было очень много согласований, встреч. И я единственное могу сказать, что мы работаем над этим, - ответил министр Владимир Колтович.

- Я хотел бы полностью поддержать Андрея Анатольевича (Рыбака. - Ред.). Я тоже считаю, что «Табакерки» - это не что иное, как скрытая реклама продажи табака, - говорит депутат Дмитрий Шевцов. - Мы знаем, что нам достаточно тяжело было Минск очистить от ларьков, которые стояли на автобусных пунктах и продавали табак. Это мы убрали. Сейчас частично возвращаемся к этому. (...) Я просто призываю всех обратить на это серьезное внимание. Потому что ничего хорошего из этого не будет...

О киосках «Табакерка» высказалась и депутат Ольга Политико.

- Стоит молодой папа с ребенком на остановке у ларька «Табакерка» и громко возмущается: «Почему мой ребенок должен научиться читать по слову «Табакерка».

- Я считаю, надо разработать критерии, где размещать можно. И здесь, на мой взгляд, надо дать больше полномочий местным органам власти. Они лучше знают. Потому что можно сказать, что рядом нет учреждений образования, но стоит киоск на остановке общественного транспорта, откуда все дети из этого микрорайона разъезжаются по школам, - рассказала «Комсомолке» Ольга Политико. - Мы прошли большой путь по минимизации табакокурения в нашей стране.

Напомним, с «Табакерками» белорусы стали бороться почти сразу же, как только киоски стали появляться в городах. Жители Бреста и Витебска собрали подписи под петициями против того, чтобы табачные киоски устанавливались поблизости от школ, детских садов, объектов культуры и спорта, учреждений здравоохранения и велодорожек. Не обошлось и без происшествий. В Бресте в январе кто-то даже разбил стекла в одной из «Табакерок». А в Витебске неизвестные облили красной краской киоск «Табакерка», расположенный около одного из крупных торговых центров.