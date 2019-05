О гомофобных шуточках телеведущего Евгения Перлина рассказала BBC

После окончания первого полуфинала «Евровидения» зрители конкурса устроили в интернете полемику по поводу некоторых высказываний телекомментатора Евгения Перлина. Скандал получился таким громким, что в среду о нем сообщила BBC.

В основном многих зрителей задели высказывания Евгения Перлина во время выступления транссексуальной поп-дивы из Израиля Dana International. Певица исполнила кавер на песню Бруно Марса Just The Way You Are, смысл которой в том, что каждому человеку важно быть собой и у любви нет религии, расовых либо других границ. Публика очень тепло приняла артистку и активно ей подпевала. Во время выступления использовали довольно распространенный на массовых мероприятиях прием - kiss-камеру. Это когда на экране показывают парочку из зала - и она может поцеловаться.

Когда первая же пара, которую показал оператор, оказалась двумя мужчинами, ведущий отреагировал: «О боже... Может, лучше пока не смотреть! Надеюсь, сейчас камера найдет по-настоящему классные пары».

Когда следом показали гетеросексуальную пару, Евгений Перлин заметил с облегчением: «Хорошо, пока все хорошо!»

BBC процитировала некоторых пользователей соцсетей из Беларуси.

Мы решили выяснить, как скандал отразился на рейтинге белорусской конкурсантки ZENA. К счастью, пока никак - букмекеры считают, что девушка займет 20-е место среди 34 оставшихся участников. Место не очень высокое. Впрочем, с полуфиналом они уже ошиблись (по их рейтингам, ZENA не попадала в финал) - могут ошибиться и в этот раз.

11 мая в интернете наконец-то появился клип на песню ZENA. За неделю он набрал 260 тысяч просмотров (при этом 7 тысяч лайков и полторы тысячи дизлайков). Это довольно скромный показатель (например, у австралийки Кейт Миллер-Хайдке больше двух миллионов просмотров официального видео песни. А у Сергея Лазарева и его клипа Scream больше 3 миллионов просмотров.

Букмекеры считают, что основная борьба за победу на «Евровидении-2019» развернется между Голландией, Швецией, Россией и Австралией.

Напомним, что мы болеем за белорусскую исполнительницу в гранд-финале 18 мая. ZENA согласно жребию выступит во второй его половине.

«Беларусь-1»

Финал «Евровидения-2019»

18 мая / 22.00