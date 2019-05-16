2019-05-16T14:15:45+03:00
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КП Беларусь

Белорусская «Петля Пристрастия» выступила в «Вечернем Урганте»

Правда, с самим ведущим они в Москве так и не увиделись.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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"Петля пристрастия" выступит в фестивале "Рок за бобров" в августе."Петля пристрастия" выступит в фестивале "Рок за бобров" в августе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Неожиданно как для поклонников, так и для самой группы «Петля Пристрастия» на днях их показали в телешоу «Вечерний Ургант». Запись была еще 21 апреля. Самого Ивана Урганта белорусские парни так и не увидели – ведущего и музыкальные номера снимают отдельно. Иван Ургант назвал их минской постпанк-группой и поиронизировал по поводу названия «Петля Пристрастия» - мол, вы не переживайте, у парней хорошие новости.

- Как мы попали к Урганту? Я точно не знаю. Говорят, музыкальный редактор передачи был несколько раз в Москве на наших концертах, - рассказал вокалист группы Илья Черепко-Самохвалов. - Очень впечатлила четкость работы звукотехников телешоу. Все было очень профессионально и спокойно, в течение часа мы репетировали, еще за полчаса примерно записали песню. Из коллег была только группа «Фрукты», мне потом рассказали, что они подтанцовывали во время нашего выступления. Значит, понравилось.

Сами музыканты тоже довольны - миллионы телезрителей услышали их песню «Цветок» из нового альбома «Гул». И теперь, как надеются, будут собирать больше публики на своих концертах. В ближайшее время «Петлю Пристрастия» можно будет увидеть 21 июня в культурном пространстве «Корпус», где они дадут сольный концерт, и на минском фестивале «Рок за бобров» 3 августа.

Петля Пристрастия - "Цветок". Источник: Вечерний Ургант

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