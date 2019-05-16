2019-05-16T15:18:40+03:00
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КП Беларусь

Виталий Артист заставил маму посмотреть свой новый клип

Реакция мамы Аллы Зеноновны на новый клип группы БЕЗ БИЛЕТА [видео]
Сергей ИВАНОВ
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Песня «Вселенная» для всех влюбленных в жизнь людей, которые ищут вдохновение для следующей поездки по нашей маленькой уютной планете! Режиссером клипа стал сам Виталий.

- Я люблю видеть мир глазами птицы, аэрофотосьемка мое хобби. «Места силы» - маспаломас на Гранд-Канарии, поцелуй двух морей и древний город Линдос, Сахара и джунгли острова Чанг, Индийский и Атлантический океан, Бангкок и деревня Белая Церковь - все здесь, все в этом клипе есть.

Мама смотрит новый клип Без Билета - Вселенная.

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