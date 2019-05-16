Виталий Артист заставил маму посмотреть свой новый клип

Песня «Вселенная» для всех влюбленных в жизнь людей, которые ищут вдохновение для следующей поездки по нашей маленькой уютной планете! Режиссером клипа стал сам Виталий.

- Я люблю видеть мир глазами птицы, аэрофотосьемка мое хобби. «Места силы» - маспаломас на Гранд-Канарии, поцелуй двух морей и древний город Линдос, Сахара и джунгли острова Чанг, Индийский и Атлантический океан, Бангкок и деревня Белая Церковь - все здесь, все в этом клипе есть.