В Беларуси состоится III Форум судебной практики

Образовательный центр «Профессиональный интерес» в целях повышения доступности данных о судебной практике, для более эффективной работы юристов и улучшения деловой среды в третий раз проведет III Форум судебной практики.

Ежегодный опрос Исследовательского центра ИПМ показал, что за 2018 год число предприятий, которые имели опыт судебных разбирательств, сопоставимо с количеством таких предприятий за предыдущие 10 лет. Необходимость открытой судебной практики возросла, но, увы, прозрачнее судебная система за последний год не стала. В публикуемых решениях зачастую недостаточно сведений, важных для понимания существа дела. А централизованной базы кейсов, с помощью которой можно сделать выводы или отследить тренды, попросту нет.

Судебная практика является вспомогательным источником права, восполняя пробелы в действующем законодательстве, и определяет единые походы к толкованию и применению судами норм права. Знание актуальной судебной практики позволяет иметь представление обо всех возможных вариантах развития событий, свести к минимуму расходы и потери при судебных разбирательствах, то есть провести анализ спорных отношений и оценить шансы на выигрыш дела еще до обращения в суд. Даже если компания и не участвует в судебных процессах, важно не допускать ошибок, которые могут привести к возникновению неоднозначных, спорных отношений, а также знать возможные ситуации и пути выхода из них.

6 июня 2019 года в Минске состоится III Форум судебной практики CaseLaw. Мероприятие нацелено на освещение судебной практики по актуальным темам, обобщение основных тенденций и направлений практики экономических судов, обмен опытом между экспертами, практикующими юристами для минимизации ошибок и рисков при осуществлении хозяйственной деятельности.

Форум позволит юристам компаний обсудить судебную практику по вопросам антимонопольного регулирования, банкротства, спорам, возникающим из договоров поставки, и корпоративным спорам с представителями адвокатских бюро и ведущими специалистами юридических компаний, непосредственно участвующими в рассматриваемых делах.

По каждой категории споров будут рассмотрены реальные кейсы из практики адвокатов в формате:

- предмет спора;

- позиция сторон;

- решение суда;

- основные выводы;

- правовая оценка экспертов по данной категории споров;

- обобщение по существующей статистике в этой категории дел.

Подробнее о мероприятии: http://caselaw.tilda.ws/

Когда? 6 июня 2019 г. с 9.00 до 17.00

Где? Минск, пр. Победителей, 59А, гостиница «Виктория&СПА».