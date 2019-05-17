2019-05-17T09:49:06+03:00
Минск
КП Беларусь

Hello Honey: минчанам предлагают «удочерить» пчелу

На днях на Октябрьской, где Лера Яскевич презентовала новый трек, а «Аливария» — новый сорт медового пива Karol Jan Hello Honey, всем желающим предложили ... «удочерить» пчелу. Минчане смогли выбрать имя, фамилию и отчество будущего члена семьи
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня то же самое можно сделать онлайн на сайте karolyoung.by.

20 мая, когда на планете отмечают Всемирный день пчел, пасека в Центральном ботаническом саду станет на один рой больше. Деревянный домик с надписью Hello Honey примет первых жильцов: несколько тысяч полезных насекомых. Сколько их будет, зависит от того, как много желающих согласится на «удочерение». Каждый приемный родитель получит моральное удовлетворение и «свидетельство о рождении».

Всемирный день пчел ООН предложили отмечать всего три года назад. Причиной для этого стало катастрофическое падение популяции насекомых: в Европе число пасек сократилось на 30% буквально за несколько лет. Между тем, они играют важную роль при опылении растений. Если мы хотим сохранить планету цветущей, то без пчел никуда. Сейчас в европейских столицах наблюдается тенденция ставить ульи прямо в центре города. Например, пчелы с прошлого года официально живут на крыше берлинского собора и приносят мед с окрестных клумб. В Центральном ботаническом саду также есть своя пасека. «Аливария» вместе с любителями меда и нового сорта Karol Jan Hello Honey решили сделать что-то полезное в день пчел и призывают заботиться о тех, кого приручили.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Чтобы дойти до загса, научитесь не тянуть одеяло на себя, а чтобы до золотой свадьбы - умейте вовремя расслабляться»
Вместе со знатоками домашнего тепла и комфорта в канун Международного дня семьи «Комсомолка» нашла и поздравила самых счастливых столичных молодоженов и узнала, как превратить семейную жизнь в золотую эпоху [фото + видео]
Новости 24
Следственный комитет о гибели милиционера: "В качестве подозреваемых никто не задержан"
Видеофакт. На М6 дальнобойщик остановил машины, чтобы утка с утятами перешла на другую сторону
Организатора секс-вечеринки в Боровлянах приговорили к 14 годам колонии
Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»
Андриевский так и не подписал контракт с «Динамо» и не факт, что возглавил команду
Все выходные, с пятницы по воскресенье, ГАИ будет отрабатывать трассу Минск – Микашевичи
В Добрушском районе пьяный мотоциклист-бесправник попал в ДТП на мосту
В Житковичском районе из-за удара молнии загорелся дом
Следственный комитет подтвердил задержание известного анестезиолога Дзядзько
В Борисове пьяный мужчина напал на восьмилетнего мальчика
Прощание с погибшим сотрудником ГАИ пройдет 18 мая в Могилевской филармонии