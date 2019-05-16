Лук и капуста быстро дорожают, а мясо наконец-то стало дешеветь

Главный банк страны выпустил свой обзор инфляции в апреле 2019 года. Если смотреть в целом за год, инфляция в стране замедляется, годовой прирост цен снизился на 0,3% и составил 5,5%. Хотя конкретно в апреле уровень инфляции чуть-чуть превысил мартовский - на 0,04%.

В Нацбанке отметили, что цены на продовольственные товары стали расти медленнее, чем раньше. Особенно это коснулось мяса, которое в прошлом году оказалось в топе подорожаний, поднявшись в цене аж на 11,6%. Пока мясо дешевеет, непродовольственные товары в годовом выражении практически не меняются в цене.

- После периода ускоренного подорожания под влиянием конъюнктурного шока в последние 3 месяца цены на мясо снижаются (относительно предыдущего месяца). Цены на непродовольственные товары с исключением регулируемых позиций начиная со второго полугодия 2017 года сохраняются практически на одном уровне в годовом выражении, - отмечают в Нацбанке. - Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 4% в апреле 2019 года к апрелю 2018 года. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на отдельные виды овощей (капусту белокочанную, лук репчатый, помидоры, морковь).

Напомним, в топе подорожаний 2018 года с огромным отрывом лидировала белокочанная капуста, которая за год поднялась в цене аж в 2 раза. Причиной подорожания фермеры тогда назвали засуху во время посадки, которая уменьшила и без того небольшой (по сравнению с 2017 годом) посев. На втором месте оказались крупа пшенная и свекла. На третьем - морковь и репчатый лук, которые до сих не прекращают расти в цене. Причем лук не просто стал в полтора раза дороже за четыре месяца, но теперь еще и исчезает с прилавков. Похоже, на этот раз виной всему возросший экспорт лука при чуть меньшем посеве, как годом ранее.

В Нацбанке также сообщили, что благодаря повышению цен на автомобильное топливо в 2018 году услуги ЖКХ и связи удалось повышать медленно и минимально болезненно для населения.