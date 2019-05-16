«Мы купили печенье из этой коробки, а по нему, оказывается, ходил голубь!»

В Витебске покупатель выложил в сеть фото голубя, который клевал печенье из открытой коробки в торговом зале одного из магазинов. Как утверждает автор поста, сотрудник магазина, заметив птицу, прогнал ее криками «кыш», а коробка, по которой топтался голубь, так и осталась в торговом зале.

В соцсетях жители города обсуждают увиденное и делятся фотографиями воробьев и голубей в магазинах. Одни считают, что ничего страшного не произошло.

«Подумаешь, голубь... Там уже десятки людей голыми руками пошурудили. Не раз видела, как люди хлеб трогают и не берут. Или дети своими ручищами лезут, мамка начинает орать: «Положи!» - и они кладут на место», - пишет Надежда.

Другие в шоке.

- Мы как раз вчера печенье из этой коробки купили, в которой голубь сидел, - рассказывает Татьяна. Она увидела фото в соцсетях и узнала место, где покупала печенье. - И ели уже. Печенье невкусное, какашек на печенье не обнаружили и следов птичьих ножек тоже. Смех смехом, но из открытых пачек теперь ничего покупать не буду.

Это фото сделал житель Витебска в одном из магазинов. Он утверждает, что, когда голубя прогнали, печенье осталось в торговом зале. Фото: Вконтакте.

Постоянные покупатели магазина утверждают, что там постоянно пасутся птицы:

- Там всегда слышно чириканье воробьев над отделом с фруктами!

- Я видел, там два голубя пасутся.

- А я видела, как воробей в фарш залетал!

Понятно, что магазинные птицы - проблема не сугубо витебская.

- У вас голуби, а у нас в магазине ласточки. И причем круглый год! У них там целые кланы, гнезда, - рассказывает Нина из Браслава.

КОМПЕТЕНТНО

- Любая птица, животное потенциально может стать источником инфекции. То, что они находятся в торговом зале и контактируют с продуктами питания, является нарушением. Если вы стали свидетелем этого, обращайтесь к нам на горячую линию, - объясняет заместитель главного врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Александр Передков. - Наши специалисты в течение дня проверят сигнал. Можно обратиться также в управление торговли или к руководству торговой сети, которой принадлежит магазин. Будут заявления - будем разбираться.

Несколько дней назад голубя сфотографировали, когда он пил воду из аквариума с живой рыбой. Возможно, это та же птица. Фото: Вконтакте.