«У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные кампании»

Новые руководители МАЗ и "Лидсельмаш" пришли из холдинга "Амкодор". Обращаясь к новому гендиректору МАЗа Валерию Иванковичу, президент сказал:

- Мы это предприятие не можем потерять. МАЗ, БелАЗ, МТЗ - это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения. (…) Большие возможности потенциально у МАЗа. И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие. (…) Если вы там справитесь с этой работой, я вам лично буду очень благодарен.

«Не забывайте - у нас два политических года»

Во время назначения глав райисполкомов президент говорил и о предстоящих в 2019 - 2020 годах президентских и парламентских выборах.

- Не забывайте - у нас два политических года. Партии нет, которая бы, как раньше, занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно. У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически. (…) Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы все было достойно, красиво и чтобы со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий.

Речь зашла и о сотрудничестве с Россией.

- На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать, - цитирует президента БелТА. - Тем более Россия себя таким образом ведет - непонятным. Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств, эту проблему.

«Надо ближе к жизни готовить студентов»

В должности ректора экономического университета (БГЭУ) Владимира Шимова, который возглавлял вуз 17 лет, сменил первый проректор Вячеслав Шутилин. Руководить Белорусской государственной сельхозакадемией будет Виталий Великанов.

- У нас везде недостатков в вузах хватает, - сказал Александр Лукашенко. - Надо ближе к жизни готовить студентов. А самое главное - чтобы они после окончания учебы приходили туда, куда надо, для чего они получали это образование. А не ехали непонятно куда и не просились все работать где-то там секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи.

Говоря о студенческой среде, президент отметил:

- Не забывайте, студенты всегда у нас не то что уже пороховая бочка - нам просто повезло, что у нас студенты в вузах не такие, как где-то. Порядочные, основательные люди. Но тем не менее это свободолюбивые, своенравные люди. Поэтому с ними надо работать. И две политические кампании - они просто как лакмусовая бумажка покажут, как вы там сработаете. А без вас никуда.

Когда дело дошло до назначения главы концерна «Беллегпром», который объединяет 92 предприятия легкой промышленности, Александр Лукашенко сказал:

- Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют.

Президент недоволен значительными объемами импорта.

- Сегодня разного рода тряпье привозим из-за границы, а у себя якобы не можем производить. Это видно и внешне, и по экономическим показателям. (…) Надо раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать (их немало). (…) По "Камволю" просто надо начинать работать как следует. Это не дело.

Цитаты БелТА.