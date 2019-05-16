«Ощущения - как в компьютерной игре». Корреспондент «Комсомолки» через сеть 5G порулил БелАЗом с дистанционным управлением

Подключить настоящий БелАЗ к сети последнего поколения 5G, чтобы управлять самосвалом дистанционно, пообещали пару месяцев назад. И вот момент наступил: на заводском полигоне в Жодино журналистам показали, как ездят огромные самосвалы без водителя. Корреспонденту «Комсомолки» удалось лично порулить такой махиной, сидя за сотни метров от нее.

Дистанционное управление нужно, чтобы не подвергать опасности водителя

Строго говоря, первый самосвал БелАЗ оснастили дистанционным управлением еще в 2010 году. Для чего? Чтобы не подвергать водителей опасности работы в глубоких карьерах, где очень жесткие условия труда: перепады температур, большая запыленность и загазованность. Опасен серный газ, который может накапливаться в карьере.

Постепенно технология совершенствовалась, появился автономный режим работы - и в идеале огромные самосвалы будут передвигаться вообще без участия человека. Машина будет знать, куда и когда ей ехать, сможет объезжать препятствия. Еще недавно такой техникой управляли по обычному wi-fi. А сейчас на белорусский 130-тонный БелАЗ установили оборудование 5G, сеть последнего поколения. Это новейшая разработка: пока в мире в коммерческую эксплуатацию введены 5G-сети только в двух странах - США и Южной Корее.

Тестовую сеть 5G специалисты белорусского инфраструктурного оператора beCloud развернули на испытательном полигоне завода в Жодино:

- Мы установили две базовые станции 5G, они включены в нашу общую опорную сеть, - рассказал «Комсомолке» замдиректора beCloud Михаил Дука. - Связь работает на частоте 3,5 ГГц. Максимальная скорость передачи данных, которую нам удалось здесь достичь, - 300Мбит/сек. Для четкого управления машинами через беспроводную сеть очень важно время отклика оборудования. Пока оно составляет 10 - 11 миллисекунд, но в идеале мы его приблизим к 3 - 4 миллисекундам, наладка сети продолжается.

130-тонный «БелАЗ» оборудовали связью 5G. На заднем плане – базовая станция 5G, таких на испытательном полигоне в Жодино установили две.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Виртуальная кабина»: автомобильное сидение, компьютерный руль и большой монитор

В отдельном помещении устроили виртуальную кабину - это автомобильное кресло, компьютерный руль и несколько джойстиков. Перед глазами - огромный монитор размером с лобовое стекло, на который выводится изображение с 8 камер в самосвале. Отдельные камеры дублируют зеркала заднего вида, а дополнительные показывают даже положение передних колес.

- Тут видно даже больше, чем при управлении непосредственно из кабины самосвала, - делится секретами водитель-испытатель.

«Виртуальная кабина»: автомобильное сидение, компьютерный руль и большой монитор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме видеокамер самосвал оснастили множеством датчиков и спереди, и сзади:

- Это 20 радаров, два лидара - это 3D-сканеры окружающей обстановки. Есть еще ультразвуковые датчики, которые дублируют основные, - рассказал «Комсомолке» представитель российской компании, которая разрабатывают аппаратную и программную начинку этой системы. - Все управляется тремя отдельными бортовыми компьютерами, мощность каждого - примерно как самая навороченная современная видеокарта. Мы даже шутим, что во время простоя оборудования на них можно майнить криптовалюту.

Множество различных датчиков установлено со всех сторон огромного «БелАЗа».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БелАЗ, управляемый компьютером, одинаково хорошо идет передним и задним ходом

Посмотрим, как это работает! На испытательном полигоне журналистам показали взаимодействие двух машин: 130-тонного БелАЗа и огромного карьерного погрузчика, тоже жодинского производства. Задача такая: погрузчиком дистанционно будет управлять водитель-испытатель. А БелАЗ будет передвигаться вообще автономно.

Журналистам показали взаимодействие двух машин: 130-тонного «БелАЗа» и огромного карьерного погрузчика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из обеих машин выходят водители и отходят на безопасное расстояние. На самосвале включаются специальные разноцветные мигалки - чтобы окружающие знали, что БелАЗ едет без водителя. Самосвал начинает движение. В кабине никого нет. Он останавливается возле погрузчика - и тот насыпает самосвалу огромный ковш гравия. После этого самосвал задним ходом отъезжает в другой конец испытательной площадки и высыпает содержимое кузова.

- А почему он поехал задним ходом? - спрашиваем специалистов.

- Когда БелАЗ едет автономно - неважно, какой стороной он движется, ведь им управляет компьютер. А благодаря отсутствию разворотов такой режим движения - он называется челночным - экономит 12% времени, - рассказывают разработчики.

И так по циклу. Но вдруг что-то случилось: не успел БелАЗ получить очередную порцию щебня, как махина начинает отъезжать пустой. Что произошло?

- Когда погрузка закончена, оператор погрузчика должен маякнуть об этом БелАЗу, нажав специальную кнопку. Сейчас он случайно нажал ее раньше, - рассказала «Комсомолке» сотрудница, держа в руках небольшой пульт с другой кнопкой - аварийного отключения всей системы на случай, если что-то пойдет не так.

Аварийный пульт – на случай, если что-то пойдет не так.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Испытано на себе: БелАЗ настоящий, а ощущения - как в компьютерной игре

Тяжело ли дистанционно рулить БелАЗом? Я решил проверить и лично сел в виртуальную кабину:

- Тут все очень просто, - проводит инструктаж водитель-испытатель. - Режимы D, R и N - как на автомате. Два педали - газ и тормоз. Руль. Все готово, поехали. Только сильно не разгоняйся!

Водитель-испытатель проводит инструктаж перед поездкой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Включаю Drive, нажимаю педаль газа. Картинка на мониторе начитает двигаться. Едем! Ощущения странные: с одной стороны, все как в компьютерной игре. Но это же настоящий БелАЗ, и играем мы без сохранений!

- Гляньте в окно, - он точно едет? - спрашиваю у коллег.

- Точно!

Ощущения странные: с одной стороны, все как в компьютерной игре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Крути левее, не врежься в парапет, притормаживай, - командует испытатель. Сделав полкруга по полигону, останавливаюсь, ставлю на нейтраль.

- Сдал, - шутит испытатель.

Выхожу из кабины, перевожу дух. Все-таки это был мой первый БелАЗ. Хоть и через интернет, но настоящий!

«Это был мой первый «БелАЗ»!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас две такие же 130-тонные машины, только без 5G, а через сети попроще, трудятся в Хакасии в карьере Абаканский. Если испытания пройдут нормально, в августе состоится их торжественный ввод в эксплуатацию.

«БелАЗ» едет под дистанционным управлением корреспондента «Комсомолки».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЦЕНА ВОПРОСА

Оснастить один самосвал таким оборудованием обойдется в $100 000. Специалисты считают, что затраты отобьются через несколько лет.