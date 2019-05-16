Тренер о неудачах Соболенко: «Это как когда тебе в баре вдруг дают по морде»

Прошлый год стал взлетом в карьере 20-летней Соболенко: она поднялась на 60 строчек в рейтинге, выиграла два турнира WTA, ее отметили как лучшего новичка года в WTA-туре. Начало 2019-го вроде бы выдалось под стать: победа на турнире в Шэньчжэне. Но дальше для 10-й ракетки мира что-то пошло не так. Стали нормой поражения в первом - третьем круге. Дошло до того, что в четырех последних турнирах лишь один раз Соболенко смогла преодолеть первый барьер. Причем проигрывала Пуиг, Томлянович, Корне, которые находятся в пятом и седьмом десятке рейтинга.

- Всегда бывают трудные моменты. Но я их преодолею, - написала Соболенко в Инстаграме.

Что именно ей надо преодолеть? В начале года у нее улучшился процент попаданий первой подачи (в прошлом году был 59%). Но в последних матчах у нее зашкаливают показатели двойных ошибок: порой их бывает по 12 - 16 за игру! Ухудшились и другие показатели. Чем объяснить этот спад?

- Есть много игроков, которые очень быстро взлетают. Но взлететь - это одно, а долго держаться наверху - совсем другое. Арине сейчас нужно концентрироваться больше на процессе, а не на результате, - говорил тренер Соболенко Дмитрий Турсунов еще 3 мая. - Люди часто судят только по результатам: вот, в прошлом году она выиграла то и это, а в этом - нет, значит, у нее проблемы. Есть конструктивная критика, к которой полезно прислушиваться, а есть критика просто ради критики. Ей надо научиться отличать одно от другого и фокусироваться на конструктиве. Нужно понять, что иногда можно все сделать правильно и все равно не получить результат. Это все приходит с опытом. Ей всего 20, и некоторые вещи она узнала сравнительно поздно, так что ей нужно наверстать… В прошлом сезоне она быстро разогналась, и результаты пошли легко, потому что ход был, а давления, ожиданий, усталости - нет. Все было в новинку, все интересно, ее еще мало знали. Это как когда тебе в баре вдруг дают по морде. От неожиданности ты точно потеряешь равновесие, а если человек продолжит, то и не поднимешься. Но когда оба готовы к драке, все решает навык.

Турсунов называет это проблемами роста:

- В прошлом году тренер Элизы Мертенс [Дитер Киндльманн] сказал, что она слишком резко разогналась, и не помешало бы чуть сбросить скорость. У Арины то же самое: ее рейтинг сейчас высоковат и выступает такой заявкой на высокие результаты, отвлекая внимание от деталей. Это чревато тем, что мы начинаем считать очки: сколько горит, сколько разыгрывается, когда я выиграю этот турнир или тот. Это такая легкая ловушка. В нее все попадаются. Но это тоже нужно пройти, чтобы понять, что важно и на чем на самом деле нужно концентрироваться – на учебном процессе, хоть он иногда и некомфортный. Это проблемы роста. Я себя немного родителем ощущаю и в то же время понимаю ее, потому что сам точно так же разным вещам в свое время сопротивлялся. Развитие никогда не идет только линейно. Сейчас моя задача как тренера в том числе и проявить терпение и понимание, что иногда нужно дать ей время усвоить информацию.

За полтора года Соболенко сменила трех тренеров. В начале 2018-го после сотрудничества с Халилом Ибрагимовым Арина начала работать со шведом Магнусом Норманом, но летом образовала тандем с Дмитрием Турсуновым. И результаты резко пошли вверх. Было заметно, что у них хороший контакт, болельщикам нравилось смотреть, как они общаются во время пауз в игре. Турсунов мог быть как жестким («Закрой рот и играй»), так и мягким («Хочешь - ударь меня… Я знаю тебе сейчас х***рово»).

В марте была еще одна сцена во время паузы.

- Хочешь меня поддержать, нет? - сказала Соболенко. Турсунов сказал нет, и дальше было молчание.

После игры Арина объяснила, что это было:

- Мы немного поругались перед матчем. Он пытался объяснить мне, что нужно делать, но это было прямо перед матчем. Я сказала, что не запомню, я уже готова к матчу, мы вчера все обсудили, а новые вещи только отвлекают. Он был мною недоволен. Когда я вызвала его на корт, он сказал, что я и так все знаю, и спросил, что ему делать. Я сказала: можешь поддержать? И он такой [молчит, пожимает плечами]. Это была трудная ситуация. Ему тоже нужно прибавлять.

Последняя фраза многим запоминалась. Равно как и другое признание Арины: Турсунова она ценит как бывшего топ-игрока и только потом как тренера. В апреле и мае игра и результаты не улучшились. В Инстаграме теннисистки появилась двусмысленная фраза: «Люди так боятся сделать шаг навстречу новой жизни, что готовы закрыть глаза на все, что их не устраивает. А это еще страшнее: проснуться однажды и осознать, что рядом все не то, не то, не то…».

Во вторник в Риме Соболенко проиграла Корне. Матч еще запомнился тем, что в первом сете при счете 1:4 Арина Соболенко пригласила на корт тренера, но вместо Турсунова пришел Антон Дубров, ее спарринг-партнер на тренировках и внук бывшего капитана сборной Беларуси Эдуарда Дуброва.

Официальных заявлений по этому поводу нет, но как бы там ни было, Соболенко надо срочно улучшать игру, иначе с 10-й строчки рейтинга она может откатиться так же быстро, как туда попала.

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