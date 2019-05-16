Таксист взял за поездку по Минску 82 рубля, и негодующая пассажирка пошла в налоговую

Таксисты столицы продолжают ставить рекорды по заоблачным ценам за поездки по городу. Рекорд истории двухлетней давности, когда 10-километровая поездка обошлась клиентке в 63 рубля, побит. На днях минчанке нужно было доехать с улицы Бобруйской (то есть от вокзала) до станции метро «Борисовский тракт», и она не вызывала машину, а взяла от борта, то есть стоявшую там. И по приезде на место выяснила: за путь примерно в 11 километров ей надо заплатить… 72 рубля!

- Гражданку возмутила данная сумма, в ходе разбирательства таксометр насчитал сумму уже 81,90 рубля. Женщине пришлось оплатить ее, - рассказали нам в инспекции МНС по Минску.

Опытные пассажиры знают, что брать машину от борта - дело рискованное, у таких перевозчиков тарифы выше тех, которые установлены для диспетчерских служб такси. Вот и в этом случае расценки были, мягко говоря, недемократичные: абонирование (то есть посадка) - 25 рублей, 1 км проезда - 5 рублей, час простоя - 50 рублей. Для сравнения, тарифы одной из служб такси: абонирование - 4,49 рубля (включает 3 км), 1 км проезда - 0,55 руб., час простоя - 5,5 рубля. То есть поездка до метро «Борисовский тракт» обошлась бы пассажирке максимум в 9 рублей!

Расстроенная женщина обратилась в налоговую. Оказалось, водитель официально трудоустроен в одной из служб такси, в машине есть таксометр. Инспекторы начали проверку.

- Сумма 81,90 рубля была проведена по кассовому аппарату, совмещенному с таксометром, но водитель неправомерно применил скидку в размере 80%, в результате чего денежные средства в сумме 65,52 рубля не были отражены как выручка предприятия. Кассовый чек не был выдан пассажиру, - объяснили в ИМНС. - И предприятие уплатит налоговые платежи лишь с 16,38 руб.

То есть по тарифу, установленному у водителя, поездка действительно стоит 80 рублей - и это уже дело пассажира, соглашаться или нет (см. БУДЬ В КУРСЕ!). Но из-за скидки по кассе водитель провел лишь 16 рублей 38 копеек, остальное фактически положил себе в карман.

Как нам объяснили в ИМНС, в отношении водителя был начат административный процесс, так как скидка по итогу не применялась, а сумма была выплачена целиком. Когда все прояснилось, водителю выписали штраф. Какой, в налоговой не уточнили, но речь идет о ч. 1 статьи 12.18 КоАП, санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 30 базовых величин (от 51 до 765 рублей). С руководителем службы такси провели профилактическую беседу.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как проехать в такси и не разориться?

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорят, что перевозчики, то есть водители с лицензией на такси, действительно сами устанавливают тарифы, главное - чтобы они были размещены на видном месте в машине. Так что если уж вы решили брать авто от борта, то ознакомьтесь с расценками и потом начинайте поездку.

По правилам в салоне такси должна быть информационная табличка с названием и телефоном диспетчера (если вы вызывали такси через службу), а также тарифы. Причем должны быть указаны расценки за 1 км (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя. В салоне должна быть визитная карточка с информацией о водителе, его фото, данные и контакты перевозчика.

Напоминаем, водитель такси не может:

1. Возить пассажиров, если у него неисправен или выключен кассовый аппарат, совмещенный с таксометром (за исключением такси с онлайн-оплатой).

2. Закрывать кассовый аппарат и его составные части предметами (за исключением такси с онлайн-оплатой).

3. Просить денег больше, чем насчитал кассовый аппарат.

К слову, пассажир вправе отказаться от оплаты поездки такси с выключенным счетчиком.

В ТЕМУ

На время Европейских игр такси не будут повышать тарифы

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, к нам приедут тысячи болельщиков и спортсменов. Как говорят в МАРТе, тарифы такси во время игр заморозят - более того, в ведомстве просят пассажиров сообщать о случаях завышения тарифов.

В ноябре МАРТ, Минтранспорта, Мингорисполком подписали меморандум с крупнейшими диспетчерскими службами столицы, и с 15 июня по 5 июля тарифы должны быть такими же, каким были 1 апреля.

- Иные перевозчики такси - в частности, предлагающие услуги от борта - в соответствии с законодательством формируют тарифы самостоятельно. Уровень таких тарифов нормативными правовыми актами не ограничен, - объяснили в пресс-службе МАРТ.

Службы такси, которые не поднимут тарифы: «Такси СТОЛИЦА 135», «Минские автолинии 157», «Служба такси 152», Такси «Пятница», «ТаксиИнТайм» (TaxiInTime), «В Десятку», «Такси 156», «Такси Алмаз 7788», BAVARIA, служба 184 «ЕвроТакси», «Такси Gold 7585», «Такси Командир 7900», «РуТакси», «Такси 107», «Такси Next», Taxi BIZ, «Лайм такси».