«Померят давление, обучат навыкам первой помощи»: Красному Кресту 17 лет

Завтра, 17 мая, во всех областных центрах страны отметят Единый день Красного Креста. В честь праздника пройдут мероприятия. Гостей ждут полезные игры, квесты, музыкальные и фото-площадки, мастер-классы, лекции, консультации. Вход свободный.

Минск

Где и когда: 17 мая с 16:00 до 20:00. Батутный центр Hero Park (ул. Сурганова, 26)

В Минске Единый день Красного Креста пройдет в формате благотворительного праздника для детей из многодетных, неполных семей, семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также для детей из социально-педагогических центров. На праздник приглашены больше 200 человек. Для них будут представлены площадки по лего- и клоунотерапии. Дети смогут научиться оказывать первую помощь с помощью кукол Красного Креста Генри и Алеси, сыграют в настольную игру «Правила безопасного поведения дома».

Снаружи батутного центра также будет работать развлекательная площадка для всех желающих. Здесь можно будет поиграть с конструктором лего, обучиться навыкам первой помощи на мастер-классах. Каждый гость сможет сделать фото с ростовыми куклами.

Брест

Где и когда: 17 мая с 16:00 до 20:00. Набережная имени Ф. Скорины

Гости мероприятия узнают, как стать волонтером отряда и поучаствуют в мастер-классах по первой помощи. Также можно будет измерить артериальное давление, индекс массы тела, получить полезные рекомендации от специалистов.

Кроме того, можно познакомиться с лего– и клоунотерапией.

Гродно

Где и когда: 17 мая с 13:00 до 17:00. Здание Железнодорожного вокзала (ул. Буденного, 37)

Здесь будут работать следующие площадки:

Реагирование на чрезвычайные ситуации и первая помощь: волонтеры расскажут о своей работе, продемонстрируют основное оборудование отряда, проведут мастер-классы по первой помощи. На площадке также можно будет попить горячий чай, получить информационные материалы и вместе с детьми сыграть в тематическую игру о правилах безопасного поведения.

Служба розыска Красного Креста: вы узнаете, как можно найти родственников, пропавших в результате чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов.

Противодействие торговли людьми: волонтеры расскажут о способах предупреждения и распознания жертв торговли людьми, поделятся информационными буклетами.

«Как стать волонтером» и фотозона «Я першы дапамагу…».

Леготерапия для детей и родителей.

Канистерапия: опытный инструктор вместе с обученными собаками продемонстрирует возможности и методы терапевтического общения с собаками;

Площадка по профилактике ВИЧ/СПИД.

Концертно-музыкальная площадка: играет духовой оркестр Гродненской детской музыкальной школы № 1.

Завершится праздник флешмобом: волонтеры, сотрудники и все желающие участники выстроятся в виде фигуры «Красный Крест».

Гомель

Где и когда: 17 мая с 16:00 до 20:00. Площадка летней эстрады в парке аттракционов Гомельского Дворцово-паркового ансамбля (площадь Ленина, 4)

Любой желающий сможет обучиться навыкам оказания первой помощи. На ЗОЖ-площадке измерят артериальное давление, рассчитают индекс массы тела, проконсультируют по здоровому питанию.

Кроме того, гостей ждет демонстрация техники – вездехода Пинцгауер 712 М, мастер-класс по аквагриму, шоу волонтеров-клоунов Красного Креста.

Витебск

Где и когда: 17 мая с 14:00 до 17:00. Площадь Победы

Здесь будет работать ЗОЖ-площадка, где можно заполнить карту оценки своего здоровья, получить полезные рекомендации и обучиться технике скандинавской ходьбы.

Кроме того, на мероприятии можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультации специалистов.

Мастер-классы по первой помощи.

Мастер-классы по клоунотерапии: анимация, моделирование из воздушных шаров, шоу мыльных пузырей, жонглирование, игры.

Подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации: оборудование отряда быстрого реагирования, автомобиль повышенной проходимости, видеоролики о деятельности отряда.

Концертно-музыкальная площадка исполнителей и творческих коллективов Витебска.

Контакты: 8 (0212) 36-61-34

Могилев

Где и когда: 17 мая с 14:00 до 17:00. Около гимназии №3 (ул. Ленинская, 43)

Здесь пройдут мастер-классы по первой помощи.

Медико-социальная служба Красного Креста «Дапамога»: медицинские сестры милосердия измерят каждому желающему артериальное давление, рассчитают индекс массы тела, проведут консультации по здоровому образу жизни, продемонстрируют мастер-класс по навыкам ухода на дому за тяжелобольными людьми.

ЗОЖ-площадка и мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Работа отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Культурно-развлекательная площадка с музыкальными и танцевальными номерами творческих коллективов города.

Фотозона: каждый желающий сможет увидеть фотографии с акций и мероприятий Красного Креста с участием волонтеров, оставить свои фотографии, а в обмен забрать любые другие.

На протяжении всего мероприятия будет действовать фотозона. Каждый сможет сделать фото с медицинскими сестрами Красного Креста, экипированными членами отряда быстрого реагирования. А маленьких гостей праздника будут ждать интересные конкурсы и призы от наших волонтеров-клоунов.