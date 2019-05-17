Выходные в Минске 18 и 19 мая: велокарнавал, «Песчаная буря», бесплатные концерты

- Международная минская велосипедная неделя завершится 18 мая велокарнавалом «VIVA Ровар». Тысячи велосипедистов в самых необычных карнавальных костюмах можно будет увидеть в парке Победы, у стелы «Минск - город-герой» и на пр. Победителей. В парке Победы с 12 до 14.30 концерт популярных белорусских групп: :B:N: и Akute, с 16.00 до 20.00 выступят Александр Солодуха, Руслан Алехно, а хедлайнерами станут группа «Рондо» и #2Маши. Прийти можно бесплатно.

- C 18 мая и потом каждую субботу до сентября музыкальный проект «Пешеходка» и фестиваль уличной музыки «Место под солнцем» в Верхнем городе (в Музыкальном переулке, на Арт-террасе КЗ «Верхний город», в каретном дворике и в Jam-дворике (ул. Герцена, 2а), с 12.00 до 23.00. Театрализованные представления от клубов исторической реконструкции состоятся у Ратуши с 12.00 до 13.00. Вход свободный.

- Семейный фестиваль «Узор» состоится в Лошицком парке 18 мая (нач. в 12.00). В программе - чествование семей, выступления артистов, конкурсы, викторины, образовательные программы, творческие мастер-классы, спортивно-развлекательные проекты, ярмарка мастеров. А 19 мая с 10.00 до 15.00 организация «Крылья Ангелов» зовут в Лошицкий парк на фестиваль бега, активного образа жизни и благотворительности «Весенний Бегопарк». Дистанции - 10 км, 5 км и 600 м. Кроме традиционного пробега, участников ждет лабиринт силы и выносливости, вертикальный забег и забег с колясками, батутная полоса препятствий, концертная программа. Денег не возьмут.

- Можно прийти на площадь Якуба Коласа и посмотреть на открывшийся ежегодный долгоиграющий проект «Художник и город». В этом году героини проекта известные белорусские художницы Зои Литвиновой и Зои Луцевич. Репродукции их картин с аннотациями на нескольких языках будут представлены на площади до начала сентября. Посмотреть можно в любое время дня и ночи.

- Любители комиксов Marvel, возрадуйтесь! В «Песочнице» (ул. Куйбышева, 45) - Дни Marvel.

18 мая в 14.00 «Мстители: война бесконечности», в 17.00 «Черная Пантера», 19 мая в 17.00 «Капитан Марвел». Большой экран, отличный звук. Вход свободный.

- 19 мая на протяжении всего дня в культ. центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) КУЛЬТмаркет «На Горизонте». Здесь украшения, одежда, предметы искусства, дизайнерские подарки, эко-косметика, аксессуары, многочасовой диджей-сет от Papa Bo Selektah. Вход свободный.

- Дни корейского кино состоятся 18 мая в 18.00, 19 и 20 мая в 18.30 в Малом зале Дворца Республики. В афише три ленты - драмы «Маленький лес», «Донджу: Портрет поэта» и анимационный фильм «Дорога под названием «Жизнь». Бесплатно за час до начала сеанса.

- Бесплатно можно прийти 18 мая с 12.00 до 23.00 в парке Dreamland на фестиваль «Песчаная буря». В этот день здесь состоится официальное открытие фестиваля гигантских песчаных скульптур «Эпоха мифов: Боги и духи Беларуси». Песчаные скульптуры будут оригинально подсвечивать вечером. А в дневной программе - интерактивные площадки, мастер-классы, активные и спортивные развлечения, концертные программы.

- Ботанический сад приглашает полюбоваться цветущей сиренью. В сирингарии собраны лучшие, красивейшие и самые эффектные сорта сирени. Всего их 250, в том числе 16 - собственной селекции. 18 мая в Ботаническом саду большой праздник «Сиреневый сад и огненная феерия». В этот день экскурсии с 13.00 до 15.00. В программе такжевыступление ансамбля валторнистов Большого Театра Беларуси «Золото Рейна» в 13.45, а вечером, с 21.00 до 22.00, на озере, в романтической обстановке и лучах пиротехнического шоу, для посетителей играет Концертный оркестр «Немига». Билеты: 4 руб. (для учащихся, студентов, пенсионеров) и 8 руб. - для всех остальных. Бесплатно - дети до 5 лет, многодетные семьи и инвалиды всех групп.

- Турнир по эстетической гимнастике «Принцесса спорта. Яркое лето 2019» состоится в спорткомплексе «Олимпийский» (ул. Калиновского, 111). Соревнования юных граций пройдут 18 мая с 9.00 до 19.00, 19 мая с 9.00 до 21.00, гала-концерт 2 июня с 19.00 до 21.00. Вход свободный.