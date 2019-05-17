2019-05-17T11:26:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК о гибели 22-летнего лейтенанта милиции: «Изъяты вещественные доказательства»

Тело лейтенанта милиции было найдено с признаками насильственной смерти
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: СКФото: СК
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- Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе, - сообщает Следственный комитет. - Следователями с момента обнаружения тела проводился осмотр места происшествия с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, который завершился утром 17 мая. Изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

По информации СК, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертных исследований.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле главы Следственного комитета Ивана Носкевича.

Как уже писала «Комсомолка», под Могилевом похитили сотрудника ГАИ, которого вскоре нашли убитым. По неофициальной информации, преступники были на "Волге" с российскими номерами. Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по статье 362 УК (Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка).

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Убийство сотрудника ГАИ: комментарий официального представителя СК.

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