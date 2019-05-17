Милиция просит помощи: ищут свидетелей по делу об убийстве сотрудника ГАИ в Могилеве

- УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской города Могилева, а также – переулка Мигая (гостиница «Днепр»), - сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Милиция также обращается к водителям авто.

- Если вы находились в указанный промежуток времени в данном районе, просим предоставить в наш адрес записи с видеорегистраторов.

При наличии какой-либо информации или записи просят незамедлительно перезвонить по телефонам: 8 (029) 314-46-66, 8 (029) 802-46-66, 8 (029) 693-64-25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение милиция гарантирует.

В УВД также отмечают, что сейчас правоохранителями принимаются исчерпывающие меры по раскрытию убийства сотрудника ГАИ.