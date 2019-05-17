«Женя мечтал о семье, недавно стал жить с девушкой»: что говорят об убитом сотруднике ГАИ друзья

Жуткая история произошла поздним вечером 16 мая в Могилеве. Неизвестные на черной «Волге» похитили, а затем убили 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Преступники скрылись, их пока не нашли.

Друзья и знакомые молодого инспектора до сих пор не могут поверить в произошедшее.

- Конечно, это шок. Знакомы с ним мы были чуть меньше года, но он был очень хорошим и добрым парнем! Всегда радовался жизни и никогда не грустил. Он мечтал о семье, но сам понимал, что ему еще рано. Много времени проводил на работе и с друзьями. Он очень любил свою работу. Жаловался на усталость, но говорил, что работа в удовольствие. Часто пропадал в гараже, делая свою «ласточку», - говорит знакомая Евгения Карина. - Всегда был готов помочь и выполнить любую просьбу! В моей памяти он всегда останется светлым, позитивным человеком! Пусть земля ему будет пухом.

Недавно Евгений стал встречаться с девушкой. Ребята даже начали вместе жить отдельно от родителей. Известно, что парень был один в семье, его отец также работает в ГАИ.

- Мы с Женей были знакомы на протяжении трех лет, когда он еще учился на инспектора, выбору его профессии способствовало желание пойти по стопам отца, - говорит другая знакомая Евгения. - Говорил, что хочет навести порядок на дорогах. Он всегда смеялся и улыбался, умел веселиться и всегда старался заботиться о своих родных. Он всегда был непредсказуемым и интригующим. Если мы собирались гулять, он никогда не рассказывал никому, куда идем, чтобы удивить всех.

Его друзья-знакомые в один голос говорят, что Евгений был очень хорошим человеком и защитником, вспоминают истории, связанные с ним.

- Мы познакомились два года назад на свадьбе его родственницы, после этого было пару встреч. У меня было тяжелое расставание с молодым человеком, там и рукоприкладство и все вытекающее. Я набрала подруге, она как раз была с Женькой, они приехали быстро. От Женьки поддержка была большая, он много со мной беседовал, поддерживал, - вспоминает другая знакомая Евгения Алина. - Я поняла, что это парень правильный, добрый, сердечный! Его родителям поклон, они воспитали достойного мужчину. Вы знаете, такое уважение к женщинам я видела очень редко от мужчин! Я помню его слова: «Как? Как можно поднять руку на женщину? Это ниже мужчины, это быдло». Потом пытался меня веселить, говорил, мол, давай разберемся, объясним по-хорошему парню, что так делать нельзя. Он был за справедливость, он защитник! Очень горько осознавать, что его нет…

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22-летнему Евгению нравилось служить в милиции

Парень закончил институт МВД в Могилеве, в Госавтоинспекции работал почти год. Планировал остаться служить в милиции и после отработки:

- Говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался (читайте далее)

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